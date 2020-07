Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρόγραμμα του φετινού, τροποποιημένου λόγω του κορωνοϊού, 8ου κατά σειρά Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου.

Όπως έκανε γνωστό η διοργάνωση, το φεστιβάλ αλλάζει μορφή και επεκτείνει τις δράσεις του για έναν ολόκληρο χρόνο, τόσο σε Σύρο όσο και Αθήνα.

Η αρχή γίνεται στις 8 και 9 Ιουλίου με μία συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε στην Αθήνα. Στη συνέχεια, μεταφέρεται στη Σύρο για να προβάλλει ακριβώς μετά από 120 χρόνια από την πρώτη προβολή στη Σύρο, μία δράση βασισμένη σε μία επιλογή ταινιών, που γυρίστηκαν με το κινητοσκόπιο του Edison.

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, τεκμηρίωση του ΕΛΙΑ, η Ερμούπολη φιλοξένησε μόλις τη δεύτερη κινηματογραφική προβολή στην επικράτεια του ελληνικού κράτους το 1900, δύο χρόνια μετά την πρώτη προβολή στην Αθήνα, την 1η Αυγούστου.



Αναλυτικά

To SIFF στην Αθήνα, 8–9 Ιουλίου 2020, Goethe-Institut Athen (αίθριο)





Η έναρξη των καλοκαιρινών δράσεων του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου σηματοδοτείται, σε συνεργασία με την ταινιοθήκη Cimatheque – Alternative Film Centre του Καΐρου και με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen (Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας), με ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών, στις 8 & 9 Ιουλίου, στο αίθριο του Ινστιτούτου (Ομήρου 14-16).

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 8 Ιουλίου η ομάδα του SIFF σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen παρουσιάζει τη δουλειά δύο κορυφαίων Γερμανών σκηνοθετών: τη μικρού μήκους Filmbücher (1986) του Harun Farocki και τη μεσαίου μήκους Room 666 (1982) του Wim Wenders.

Το πρώτο ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα σπάνιο δοκίμιο που γύρισε ο ριζοσπάστης καλλιτέχνης της αβάν γκαρντ για λογαριασμό του κρατικού καναλιού της Δυτικής Γερμανίας WDR, ενώ στο δεύτερο, εν μέσω του Φεστιβάλ των Καννών, ο Wenders καλεί στο δωμάτιό του στην Κρουαζέτ κάποιους συναδέλφους του, όπως τον Werner Herzog, τη Chantal Akerman, τον Jean-Luc Godard (και άλλα μεγαθήρια), ώστε να συζητήσουν για το μέλλον της έβδομης τέχνης.

Δύο ξεχωριστά ντοκιμαντέρ που σήμερα, σε μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία του σινεμά, στην οποία όλη η βιομηχανία αγωνιά για το μέλλον της κινηματογραφικής αίθουσας, έρχονται να υπενθυμίσουν την αξία του κινηματογράφου ως συλλογική εμπειρία θέασης.

Την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη 9 Ιουλίου θα προβληθεί στον ίδιο χώρο ένα αφιέρωμα στο έργο της Atteyat Al Abnoudy (1939-2018), μιας εμβληματικής Αιγύπτιας δημοσιογράφου και κινηματογραφίστριας, και μιας από τις πρώτες γυναίκες που κράτησαν κάμερα στον αραβικό κόσμο.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα ντοκιμαντέρ της Horse of Mud (1971), The Sandwich (1975) και Seas of Thirst (1981), τρεις σπάνιες ταινίες που αποκαλύπτουν όψεις του μεσογειακού τοπίου και τρόπους ζωής που ίσως έχουν βρεθεί οριστικά «εκτός εποχής».

Οι ταινίες του προγράμματος θα προβληθούν μόνο με αγγλικούς υπότιτλους



Διεύθυνση: Αίθριο του Goethe-Institut Athen (Ομήρου 14-16, 100 33 Αθήνα). Ώρα έναρξης: 21:00



Είσοδος ελεύθερη κατόπιν κράτησης μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Η προκράτηση θέσεων γίνεται με την αποστολή των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Το σινεμά των ατραξιόν, Αύγουστος 2020, Σύρος

Τον επόμενο μήνα, το SIFF ταξιδεύει στη βάση του, τη Σύρο, για την πρώτη εκδήλωση από μία σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν στο αγαπημένο του νησί. Συγκεκριμένα, την 1η Αυγούστου του 2020 θα παρουσιαστεί στην Ερμούπολη, μία δράση βασισμένη σε μία επιλογή ταινιών, που γυρίστηκαν με το κινητοσκόπιο του Edison.

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές (τεκμηρίωση του ΕΛΙΑ), η Ερμούπολη φιλοξένησε μόλις τη δεύτερη κινηματογραφική προβολή στην επικράτεια του ελληνικού κράτους το 1900 – δύο χρόνια μετά την πρώτη προβολή στην Αθήνα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου προετοιμάζει τη χαρτογράφηση και δημιουργική αναπαραγωγή μέρους αυτού του προγράμματος προβολών του κινητοσκοπίου του Edison, με τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας και με στόχο την ενεργοποίηση της ελληνικής κινηματογραφικής κληρονομιάς.

Η δράση θα προγραμματιστεί για το βράδυ της 1ης Αυγούστου του 2020, όταν και συμπληρώνονται 120 χρόνια από εκείνη την ιστορική προβολή, ενώ οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα και το κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube για όλο τον Αύγουστο.

Off Season / Εκτός εποχής

Η ανάπτυξη της θεματικής «Off Season / Εκτός εποχής» για το 2020 ξεκίνησε αμέσως μετά τη λήξη του έβδομου SIFF. Ωστόσο, η επικαιρότητα έδωσε νέες διαστάσεις στη θεματική: Ποια είναι η ερμηνεία μας για τη φράση «Off Season», όταν η προοπτική της επανεκκίνησης της τουριστικής δραστηριότητας μοιάζει μακρινή και αβέβαιη;

Τι είναι «εκτός» και τι «εντός» εποχής σε μια περίοδο που έχει διαταράξει την αντίληψή μας για τον χρόνο, κάνοντας να εστιάζουμε μόνο στην επείγουσα συνθήκη του παρόντος, στο επιτακτικό «εδώ-και-τώρα»;

Μέσα από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το Φεστιβάλ επιθυμεί να εξετάσει το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία μια διοργάνωση σαφώς καθορισμένη χρονικά, αλλά και τη σχέση ανάμεσα στην επικαιρότητα και τη διαχρονικότητα των κινούμενων εικόνων.

Περισσότερες εκδηλώσεις θα ανακοινώνονται μέσα στο επόμενο διάστημα.