Η 91η απονομή των βραβείων Όσκαρ είναι σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής έχει αναδείξει τους πρώτους νικητές των βραβείων. Για την ώρα το The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου, υποψήφιο για δέκα Όσκαρ, έχει ένα βραβείο με το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου να κερδίζει η Ολίβια Κόλμαν.

Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας κέρδισε ο Αλφόνσο Κουαρόν για το «Roma».

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στο «Green Book»

Η απονομή είναι σε εξέλιξη...Δείτε live τα Όσκαρ

Οι νικητές των Όσκαρ όπως ανακοινώνονται:

Στον Αλφόνσο Κουαρόν το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας

Ο Αλφόνσο Κουαρόν κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τη «Ρόμα», την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, στην οποία υπογράφει (και) τη φωτογραφία.

Αυτό είναι το τρίτο Όσκαρ που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα ο Μεξικανός σκηνοθέτης, αλλά και το πρώτο βραβείο της βραδιάς για το «Ρόμα».

Ο Κουαρόν, παραλαμβάνοντας το βραβείο ευχαρίστησε το Μεξικό, την οικογένειά του, τις ηθοποιούς του και το Netflix, επισημαίνοντας πόσο δύσκολη δουλειά είναι η διεύθυνση φωτογραφίας, ενώ αφιέρωσε το βραβείο στον Τσίβο Λουμπέσκι, τον διευθυντή φωτογραφίας των προηγούμενων ταινιών του.

Συνυποψήφιοι του για το βραβείο ήταν ο Λούκας Ζαλ («Ψυχρός Πόλεμος»), ο Καλέμπ Ντεσανέλ («Never Look Away»), ο Ρόμπι Ράιαν («Ευνοούμενη») και ο Μάθιου Λιμπατίκ («Ένα Αστέρι Γεννιέται»).

Στο «Ρόμα» το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

Το «Ρόμα», το ασπρόμαυρο, προσωπικό ταξίδι αναμνήσεων του Αλφόνσο Κουαρόν από το Μεξικό, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ που το Μεξικό κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

«Έμαθα πολλά για τον κινηματογράφο βλέποντας, ως παιδί, ξενόγλωσσες ταινίες, σαν τον Πολίτη Κέιν, τον Νονό, τα Σαγόνια του Καρχαρία. Ο Σαμπρόλ, όταν ρωτήθηκε για τη νουβέλ βαγκ είπε, δεν υπάρχουν κύματα, μόνο ο ωκεανός. Νομίζω πως όλοι οι υποψήφιοι απόψε είμαστε μέρος αυτού του ωκεανού», είπε ο Κουαρόν, που ανέβηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή.

Στην ίδια κατηγορία, υποψήφιες ήταν επίσης οι ταινίες: «Καπερναούμ» της Ναντίν Λαμπακί (Λίβανος), «Ψυχρός Πόλεμος» του Πάβελ Παβλικόφσκι (Πολωνία), «Never Look Away» του Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ (Γερμανία) και «Κλέφτες Καταστημάτων» του Χιροκάζου Κόρε-Εντα (Ιαπωνία).

Στον Μαχερσάλα Αλί το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Μόλις δύο χρόνια μετά το Όσκαρ που έλαβε για το «Moonlight» κι έχοντας διακριθεί ήδη στις Χρυσές Σφαίρες, τα SAG, τα BAFTA και τα βραβεία αρκετών κριτικών ενώσεων, ο Μαχερσάλα Αλί κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Πράσινο Βιβλίο» του Πίτερ Φαρέλι.

Πρόκειται για την δεύτερη βράβευση του ηθοποιού στη δεύτερη υποψηφιότητά του. «Προσπάθησα να αποδώσω την ουσία του Δρ. Ντον Σέρλεϊ» είπε ο ηθοποιός παραλαμβάνοντας το βραβείο, ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του Βίγκο Μόρτενσεν και τον σκηνοθέτη Πίτερ Φαρέλι, ενώ αφιέρωσε το βραβείο στην γιαγιά του που τον έπεισε πως ό,τι θέλει, μπορεί να το κάνει.

Συνυποψήφιοί του ήταν οι 'Ανταμ Ντράιβερ («BlacKkKlansman: H Παρείσφρηση»), Σαμ Έλιοτ («Ένα Αστέρι Γεννιέται»), Ρίτσαρντ Ι. Γκραντ («Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις;») και Σαμ Ρόκγουελ («Vice: Δεύτερος στην Ιεραρχία»).

Στη Ρετζίνα Κινγκ το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου

Νωρίτερα, η Ρετζίνα Κινγκ επικράτησε ίσως στην πιο απρόβλεπτη κατηγορία της βραδιάς, εξασφαλίζοντας το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει» του Μπάρι Τζένκινς.

«Είμαι παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί, αν έχεις την αγάπη και την υποστήριξη των γύρω σου» είπε συγκινημένη η ηθοποιός, παραλαμβάνοντας το βραβείο, το οποίο αφιέρωσε στον Τζέιμς Μπόλντουιν -τον συγγραφέα του βιβλίου που αποτέλεσε τη βάση του σεναρίου της ταινίας - ενώ ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τη μητέρα της.

Η Ρετζίνα Κινγκ ήταν επίσης η νικήτρια της Χρυσής Σφαίρας στην αντίστοιχη κατηγορία, ενώ βραβεύθηκε επίσης από αρκετές ενώσεις κριτικών.



Συνυποψήφιές της ήταν η Έμι Ανταμς («Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία»), η Μαρίνα Ντε Ταβίρα («Ρόμα») και η Έμα Στόουν και η Ρέιτσελ Βάις («Ευνοούμενη»).

Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου στον Ράμι Μάλεκ για το «Bohemian Rhapsody»

Οι νικητές των Όσκαρ μέχρι στιγμής.

B' Γυναικείος Ρόλος: Νικήτρια η Ρετζίνα Κινγκ, Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

Υποψήφιοι

- Ρετζίνα Κινγκ, Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

- Μαρίνα ντε Ταβίρα, Ρόμα (Roma)

- Έιμι Άνταμς, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

- Έμα Στόουν, The Favourite

- Ρέιτσελ Βάις, The Favourite

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ - Νικητής: Free Solo

Υποψήφιοι

- Free Solo

- Hale County This Morning, This Evening

- Minding the Gap

- Of Fathers and Sons

- RBG

Μακιγιάζ και Κομμώσεις - Νικητής Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

Υποψήφιοι

- Border

- Μαίρη Η Βασίλισσα της Σκοτίας (Mary Queen of Scots)

- Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία

Κοστούμια - Νικητής Black Panther

Υποψήφιοι

- Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)

- Black Panther

- The Favourite

- Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

- Μαίρη Η Βασίλισσα της Σκοτίας (Mary Queen of Scots)

Φωτογραφία - Νικητής Ρόμα (Roma)

Υποψήφιοι

- Ψυχρός Πόλεμος (Cold War)

- The Favourite

- Never Look Away

- Ρόμα (Roma)

- Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Καλλιτεχνική Διεύθυνση - Νικητής Black Panther

Υποψήφιοι

- Black Panther

- The Favourite

- Ο Πρώτος Άνθρωπος (First Man)

- Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

- Ρόμα (Roma)

Μοντάζ ήχου - Νικητής: Bohemian Rhapsody

Υποψήφιοι

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- First Man

- A Quiet Place

- Roma

Ήχος - Νικητής: Bohemian Rhapsody

Υποψήφιοι

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

Ξενόγλωσση ταινία - Νικητής: Ρόμα (Roma) – Μεξικό

Υποψήφιοι

- Καπερναούμ (Capernaum) – Λίβανος

- Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) – Πολωνία

- Never Look Away – Γερμανία

- Ρόμα (Roma) – Μεξικό

- Κλέφτες Καταστημάτων (Shoplifters) – Ιαπωνία

Μοντάζ - Νικητής Τζον Οτμαν για το «Bohemian Rhapsody»

Υποψήφιοι

- Τζον Οτμαν για το «Bohemian Rhapsody»

- Μπάρι Αλεξάντερ Μπράουν για το «BlackKklansman»

- Γιώργος Μαυροψαρίδης για το «Η Ευνοούμενη»

- Πάτρικ Τζ. Ντον Βίτο για το «Green Book»

- Χανκ Κόργουιν για το «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία»

Β' Αντρικός Ρόλος - Νικητής Μαχερσάλα Άλι, Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Υποψήφιοι

- Μαχερσάλα Άλι, Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

- Άνταμ Ντράιβερ, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

- Σαμ Έλιοτ, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

- Ρίτσαρντ Γκραντ, Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)

- Σαμ Ρόκγουελ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων - Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Υποψήφιοι

- Οι Απίθανοι 2 (Incredibles 2)

- Το Νησί των Σκύλων (Isle of Dogs)

- Η Μιράι του Μέλλοντος (Mirai)

- Ραλφ εναντίον Ίντερνετ (Ralph Breaks the Internet)

- Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους - Νικητής: Period. End of Sentence

Υποψήφιοι

- Black Sheep

- End Game

- Lifeboat

- A Night at The Garden

- Period. End of Sentence.

Καλύτερη animated μικρού μήκους - Νικητής Bao

Υποψήφιοι

- Animal Behaviour

- Bao

- Late Afternoon

- One Small Step

- Weekends

Οπτικά Εφέ - Νικητής Ο Πρώτος Άνθρωπος (First Man)

Υποψήφιοι

- Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας (Avengers: Infinity War)

- Christopher Robin

- Ο Πρώτος Άνθρωπος (First Man)

- Ready Player One

- Solo: A Star Wars Story

Πρωτότυπο Σενάριο - Νικητής: Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Υποψήφιοι

- Πρωτότυπο Σενάριο

- The Favourite

- Ακρότητες (First Reformed)

- Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

- Ρόμα (Roma)

- Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

Διασκευασμένο Σενάριο - Νικητής: Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Υποψήφιοι

Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)

Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)

Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Όσκαρ Μουσικής - Νικητής: Λούντβικ Γκόρανσον, Black Panther

Υποψήφιοι

- Λούντβικ Γκόρανσον, Black Panther

- Τέρενς Μπλάνσαρντ, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

- Νίκολας Μπριτέλ, Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

- Αλεξάντρ Ντεσπλά, Το Νησί των Σκύλων (Isle of Dogs)

- Μαρκ Σάιμαν, Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

Όσκαρ Τραγουδιού - Νικητής: Shallow, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Υποψήφιοι

- All The Stars, Black Panther

- I'll Fight, RBG

- The Place Where Lost Things Go, Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

- Shallow, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

- When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)

Α' Ανδρικός Ρόλος - Νικητής: Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Υποψήφιοι

- Κρίστιαν Μπέιλ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

- Μπράντλεϊ Κούπερ, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

- Γουίλεμ Νταφόε, Στην Πύλη της Αιωνιότητας (At Eternity's Gate)

- Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

- Βίγκο Μόρτενσεν, Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

A' Γυναικείος Ρόλος - Νικητής: Ολίβια Κόλμαν για το «The Favourite»

