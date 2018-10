Με έργα 100 καλλιτεχνών και τίτλο «ΑΝΤΙ» η Μπιενάλε της Αθήνας άνοιξε απόψε τις πύλες της και υποδέχεται το κοινό που φέτος καλείται να μυηθεί στην σύγχρονη Τέχνη με το σύνθημα «ΑΝΤΙ».

Η φετινή Μπιενάλε απλώνεται σε τέσσερα εμβληματικά κτίρια της Σταδίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του δολοφονημένου Ζακ Κωστόπουλο/Zackie Oh.

Έργα από 100 καλλιτεχνικά σχήματα (από τα οποία 23 ελληνικά) και καινούργιες παραγωγές, φιλοξενούνται στο κέντρο της πόλης αλλά σε κτίρια που ήταν εγκαταλελειμμένα και την τελευταία δεκαετία ταυτίστηκαν με την κρίση και την κοινωνική αναταραχή: στο άλλοτε λαμπρό ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ ΠΑΛΑΣ (Σταδίου 22), στο ιστορικό κτίριο ΤΤΤ- πρώην ΟΤΕ της Σταδίου 15, στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη της Βουλής (δίπλα από την Παλαιά Βουλή) και στο κτίριο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ( Κολοκοτρώνη 4).

Η 6η Μπιενάλε θέλει να αναστοχαστεί την άφιξη της νέας εποχής μετά από μια δεκαετία κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. «Να επαναδιατυπώσει τους χώρους της καθημερινής μας ζωής, εντός και εκτός της ψηφιακής μας εποχής, γιατί η εναντίωση γίνεται συστατικό στοιχείο του εαυτού μας» λένε οι τρεις επιμελητές της: Poka Yo, Κωστής Σταφυλάκης και Stefanie Hessler.

Στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ, δεσπόζει ένα τεράστιο ρινγκ του μποξ, που δίνει και τον τόνο στο «Αντι-» της διοργάνωσης. Ο ολλανδός καλλιτέχνης Iepe Rubingh, το κατασκεύασε προκειμένου να φιλοξενήσει αγώνες «Chessboxing», ένα υβριδικό άθλημα, που συνδυάζει σκάκι και μποξ, το οποίο ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από τα κόμικς του Enki Bilal.

To ΕΣΠΕΡΙΑ όπως και το κτίριο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ- παραχωρήθηκαν από το υπουργείο Εργασίας για τις εκθεσιακές ανάγκες της έκθεσης.

Συνολικά έχουν διαπιστευτεί να παρακολουθήσουν την Μπιενάλε 700 δημοσιογράφοι, επιμελητές και επαγγελματίες της τέχνης.

Το Ίδρυμα Ωνάση συμμετέχει επίσης στην διοργάνωση.

Σε σημείωμα της η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά καλωσορίζει την 6η Μπιενάλε της Αθήνας, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Προσδοκούμε οι Μπιενάλε, όπως και τα φεστιβάλ στον κινηματογράφο, να αποτελέσουν κόμβους μιας νέας ανεξάρτητης πολιτικής για τον πολιτισμό, μακριά από πατερναλισμούς και αποκλεισμούς.

Προσδοκούμε από την τέχνη να μας κάνει να δούμε τα πράγματα, και τον εαυτό μας ανάμεσά τους, διαφορετικά, εκτός πλαισίου, από οπτικές γωνίες που δεν είχαμε σκεφτεί πριν. Και να μας καλεί να δούμε την ίδια την τέχνη και τις σχέσεις μας μαζί της με τον τρόπο αυτό.

Προσδοκούμε να μας δείξει η Μπιενάλε της Αθήνας τη σχέση της με την πόλη. Έχει αναπτύξει οργανικούς δεσμούς μαζί της, ανήκει στα δρώμενά της, ή απλώς φιλοξενείται σ' ένα χώρο της, όπως θα φιλοξενούνταν σε έναν οποιοδήποτε χώρο; Προσδοκούμε τέλος η Μπιενάλε να ανανεώσει το πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας, να στοχαστεί στο χτες και στο σήμερα, να μην είναι μια κλειστή ετεροτοπία, αλλά να ξαναφέρει την ουτοπία ως ανοιχτή δυνατότητα».

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:

Σπύρος Αγγελόπουλος*, Monira Al Qadiri, Λουκία Αλαβάνου, Korakrit Arunanondchai & Alex Gvojic, Ivana Bašić, Tianzhuo Chen, Chim Pom, Sarawut Chutiwongpeti*, Brody Condon*, Σίλεια Δασκοπούλου, Ted Davis, Danielle Dean, JP Downer, Nina Runa Essendrop, Georgia Fambris, Cao Fei, Ed Fornieles*, Άγγελος Φρέντζος, Sarah Friend, Front Deutscher Äpfel, Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė*, Εύα Γιαννακοπούλου, Γιάννης Γίγας Θωμάς, Joey Holder, Carsten Höller, Callum Leo Hughes*, Actually Huizenga (of Patriarchy), Jacob Hurwitz-Goodman& Daniel Keller, Binelde Hyrcan, Maryam Jafri, Sascha Jahn & ΤheΒoundCollective, Jakub Jansa, Geumhyung Jeong, Kahlil Joseph, Florence Jung, Raja'a Khalid*, Χαρά Κολαΐτη, Πέτρος Βασιλείου Κρητικός, Laboratory for Microclimates*, Ευριπίδης Λασκαρίδης / Osmosis*, Delaine Le Bas*, Candice Lin, Fei Liu, Rachel Maclean, Basim Magdy, Μίλτος Μανέτας, Marianne Maric, Eva and Franco Mattes, Metahaven, Quenton Miller, Molleindustria, Shana Moulton, Sirous Namazi*, Narcissister, New Models, Pinar Öğrenci, Marisa Olson, UģisOlte& Morten Traavik, Omsk Social Club, Ηλίας Παπαηλιάκης, Εύα Παπαμαργαρίτη*, Yuri Pattison*, Heather Phillipson, Signe Pierce*, ΆνναΜαρία Πινακά*, Wong Ping, Michail Pirgelis, Agnieszka Polska, Λυκούργος Πορφύρης*, Porpentine Charity Heartscape, Johannes Paul Raether*, Jon Rafman*, Kosta Rapadopoulos / Jasin Challah, Tabita Rezaire, Roee Rosen, Iepe Rubingh, Saeborg, Tai Shani*, Heji Shin, Aliza Shvarts*, Helle Siljeholm, Marianna Simnett, Linnéa Sjöberg, Πάνος Σκλαβενίτης*, Μαρήλια Σταγκουράκη, Jenna Sutela, The Agency, The Domestic Godless*, The Peng! Collective*, Ryan Trecartin, Θεόκλητος Τριανταφυλλίδης, Anna Uddenberg*, Nicole Wermers, Tori Wrånes, Lauren Wy, Lu Yang, Young Boy Dancing Group, Κώστας Ζάπας, Zhala*