Σε δημοπρασία βγαίνει από τον οίκο Sotheby's, ο εμβληματικός πίνακας "The Splash", του Ντέιβιντ Χόκνεϊ.

Ο πίνακας αναμένεται να πωληθεί έναντι ποσού που θα κυμαίνεται ανάμεσα σε 26 και 39 εκατομμύρια δολάρια. Πέρυσι τον Οκτώβριο, ο οίκος Christie's ανακοίνωσε τη δημοπράτηση ενός ακόμα πίνακας του Χόκνεϊ, του Sur la Terrasse, που αποτελούσε κομμάτι ιδιωτικής συλλογής από το 1973.

Το "The Splash" δημιουργήθηκε το 1966. Στον διάσημο πίνακα απεικονίζεται η στιγμή που ένας κολυμβητής βουτάει στο τιρκουάζ νερό μίας πισίνας στην Καλιφόρνια, ενώ, στο βάθος διακρίνονται οι γραμμές ενός σπιτιού της εποχής. «Όταν φωτογραφίζεις ένα "σπλας", παγώνεις τη στιγμή και γίνεται κάτι άλλο», είχε πει ο Χόκνεϊ. «Διαπιστώνω πως ένα "σπλας" δεν μπορεί να ιδωθεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο στην πραγματική ζωή, εξαφανίζεται γρήγορα» είχε αναφέρει προσθέτοντας πως ζωγράφισε τη στιγμή με έναν πολύ αργό τρόπο.

Το "The Splash" αποτελεί μέρος μίας σειράς τριών έργων. Ενώ το μεγαλύτερο από αυτά "A Bigger Splash" εκτίθεται στην Tate Modern, το "Little Splash" παραμένει κομμάτι ιδιωτικής συλλογής. Το "The Splash" αναμένεται να δημοπρατηθεί στις 11 Φεβρουαρίου.

To "A Bigger Splash". To μεγαλύτερο από τα τρία έργα της σειράς. Δημιουργήθηκε το 1967 και αγοράστηκε από την Τate Modern το 1981.

Με πληροφορίες από hypebeast.com