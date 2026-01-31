Διορθώσεις Ε9: Μέχρι σήμερα η προθεσμία - Ποιοι πρέπει να τις κάνουν άμεσα

Προθεσμία έως σήμερα, 31 Ιανουαρίου, έχουν οι φορολογούμενοι για την ορθή και έγκαιρη υποβολή ή τροποποίηση της δήλωσης Ε9.

Σκοπός να διασφαλιστεί ο σωστός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ.

Υπόχρεοι είναι όσοι προχώρησαν σε μεταβολές της ακίνητης περιουσίας τους εντός του 2025, όπως:

αγορά ή πώληση ακινήτου

γονικές παροχές ή δωρεές

αποδοχή κληρονομιάς

αλλαγές στα τετραγωνικά μέτρα

διευκρινίσεις στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.ά.)

Η μη σωστή δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και σε μελλοντικές επιβαρύνσεις.

Και σύμφωνα με τις αλλαγές που θα δηλωθούν στη διάρκεια του τρέχοντος έτους (2026), θα γίνει ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς (2027).

Τις μεταβολές που έκαναν ή θα κάνουν στην ακίνητη περιουσία τους, απ’ την αρχή και έως το τέλος του 2026, μπορούν να δηλώνουν οι φορολογούμενοι στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία άνοιξε για το Ε9 του 2027.

Διορθώσεις Ε9: Βήμα προς βήμα η διαδικασία

Σήμερα λοιπόν, λήγει η προθεσμία για τις αλλαγές που σχετίζονται με την εικόνα των ακινήτων του 2025. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο να προχωρήσουν σε διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές στοιχείων στο Ε9, προκειμένου να αποτυπωθεί ορθά η περιουσιακή τους κατάσταση, πριν την έκδοση των φετινών εκκαθαριστικών του φόρου τις πρώτες μέρες του Μαρτίου.

Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και για να ενημερώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 10 βήματα: