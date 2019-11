Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η ηθοποιός Τζέιν Γκάλογουεϊ Χέιτζ που έγινε γνωστή για τη συμμετοχή της σε σειρές όπως το Glee και το Big Bang Theory.

Η Τζέιν Γκάλογουεϊ Χέιτζ πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια σε νοσοκομείο του Ιλινόι την περασμένη εβδομάδα, όπως επιβεβαίωσε στο The Hollywood Reporter η κόρη της Έιμι Ρίτσαρντσον. Η Τζέιν Γκάλογουεϊ Χέιτζ συμμετείχε σε σειρές όπως το ER και το Grey's Anatomy ενώ παράλληλα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο ξεκίνημα της καριέρας ηθοποιών όπως ο Στιβ Καρέλ, ο Ρίτσαρντ Κάιντ και ο Έρικ Στόουνστριτ καθώς διατηρούσε στο Σικάγο το δικό της πρακτορείο casting.

Σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στο Twitter o Έρικ Στόουνστριτ έκανε λόγο για «μία σπουδαία φίλη και μέντορα» αναγνωρίζοντάς της τον ρόλο που έπαιξε στην καριέρα του. «Με έβαλε στον δρόμο που βρίσκομαι τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Jane was the first casting director to ever call me in for an audition in Chicago. She became a great friend and mentor. I tried to always make sure she knew she had a starring role in my career. She put me on that path I’m on.

I wish i could have said thank you one more time. https://t.co/zPAHtzPByJ