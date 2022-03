Μαρία Πριματσένκο: Τα πολύχρωμα έργα της Ουκρανής ζωγράφου που καταστράφηκαν στο Ιβάνκιβ

Το Μουσείο Τοπικής Ιστορίας του Ιβάνκιβ της Ουκρανίας καταστράφηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Το μουσείο στέγαζε μια σειρά από έργα της καταξιωμένης Ουκρανής λαϊκής καλλιτέχνιδας Μαρία Πριματσένκο.

Καταστράφηκαν 25 πίνακες και οι εικόνες της πυρκαγιάς έκαναν το γύρο του κόσμου. Η Emine Dzheppar, αναπληρώτρια υπουργός πολιτισμού της Ουκρανίας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter που δείχνει το μουσείο να καίγεται. «Αφού δεν έχουν δική τους κουλτούρα, καταστρέφουν την κληρονομιά των άλλων εθνών», έγραψε.

Η πρώτη σχετική αναφορά έγινε από το Kyiv Independent που έγραψε ότι η Πριματσένκο είναι μια αυτοδίδακτη καλλιτέχνιδα που δημιούργησε ελκυστικές εικονογραφικές συνθέσεις, βασισμένες στην ουκρανική λαογραφία και μυθολογία.

Γεννημένη σε οικογένεια αγροτών, η Πριματσένκο, η οποία πέθανε σε ηλικία 88 ετών το 1987, πέρασε όλη της τη ζωή σε ένα χωριό κοντά στο Ιβάνκιβ. Η οικογένειά της τής δίδαξε μια ποικιλία από παραδοσιακές ουκρανικές χειροτεχνίες, όπως κέντημα και διακόσμηση πασχαλινών αυγών. Εξέφρασε την πλούσια αίσθηση της φαντασίας της μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική.

Το Ιβάνκιβ βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο για τη ρωσική εισβολή, μεταξύ του Τσερνόμπιλ –το οποίο κατέλαβε η Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου– και του Κιέβου.

Tonight in Ivankіv near Kyiv, the Russian occupiers destroyed a local museum which housed the unique works of Maria Pryimachenko, a world-famous Ukrainian folk artist in the genre of "naive art". Having no culture of their own, they destroy all the heritage of other nations. pic.twitter.com/91ZMBSfsQo