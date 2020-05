Το Summer Nostos Festival, το μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιείται φέτος διαδικτυακά, στις 21-28 Ιουνίου. Η ψηφιακή εκδοχή του φεστιβάλ έχει τίτλο SNFestival RetroFuture και πειλαμβάνει συναυλίες καλλιτεχνών όπως ο ανερχόμενος Νιγηριανός Burna Boy, ο Δημήτρης Καμαρωτός και το συγκρότημα Μέλισσες, παραστάσεις και συζητήσεις.

Μπορεί φέτος το SNFestival να απέχει από τη μορφή που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα και από το πραγματικό σπίτι του, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ωστόσο η ουσία του παραμένει η ίδια. Αποτελεί μια ευκαιρία να απολαύσουμε τους γνωστούς καλλιτέχνες και να έρθουμε σε επαφή με ιδέες που προκαλούν τη σκέψη μας.

Το πρόγραμμα

Κυριακή 21 Ιουνίου

18:30 Kids’ Hour (Premiere) - Αισθάνεστε καμιά φορά ότι το σπίτι σας είναι σαν τσίρκο; Συνηθίστε την ιδέα και μάθετε κόλπα από ορισμένους από τους πιο ταλαντούχους performers του πλανήτη. Δραστηριότητες και performances -από εκπαιδευμένα σκυλάκια ράτσας κανίς μέχρι και έναν cowboy από το Bronx- θα προσφέρουν διασκέδαση σε παιδιά όλων των ηλικιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Ορισμένοι από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι οι Nina Burri, Lea Toran Jenner, και Compagnie Soralino.

19:30 Choir! Choir! Choir! (Premiere) - Τραγουδήστε παρέα με τους Choir!Choir!Choir!, το κωμικό μουσικό ντουέτο από τον Καναδά, Daveed Goldman και Nobu Adilman, δημιουργούς του Choir! Choir! Choir!

21:00 Burna Boy (Premiere) – Απευθείας από το Lagos, ο δυναμικά ανερχόμενος Νιγηριανός Burna Boy μάς δίνει μια σύντομη αλλά δυνατή γεύση του Afro-fusion live που θα παρουσιάσει στο Summer Nostos Festival 2021 και μας συστήνει το προσωπικό του στίγμα -έναν συνδυασμό afrobeat, dancehall, hip-hop και R&B- που του έχει χαρίσει διεθνή αναγνώριση.

21:15 DJ Decay(Premiere) - Στη συνέχεια, στα digital decks του SNFestival RetroFuture, η DJ Decay εξυμνεί τη δύναμη της θηλυκότητας και μας ξεσηκώνει με τον ρυθμό της ανερχόμενης μουσικής σκηνής από την Ουγκάντα.

Burna Boy, Φωτο: Sanaa Abstrakt

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Το SNF Conference θα παρουσιάσει η Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια των Διαλόγων του ΙΣΝ και Δημοσιογράφος, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.

18:30 SNF Conference: 9 Χρόνια SNF Conference. A Retrospective - Live Συζήτηση με ομιλητές τον Bill T. Jones, θρυλικό χορογράφο και χορευτή, τον Eric Klinenberg, αναγνωρισμένο κοινωνιολόγο από το New York University, την Ruth Faden, ιδρύτρια του Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, και τον Ανδρέα Δρακόπουλο, Πρόεδρο του ΙΣΝ.

Ένας διάλογος για ζητήματα του παρόντος και θεματικές από παλαιότερες διοργανώσεις του SNF Conference, όπως ο μεταβαλλόμενος ορισμός του δημόσιου χώρου, ο ρόλος της φιλανθρωπίας και των καλλιτεχνικών θεσμών εν μέσω κρίσης, η επούλωση του ψυχικού τραύματος και ο ρόλος της ηθικής στη διαμόρφωση των δημόσιων επιλογών μας.

