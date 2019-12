Έναν ακόμη θρίαμβο απολαμβάνουν ο Γιώργος Λάνθιμος και το «The Favourite», καθώς ο έλληνας δημιουργός κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (EFA 2019) ενώ το φιλμ του κέρδισε τα βραβεία καλύτερης κωμωδίας και ταινίας και η πρωταγωνίστρια Ολίβια Κόλμαν το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού.

Συνολικά τα βραβεία είναι οκτώ: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Γυναικείας Ερμηνείας, Καλύτερης Κωμωδίας, Μοντάζ, Φωτογραφίας, Kοστουμιών, Μαλλιών και Μέικ Απ.

Ο Γιώργος Λάνθιμος ως σκηνοθέτης αναμετρήθηκε με τους Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ρόμαν Πολάνσκι, Σελίν Σιαμά και Μάρκο Μπελόκιο, αλλά η ήδη πολυβραβευμένη «Ευνοούμενη», του χάρισε τη διάκριση.

Yorgos Lanthimos is European Director 2019 for THE FAVOURITE. #efa2019

Όμως οι διακρίσεις για το φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου δεν σταμάτησαν στη σκηνοθεσία καθώς διεκδικούσε επίσης το βραβείο της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας το οποίο και κέρδισε στο φινάλε της βραδιάς. Η Ολίβια Κόλμαν ήταν υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού για την ερμηνεία της και αναδείχθηκε νικήτρια στέλνοντας το δικό της ευχαριστήριο μήνυμα.

"I am so thrilled and touched. Thank you so much." Olivia Colman, European Actress 2019 for THE FAVOURITE. #efa2019