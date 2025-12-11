Τόσο θα κοστίσει φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων

Ακριβότερο από το 2024 εκτιμάται ότι θα είναι το τραπέζι των Χριστουγέννων.

Κατόπιν έρευνας τιμών που διεξήγαγε το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, εκτιμάται ότι αύξηση ανέρχεται στο 16 με 20%.

Οι τιμές που παρουσίασε, αφορούν τραπέζι τεσσάρων ατόμων ανήμερα των Χριστουγέννων, τονίζοντας, ότι δεν υπολογίστηκε το κόστος για λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια, κεράκια και λοιπά προϊόντα, που συνολικά κοστίζουν περίπου 10 ευρώ.

Το τραπέζι για 4 άτομα ανήμερα των Χριστουγέννων θα κοστίσει 186,85 ευρώ (46,71 ευρώ το άτομο). Η ίδια ανάλυση πέρυσι τα Χριστούγεννα (2024) έδειξε το κόστος 156,02 ευρώ.

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Οι τιμές

είδος ποσότητα τιμή

Γαλοπούλα Κιλά 2 Χ 13 Euro 26

Αρνί Παϊδάκια Κιλά 2 Χ17 Euro 34

Λουκάνικα Κιλά 1 Χ 12 Euro 12

Τομάτες 500γραμ 1 Χ 2,80 το κιλό 1,40

Αγγούρι 1 Χ 0,70 Euro 0,70

Κρεμμύδια Φρέσκα ματσάκι 1 Χ 0,80 Euro 0,80

Λάχανο μάπα 2 2,00 Euro

Καρότα Κιλό 1/2 Χ 2 Euro 1

Πατάτες Κιλό 1,25 Euro 1,25

Τυρί φέτα Κιλό ½ Χ 13 Euro 6,50

Κασέρι γραβιέρα Κιλό 19,80 Euro ½ 9,90

Κρασί Εμφιαλωμένο 0,750 γραμ. 16

Αναψυκτικά 8 Χ 1 8,00

Μπύρες 4 Χ 2,20 8,80

Μελομακάρονα Κουραμπιέδες Κιλό 1 Χ 19 Euro 19

Γλυκά 18

Φρούτα 4,5

Γέμιση γαλοπούλας 17

Σύνολο : 186,85 / 4 = 46,71 Euro το άτομο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα: Οι ημερομηνίες έως την Πρωτοχρονιά



