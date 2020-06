Σε καλεί η μουσική βιομηχανία αντιδρώντας στον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ και ενώ το κλίμα στις ΗΠΑ συνεχίζει να είναι τεταμένο.

Οι δισκογραφικές εταιρείες θα «σιγήσουν» αυτή την εβδομάδα, τηρώντας μία Black Out Tuesday, σταματώντας κάθε δραστηριότητά τους και προωθώντας συνεργασίες με τις διάφορες κοινότητες με στόχο την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων.

Ήδη πολλοί καλλιτέχνες, είτε τοποθετήθηκαν από τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε πήραν μέρος στις διαδηλώσεις, όπως η Αριάνα Γκράντε.

Ariana Grande is one of the biggest artists in the world. Not only did she use her platform to express her anger and pain towards what’s going on she also participated in the streets with the rest of the protesters 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/XWgayEgfTV