Στον Α’ ημιτελικό της Eurovision αναδείχθηκαν οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό του Σαββάτου, ωστόσο αυτή που ξεχώρισε ήταν η παρουσιάστρια Χάνα Γουάντινγκχεμ.

Την παρουσίαση του Α’ ημιτελικού της Eurovision έκαναν η Αλέσα Ντίξον, η Hannah Waddingham και η Ουκρανή τραγουδίστρια Τζούλια Σανίνα.

Ανάμεσα στα υποψήφια τραγούδια κατά τον Α’ ημιτελικό, η Τζούλια Σανίνα έδειξε στην ηθοποιό πώς να «ροκάρει», κάτι που κορυφώθηκε με την τελειοποίηση της «απόλυτης ροκ νότας».

Η Hannah Waddingham έχει παίξει σε πολλά μιούζικαλ όλα αυτά τα χρόνια και η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια όπερας, όπως ομοίως και οι δύο παππούδες της από την πλευρά της μητέρας της.

«Η Hannah Waddingham όχι μόνο δείχνει τις τρελές της ικανότητες στην κιθάρα, αλλά και στην εξωπραγματική φωνή της στο τραγούδι», έγραψε στο Twitter ένας χρήστης.

hannah waddingham not only flexing her insane air guitar skills but her unreal singing voice 😭 pic.twitter.com/EzJDuHM4nF — daisy (@weltonsmac) May 9, 2023

«Η Hannah Waddingham είναι στο επίπεδο της Πέτρα Μίαντε στη διοργάνωση της Eurovision. Συγκλονιστική», έγραψε στο Twitter ο Scott Bryan του Guardian.

Υπενθυμίζεται πως η Πέτρα Μίαντε ήταν η παρουσιάστρια του διαγωνισμού της Eurovision το 2016 στη Στοκχόλμη.

Hannah Waddingham is Petra Mede level of Eurovision hosting. Utterly sensational. #Eurovision — Scott Bryan (@scottygb) May 9, 2023

«Όποιος προσέλαβε τη Hannah Waddingham για τη Eurovision θα έπρεπε μάλλον να γίνει γενικός διευθυντής του BBC», ανέφερε ένας άλλος χρήστης.

Whoever hired Hannah Waddingham for Eurovision should probably be made Director General of the BBC — Naomi is in Eurovision Mode! 🪩✨ (@etherealtype) May 9, 2023

Σε κάποιο άλλο σημείο της βραδιάς του Α’ ημιτελικού η Hannah Waddingham διάβασε ένα μήνυμα σχετικά με τους κανόνες ψηφοφορίας στα γαλλικά και στο τέλος ανέφερε πως «Βλέπετε, κάποιοι από εμάς τους Βρετανούς μπαίνουν στον κόπο να μάθουν μια άλλη γλώσσα!».

«Ένα πολύ απλό μήνυμα προς όλους τους κατοίκους της Ευρώπης: μια ψήφος υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου το Σάββατο είναι μια ψήφος υπέρ της Χάνα Γουάντινγκχεμ έτσι ώστε να είναι η οικοδέσποινα και του χρόνου. Απλά λέω», έγραψε άλλος χρήστης.

Just a little teeny tiny message for all residents of Europe: a vote for the UK on Saturday is a vote for Hannah Waddingham to host again next year. Just saying 👀🦄 #Eurovision2023 pic.twitter.com/RzDYa3ePPk — Jennie 🩷🌻 (@jenjen__xo) May 9, 2023

«Λαμπρή έναρξη της Eurovision, αλλά η Hannah Waddingham ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση!» σχολίασε τρίτος.

Brilliant start to #Eurovision but it was Hannah Waddingham who stole the show! pic.twitter.com/LEDtRdXzgL — Liam Beattie (@Liam_Beattie) May 9, 2023

Στον Α’ ημιτελικό της Τρίτης, 9 Μαΐου, 15 χώρες διαγωνίστηκαν για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Στις 10 χώρες που προκρίθηκαν ήταν το φετινό φαβορί, η Σουηδία με τη Loreen και το τραγούδι «Tattoo», η Φινλανδία, η Νορβηγία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Ελβετία, η Μολδαβία και η Τσεχία.

Ο επόμενος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 11 Μαΐου.