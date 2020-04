Μια μοναδική συναυλία με σχεδόν 100 καλλιτέχνες πρόκειται να μεταδοθεί ζωντανά στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο για να υποστηρίξει τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή που αντιμετωπίζουν το ξέσπασμα του κορωνοϊού.

Η εκπομπή «One World: Together At Home» θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή περίπου 100 καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων των Rolling Stones και της Billie Eilish, να ερμηνεύουν ζωντανά από τα σπίτια τους.

Το διάρκειας οκτώ ωρών παγκόσμιο γεγονός διοργανώνεται από το κίνημα Global Citizen. και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σε συνεργασία με τη σούπερ σταρ Lady Gaga.

Can’t wait for you to see what we’ve put together! Tune in! 💕 https://t.co/v4owoA8QdM