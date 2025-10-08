ΑΑΔΕ: Τουρισμός και εστίαση «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή – Πάνω από 300 «λουκέτα» και πρόστιμα 2,5 εκατ. ευρώ

Σαρωτικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια, με έμφαση στους τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποίησαν τα συνεργεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις και επιβάλλοντας εκατοντάδες “λουκέτα” για μη έκδοση αποδείξεων και μη διασύνδεση POS.

Τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής εντοπίστηκαν σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα:

Πελοπόννησος: Κορινθία 54%, Αρκαδία 45,8%, Λακωνία 42,1%

Δυτική Ελλάδα: Ηλεία 47,2%, Αιτωλοακαρνανία 42%, Αχαΐα 43,6%

Στερεά Ελλάδα: Εύβοια 47,4%, Αττική 37,3%, Βοιωτία 34%

Κρήτη: Χανιά 43,8%, Λασίθι 42,7%

Νότιο Αιγαίο: Κυκλάδες 33%, Δωδεκάνησα 39,7%

Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά παραβατικότητας κατεγράφησαν στο Βόρειο Αιγαίο, τη Θράκη και τη Δυτική Μακεδονία, με τις παραβάσεις να κυμαίνονται γύρω στο 20-25%.

Τουρισμός και εστίαση στο μικροσκόπιο

Περισσότεροι από 4 στους 10 ελέγχους (41%) επικεντρώθηκαν σε κλάδους συνδεδεμένους με τον τουρισμό — εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα. Στις επιχειρήσεις αυτές, η παραβατικότητα έφτασε το 33,7%.

Ειδικές επιχειρήσεις, όπως η «Κρουαζιέρα θα σε πάω», πραγματοποιήθηκαν σε δημοφιλή νησιά (Σαντορίνη, Κως, Ρόδος), όπου ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιβιβάστηκαν σε ημερόπλοια εντοπίζοντας σωρεία παραβάσεων για μη έκδοση αποδείξεων και αδήλωτα έσοδα.

Πρόστιμα και “λουκέτα” σε όλη τη χώρα

Συνολικά, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα και προσωρινές αναστολές λειτουργίας (48 έως 96 ώρες) σε πάνω από 300 επιχειρήσεις, κυρίως στην εστίαση και στις μισθώσεις παραλιών. Οι ελεγκτές εντόπισαν 202 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS με ταμειακές μηχανές, με τα συνολικά πρόστιμα να υπερβαίνουν τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά περιστατικά:

Ηράκλειο: Εστιατόριο δεν διαβίβασε 18.500 αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ — επιβλήθηκε 4ήμερο λουκέτο.

Πάρος: Επιχείρηση ξυλουργικών προϊόντων δεν διασύνδεσε POS, πρόστιμο 33.360 ευρώ.

Σέρρες: Ζαχαροπλαστείο απέκρυψε 13.200 αποδείξεις, αξίας 102.000 ευρώ — 4ήμερο λουκέτο.

Μύκονος: Κατάστημα λαϊκής τέχνης δεν δήλωσε έσοδα 107.000 ευρώ, πρόστιμο 13.000 ευρώ και 2ήμερη αναστολή λειτουργίας.

Ρόδος: Επιχείρηση θαλάσσιων σπορ δεν έκοψε 20 αποδείξεις, αξίας 6.489 ευρώ — 48ωρο “λουκέτο”.

Σάμος: Εστιατόριο υποτροπής χωρίς αποδείξεις — 96ωρο κλείσιμο.

«Πρωταθλητές» και στους αιγιαλούς

Ιδιαίτερα υψηλή παραβατικότητα εντοπίστηκε και στις μισθώσεις ομπρελών και καθισμάτων σε παραλίες, με δεκάδες επιχειρήσεις να σφραγίζονται σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σάμο, Κέρκυρα, Σύρο, Σίφνο, Πόρο και Αίγινα.

Παράλληλα, κομμωτήρια και επιχειρήσεις προσωπικής περιποίησης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, βρέθηκαν να μην εκδίδουν αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 55.000 ευρώ.

Η Αρχή προαναγγέλλει νέο κύκλο ελέγχων έως το τέλος του έτους, με στοχευμένες διασταυρώσεις δεδομένων POS–ταμειακών, καθώς και επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης αποδείξεων μέσω της πλατφόρμας e-send.

Όπως τονίζουν στελέχη της ΑΑΔΕ, «η φοροδιαφυγή δεν είναι απλώς παράβαση, αλλά ανισότητα απέναντι σε όσους πληρώνουν δίκαια». Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν «με την ίδια ένταση σε όλη τη χώρα, χωρίς εξαιρέσεις, και τον χειμώνα».