Πάσχα 2026: Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων - Περίπου 490.000 οχήματα έφυγαν από την Αττική

Σταδιακά ξεκίνησε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, κυρίως όσων είχαν επιλέξει κοντινούς προορισμούς για τις ημέρες των εορτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις αρχές Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο, περίπου 664.962 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών, αποτυπώνοντας τη μαζική έξοδο των κατοίκων της Αττικής.

Μόνο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, περίπου 490.000 οχήματα εγκατέλειψαν το λεκανοπέδιο, με την κορύφωση της εξόδου να καταγράφεται τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή.

Πάσχα 2026: Από το απόγευμα και μετά άλλαξε η κατάσταση

Η επιστροφή ξεκίνησε ήδη από σήμερα, με περίπου 14.000 οχήματα να κινούνται προς την Αττική συνολικά, ενώ μέχρι το μεσημέρι είχαν επιστρέψει περίπου 3.000.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε αισθητά από το απόγευμα και μετά. Στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, η κυκλοφορία παρουσίασε σημαντική αύξηση, με την κίνηση να πυκνώνει ιδιαίτερα από τις 18:00 έως τις 19:00.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η επιστροφή θα συνεχιστεί με αυξημένους ρυθμούς και τις επόμενες ώρες, καθώς ολοένα και περισσότεροι εκδρομείς παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής προς την πρωτεύουσα.

Πάσχα 2026: Τι έδειξαν τα στοιχεία για την έξοδο

Η φετινή έξοδος εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με την περσινή. Συγκεκριμένα, από την έναρξη της περιόδου εξόδου, την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου, έως και σήμερα το απόγευμα, έχουν καταγραφεί 629.214 διελεύσεις οχημάτων, έναντι 616.397 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση τις δύο τελευταίες ημέρες πριν το Πάσχα. Τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή καταγράφηκαν συνολικά 251.255 οχήματα, όταν πέρυσι το αντίστοιχο διήμερο είχαν περάσει 234.496.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