19:30 SNF Conference: Αναγέννηση, Επανεφεύρεση και Επιστροφή. Ο κόσμος στην μετά COVID-19 εποχή - Live Συζήτηση με τον Νικόλα Χρηστάκη, Καθηγητή Sterling Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Yale και τον Andrew Zolli, εξειδικευμένο ερευνητή σε θέματα του μέλλοντος.

Το SNF Conference ανέκαθεν διερευνά την πιθανότητα δημιουργίας ενός γόνιμου, ανοιχτού σε όλους και περισσότερο ανθρώπινου μέλλοντος που ενδέχεται να γεννηθεί μέσα από καταστροφικές κρίσεις. Πώς κάνουμε αυτό το άλμα προς τα μπροστά και πώς δημιουργούμε τον κόσμο που θέλουμε να έχουμε στη μετά-COVID-19 εποχή;



21:00 William Kentridge: Μια περιήγηση στο εργαστήριό του (Premiere) – Τι πιο συναρπαστικό από την ευκαιρία να «μπούμε» στον χώρο αλλά ίσως και στον τρόπο σκέψης, ενός τόσο σημαντικού δημιουργού;Ο κορυφαίος Νοτιοαφρικανός εικαστικός και σκηνοθέτης William Kentridge μάς ξεναγεί στο εργαστήριό του και μας μιλάει για το έργο του Waiting for the Sibyl.

Τρίτη 23 Ιουνίου

18:30 SNF Conference: Ανθρωπότητα & Τεχνητή Νοημοσύνη: Συνεργασία, Σύγκρουση ή Συνδυαστική Εξέλιξη; (2021 Sneak-Peek)-Live Συζήτηση με τον Blaise Aguera y Arcas, ανώτερο στέλεχος AI της Google, την Madeleine Clare Elish, πολιτισμική ανθρωπολόγο για θέματα AI, τον Azeem Azhar, αναλυτή σε θέματα τεχνολογίας, και τον Sabelo Mhlambi, ειδικό σε θέματα ΑΙ ηθικής.

Σε αυτό το sneak-peek στο SNF Conference 2021, θα συζητήσουμε την υπόσχεση που μας δίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και τους τρόπους με τους οποίους συχνά και αναπάντεχα αλλάζει το πώς εργαζόμαστε, συνδεόμαστε και επικοινωνούμε.

19:30 SNF Conference: Ανθρωπότητα & Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορούμε να Κρατήσουμε την Ανθρωπότητα στο Επίκεντρο; (2021 Sneak-Peek) - Live Συζήτηση με τον Tenzin Priyadarshi, πρόεδρο του Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values στο MIT, τον Stuart Russell, κορυφαίο computer scientist και ερευνητή στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, και τον Tristan Harris, πρωτοπόρο του κινήματος για μια πιο ‘ανθρώπινη’ τεχνολογία.

Στο πλαίσιο της θεματικής θα πραγματοποιηθεί επίσης συζήτηση για τον τρόπο που η νεότερη γενιά αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ Τεχνητής Νοημοσύνης και Ηθικής, με τις μαθήτριες Ελίζα Δρακοπούλου και Ypatia Fafalios, τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο, και την Francesca Rossi, IBM AI Ethics Global Leader.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί προς όφελος της ανθρωπότητας και όχι εναντίον της; Σε αυτήν τη συζήτηση, θα διερευνήσουμε πώς οι αξίες μας μπορούν και πρέπει να διαμορφώσουν τα εργαλεία που δημιουργούμε, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τους σωστούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και πώς εξελίσσεται ο διάλογος ανάμεσα στην τεχνολογία και την κοινωνία.

21:00 Virtual SNF RUN (Live) – Ο αγώνας SNF RUN επιστρέφει με μια διαφορετική εκδοχή, αλλά όπως πάντα με φιλανθρωπικό σκοπό. Για πρώτη φορά, συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα –και όχι μόνο–τρέχουν εξ αποστάσεως αλλά από κοινού, σε έναν virtual αγώνα, για να ενισχύσουν οικονομικά το νοσοκομείο της περιοχής τους.

