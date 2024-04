Πότε ανοίγουν φέτος τα θερινά σινεμά της Αθήνας;

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ των κινηματογραφικών αιθουσών, κατά τις δυο απανωτές καραντίνες δηλαδή, τα θερινά λειτούργησαν σαν σανίδα σωτηρίας, με το κοινό να γεμίζει τις προβολές τους, ίσως επειδή η ίδια η έξοδος στον θερινό κινηματογράφο έχει γίνει event από μόνη της. Ο κόσμος πρώτα αποφασίζει να πάει θερινό και έπειτα επιλέγει ταινία. Οι χειμερινοί κινηματογράφοι δυστυχώς δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά χρειάζεται συλλογική, συντονισμένη προσπάθεια, γενναίες αποφάσεις, έξυπνο προγραμματισμό, αναβάθμιση της παρεχόμενης εμπειρίας και –για όνομα του Θεού– πιο προσιτές τιμές. Για να είμαστε δίκαιοι, η κίνηση βελτιώθηκε φέτος συνολικά, με αποτέλεσμα οι αιθουσάρχες να μη βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να περιμένουν το άνοιγμα των θερινών ως μάννα εξ ουρανού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μας υποδεχτούν και φέτος πιο νωρίς σε σχέση με περασμένες εποχές. Οι καιρικές συνθήκες άλλωστε το επιτρέπουν. Τον χορό φαίνεται ότι θα ανοίξει η Σίσσυ της Νέας Μάκρης, ένα θερινό που συνηθίζει να σταματά τη λειτουργία του (πολύ) αργότερα από τα υπόλοιπα, όπως έχουμε παρατηρήσει. Ο εν λόγω κινηματογράφος θα ανοίξει σύντομα. Κι όταν λέμε σύντομα, εννοούμε σε λίγες μέρες, δηλαδή στις 18 Απριλίου.

Η πρότασή μας για φέτος είναι να μη μείνετε μόνο στα δοκιμασμένα, αλλά να το ρίξετε στον σινε-τουρισμό και να μετακινηθείτε σε περιοχές μακριά από τον τόπο κατοικίας ή εργασίας σας.

Οι υπόλοιποι θερινοί κινηματογράφοι για τους οποίους έχουμε πληροφορίες θα περιμένουν να περάσει το Πάσχα πρώτα, μια γιορτή που έτσι κι αλλιώς θα έτρωγε από τη λειτουργία τους δύο νευραλγικές μέρες, την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε την αναφορά από ένα σινεμά που μας έλειψε όσο λίγα τα τελευταία χρόνια, το οποίο μετά από πολλές καθυστερήσεις θα επαναλειτουργήσει. Ναι, αναφερόμαστε στο Σινέ Παρί. Ο αγαπημένος κινηματογράφος της Πλάκας ανακαινίστηκε, άλλαξε διοίκηση και θα υποδεχτεί τους θεατές στις 10 Μαΐου. Λίγα σινεμά προσφέρονται για ρομαντζάδα όπως αυτό· αν ο προγραμματισμός του είναι πρόσφορος, προβλέπουμε να κατασκηνώνουμε εκεί.

Δυο μέρες νωρίτερα, στις 8 Μαΐου, θα ανοίξει ένα άλλο εμβληματικό θερινό της πρωτεύουσας, το Σινέ Θησείο. Η τοποθεσία του και η παρουσία του σε λίστες του εξωτερικού με τους καλύτερους θερινούς κινηματογράφους στον κόσμο το καθιστά πόλο έλξης (και) για τους τουρίστες, ενώ η διανομή γνωρίζει ότι αν προβληθεί ταινία της εκεί, έχει εξασφαλισμένα αρκετά εισιτήρια. Το αυτό ισχύει και για τη Ριβιέρα των Εξαρχείων, ένα σινεμά που έχει καταφέρει με κόπο, προσεκτικές κινήσεις και καθιέρωση ειδικών προβολών –το Midnight Express, το Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι, οι Μεγάλες Ταινίες, Μεγάλες Δευτέρες– να γίνει πραγματικό στέκι των σινεφίλ. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω για να μπούμε στο σινεμά της Βαλτετσίου, όχι πολύ όμως: όπως όλα δείχνουν, μέχρι τις 16 Μαΐου.

Ακριβώς την ίδια ημερομηνία, στις 16 Μαΐου δηλαδή, θα ανοίξει και η ταράτσα του Σινέ Άνεσις στους Αμπελοκήπους, ένα σινεμά που ο υπογράφων επισκέπτεται τακτικά, όχι μόνο επειδή είναι κοντά στο σπίτι του, μα και γιατί προσφέρει μια αίσθηση απομόνωσης, χάρη στον τρόπο που είναι χτισμένο. Το αναφέρουμε ως κατόρθωμα επειδή οι θεατές έχουμε, πρακτικά, στην πλάτη μας έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, τη Λεωφόρο Κηφισίας. Την ίδια ημερομηνία θα υποδεχτεί τους σινεφίλ κι ένα κρυφό διαμαντάκι των θερινών κινηματογράφων της πόλης, το Αλεξάνδρα, καθώς και το Φλερύ, που εδώ και μερικά χρόνια προσφέρει και πάλι προβολές υπό τον έναστρο ουρανό στους κατοίκους της Καλλιθέας.

Λίγο μετά το Πάσχα φαίνεται ότι θα ανοίξουν και άλλοι κινηματογράφοι που προτιμά το αθηναϊκό κοινό, όπως το Cine Φιλοθέη, η Αβάνα και το Cine Γαλάτσι, με την ακριβή ημερομηνία λειτουργίας τους ακόμα να μην έχει οριστεί. Φυσικά, αν ο καιρός δεν μας κάνει το χατίρι και φέρει ένα μίνι φθινόπωρο εκείνη την περίοδο, όπως συνηθίζει εσχάτως, όλες οι παραπάνω ημερομηνίες έναρξης ίσως μετατεθούν, αλλά για λίγο. Βλέπεις, το ερώτημα «πότε ανοίγουν τα θερινά» διατυπώνεται όλο και πιο επιτακτικά καθώς μπαίνουμε στον Μάιο – και καλό είναι να μην εξαγριώνεις τους σινεφίλ, δαγκώνουν.

Όσο για τις ταινίες που θα μπορέσουμε να απολαύσουμε εκεί φέτος; Ενδεικτικά, έχουμε να περιμένουμε το σπονδυλωτό Kinds of Kindness του Γιώργου Λάνθιμου, τη Furiosa του Τζορτζ Μίλερ, το Inside Out 2 της Pixar, το Καλοκαίρι με την Κάρμεν του Ζαχαρία Μαυροειδή, το φιλόδοξο, διμερές εγχείρημα αναβίωσης του γουέστερν από τον Κέβιν Κόστνερ με τίτλο Horizon, το Mothers’ Instinct με τις Τζέσικα Τσαστέιν και Αν Χάθαγουεϊ, το φουτουριστικό ρομάντζο The Beast του Μπερτράν Μπονελό, επανεκδόσεις σαν τη Θηλιά του Άλφρεντ Χίτσκοκ και το Ghost Dog: Τhe Way of the Samurai του Τζιμ Τζάρμους, καθώς και μια σειρά από ειδικές προβολές που θα μας δώσουν άπειρες αφορμές για να ξεχυθούμε στα θερινά του λεκανοπεδίου.

