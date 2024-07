Lady Gaga: Αρραβωνιάστηκε με τον Μίκαελ Πολάνσκι και το αποκάλυψε καταλάθος

H Lady Gaga επιβεβαίωσε μάλλον τον αρραβώνα της, με τον επί χρόνια σύντροφό της Μίκαελ Πολάνσκι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως φαίνεται η Lady Gaga αποκάλυψε καταλάθος πως είναι αρραβωνιασμένη με τον Μίκαελ Πολάνσκι. Ο αρραβώνας αποκαλύφθηκε μέσω ενός βίντεο στο TikTok, το οποίο δημοσίευσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ.

Σε αυτό διακρίνεται η Lady Gaga να συνομιλεί μαζί του αλλά και να συστήνει τον σύντροφό της στον Γάλλο πρωθυπουργό ως αρραβωνιαστικό, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που τους ήθελαν εδώ και καιρό να έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να έχουν αρραβωνιαστεί.

#LadyGaga calls #MichaelPolansky her fiancé, revealing their engagement while introducing him to French Prime Minister Gabriel Attal at the 2024 Summer Olympics in Paris!❤️‍🔥@LadyGaga pic.twitter.com/kb8GXOSrre pic.twitter.com/3jIBfow2d2