21:30 Στέρεο Νόβα (2018 SNFestival rewind) – Προβολή της ιστορικής συναυλίας του αγαπημένου ντουέτου της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής στο SNFestival 2018. Ήσουν κι εσύ ανάμεσα στους 11.000 θεατές που πλημμύρισαν το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ ή μήπως την είχες χάσει και το μετανιώνεις ακόμη; Όπως και να έχει, τώρα είναι η ευκαιρία να (ξανα)ζήσεις μια από τις πιο πολυσυζητημένες συναυλίες του SNFestival.

Τετάρτη 24 Ιουνίου

18:30 Διάλογοι ΙΣΝ – SNF Agora Conversations: Τεχνολογία και Δημοκρατία σε Αλληλεπίδραση: Προοπτικές και Όρια (Live Συζήτηση) - Οι Διάλογοι του ΙΣΝ και το SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins διοργανώνουν μια διαδικτυακή συζήτηση για να εξετάσουν τις επιπτώσεις του COVID-19 στην κοινωνία, στη δημοκρατία και στο μέλλον μας, σε σχέση με τον ρόλο της τεχνολογίας. Ο COVID-19 έχει αποκαλύψει και επιδεινώσει ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν ήδη οι κοινωνίες, οι οικονομίες, ακόμη και η ίδια η δημοκρατία.

Καθώς ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να ανταποκριθεί και να ανακάμψει από την πανδημία, τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε σχετικά με το πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τους πολίτες να επαναπροσδιορίσουν τη διακυβέρνηση, τη συμμετοχή, τον ανταγωνισμό, την ελευθερία και την ισότητα; Μπορεί η τεχνολογία να μας βοηθήσει να καταστήσουμε τις φιλελεύθερες δημοκρατίες πιο δίκαιες και ανοικτές προς όλους, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες;

20:00 Theater of War: The Oedipus Project (Live) - Διεθνώς αναγνωρισμένοι ηθοποιοί ερμηνεύουν αποσπάσματα από τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, τροφοδοτώντας μια συζήτηση με το κοινό υπό την καθοδήγηση του Bryan Doerries. Ερμηνεύουν οι Frances McDormand, Oscar Isaac, Jeffrey Wright, John Turturro, Frankie Faison, David Strathairn, και ο πολιτικός Jumaane Williams.

Πέμπτη 25 Ιουνίου

18:30 Kids’ Hour (Premiere) – Διασκέδαση για όλες τις ηλικίες με δραστηριότητες και performances γεμάτες μαγεία, γέλιο και παιχνίδι.

19:30 Stand-Up Comedy με Έλληνες Κωμικούς (Premiere) – Λέμε πως είναι Stand-Up αλλά πώς είμαστε σίγουροι πως η οθόνη μας δεν κρύβει ότι κάθονται; Όπως και να έχει, Έλληνες Stand-Up κωμικοί, που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο, θα μας χαρίσουν πολύ γέλιο. Συμμετέχουν ο Γιώργος Χατζηπαύλου, ο Λάμπρος Φισφής, ο Άγγελος Τσαρούχας, ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος και η Αλίκη Τσακούμη.

21:00 Seu Jorge & Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Μνήμες από το 2018 SNFestival) - Παρακολουθήστε τη μοναδική εμφάνιση τουΒραζιλιάνου τραγουδιστή και τραγουδοποιού Seu Jorge στο SNFestival 2018, συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Σε μια από τις πιο αισθαντικές στιγμές στην ιστορία του φεστιβάλ, ο Seu Jorge ερμήνευσε στα πορτογαλικά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie όπως αποδόθηκαν στην ταινία του Wes Anderson,The Life Aquatic of Steve Zissou.

H DJ Decay εξυμνεί τη δύναμη της θηλυκότητας και μας ξεσηκώνει με τον ρυθμό της ανερχόμενης μουσικής σκηνής από την Ουγκάντα.



