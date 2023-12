Αλλαγή ηγεσίας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αλλαγή σκυτάλης θα πραγματοποιηθεί στην ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού από το νέο έτος.

Τη θέση του σημερινού προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννη Λιανού, προορίζεται να αναλάβει η πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αϊρίν-Έβελυν-Μικέλα-Μαίρη Σάρπ.

Η Αϊρίν Σαρπ αύριο 7 Δεκεμβρίου, έχει κληθεί να παραστεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να αναλάβει τα καθήκοντά της από το νέο έτος, οπότε και ολοκληρώνεται η θητεία του προκατόχου της.

Στο μεταξύ, σήμερα ο Ιωάννης Λιανός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Τελευταία συνεδρίαση του προεδρείου της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ αυτή την εβδομάδα που εκπροσωπώ την Ελλάδα. Μετακομίζω σε νέα "βοσκοτόπια" καθώς έχω ήδη αποδεχτεί από τον Απρίλιο του 2023 μια θέση επιβολής ανταγωνισμού σε άλλη δικαιοδοσία (ανακοινώσεις για αυτό σύντομα)».

Προσθέτει πως για αυτόν ήταν «μια υπέροχη εμπειρία η συνεργασία με εξαιρετικούς συναδέλφους από άλλα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ για την προώθηση μιας ενεργού επιβολής του νόμου περί ανταγωνισμού και είναι τιμή μου που ήμουν ο πρώτος Έλληνας που έγινε μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ».