Παρασκευή 26 Ιουνίου

19:00 SNF Agora Conversations: Οι Πολιτικές και η Πολιτική του COVID-19 “Μια νέα τάξη πραγμάτων μετά την πανδημία” (Live Συζήτηση) – Από τη μια ημέρα στην άλλη, η πανδημία του COVID-19 έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα έθνη. Έχει όμως διαταράξει και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι χώρες αλληλεπιδρούν καθώς οι δυναμικές της εξουσίας αναδιαμορφώνονται, οι συμμαχίες ανασχηματίζονται και ένας νέος κόσμος ηγετών αναδύεται.

Στο πλαίσιο της σειράς SNF Agora Conversations: The Politics and Policy of COVID-19, λάβετε μέρος στη συζήτηση γύρω από τη σημασία που έχει αυτή η υπό εξέλιξη νέα τάξη πραγμάτων για το εμπόριο, τη μετανάστευση, τις διεθνείς σχέσεις, την παγκόσμια οικονομία και άλλα.

19:45 Nostos University Retrospective (Επιμελημένο αρχειακό υλικό του SNFestival) – Μια ματιά πίσω στις καλύτερες στιγμές του Nostos University, από τον Ernő Rubik και τους πιο γρήγορους σε όλον τον κόσμο λύτες του ομώνυμου κύβου, στον cardstacker Bryan Berg και την καλλιτέχνη του domino Lily Hevesh.

Σάββατο 27 Ιουνίου

18:30 Circus Cosmos Show (Επιμελημένο αρχειακό υλικό του SNFestival) – Ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές ενός ιδιαίτερα εντυπωσιακού θεάματος τσίρκου.

19:30 Nostos University. 2021 Sneak-Peek (Premiere) – Μια συζήτηση ανάμεσα στους κορυφαίους σκακιστές Garry Kasparov και Judit Polgár, τον μαθηματικό και πρώην παίκτη ποδοσφαίρου John Urschel, τον ιδρυτή του Chessbase Frederic Friedel και το κοινό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο σκακιστής Χρήστος Μπανίκας.

20:45 Μετέωρη (Live) - Μια αξέχαστη μουσική βραδιά, υπό την επιμέλεια του Δημήτρη Καμαρωτού και τη συνοδεία της μεσόφωνου Άννας Παγκάλου, που συνέβη στα μέσα Μαΐου στο ψηλότερο σημείο του ΚΠΙΣΝ -στο ενεργειακό στέγαστρό του- με φόντο τον βαμμένο στα χρώματα της δύσης αττικό ουρανό,επαναλαμβάνεται για να μας χαρίσει μερικές ακόμη στιγμές φωτός και μαγείας*.

22:00 Selected Shorts (Premiere) – Το διάσημο Αμερικάνικο ραδιοφωνικό show αναγνώσεων λογοτεχνικών αποσπασμάτων Selected Shorts επιμελείται ειδικά για το SNFestival RetroFuture ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστές τους Nia Vardalos, Kathleen Chalfant, Sam Underwood, και Valorie Curry. Tα αποσπάσματα πραγματεύονται σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς, όπως το social distancing αλλά και θέματα που αγγίζουν το μέλλον μας υπό το πρίσμα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κυριακή 28 Ιουνίου

18:30 Kids’ Hour (Premiere) – Κάτι γνώριμο, κάτι αλλόκοτο, κάτι για όλους —τίποτα επίσημο, τίποτα συνηθισμένο. Διασκέδαση για όλη την οικογένεια.

19:30 Best of Circus (Επιμελημένο αρχειακό υλικό του SNFestival) - Κορυφαίες στιγμές και πολλή διασκέδαση από προηγούμενες παραστάσεις.

21:00 ΜΕΛΙSSΕΣ (Premiere) – Ξεσήκωσαν τα πλήθη στην πρώτη τους εμφάνιση στο SNFestival το 2017 και τώρα επιστρέφουν για να κλείσουν το SNFestival RetroFutureμε ένα live στην κορυφή του ΚΠΙΣΝ -στο ενεργειακό στέγαστρο του κτιρίου- που υπόσχεται να ανεβάσει τη διάθεσή μας στα ύψη*.

