Το κίνημα έντονης αμφισβήτησης του Σουδανού δυνάστη Ομάρ αλ Μπασίρ, που κυβέρνησε τη χώρα επί 30 χρόνια, φάνηκε να δικαιώνεται από τη χθεσινή ανατροπή του από την εξουσία, οι πανηγυρισμοί όμως κράτησαν λίγο αφού γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι οι πραξικοπηματίες που τον έριξαν, ενδέχεται να είναι ακόμα χειρότεροι.

Ήδη καλούνται οι αντιφρονούντες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να επαναλάβουν διαδηλώσεις όπως η προχθεσινή από την οποία αναδύθηκε αυτή η εντυπωσιακή φωτογραφία της διαδηλώτριας στα λευκά που κατέστη αυτομάτως σχεδόν εμβληματική και viral όπως συμβαίνει κάθε φορά που μια εικόνα καδράρει τόσο γλαφυρά και συμβολικά το ανθρώπινο στοιχείο σε καιρούς κοινωνικοπολιτικού παροξυσμού.

Στην εικόνα δεσπόζει μια νεαρή γυναίκα με λευκή κελεμπία και χρυσά σκουλαρίκια που φαίνεται να αγορεύει με θέρμη όρθια πάνω στην οροφή αυτοκινήτου. Το ένα χέρι της υψώνεται δείχνοντας τα ουράνια και το άλλο συγκρατεί τη μέση ενώ τριγύρω μια θάλασσα από κινητά υψώνονται για να απαθανατίσουν τη σκηνή. Η εικόνα αναρτήθηκε στο Twitter την Τρίτη αργά το βράδυ και μέχρι το επόμενο πρωί είχε πάνω από 50.000 likes για να διαμοιραστεί στη συνέχεια στα πέρατα του διαδικτύου και να αποκτήσει τη δική της viral ζωή.

Παρότι εκ των υστέρων ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της επιβλητικής ομιλήτριας – πρόκειται για την 22χρονη φοιτήτρια Alaa Salah – της είχε ήδη προσδοθεί ο τίτλος «Άγαλμα της Ελευθερίας στο Σουδάν». Η εικόνα είχε αποκτήσει εκτόπισμα πολύ πιο πέρα από το τοπικό της πλαίσιο.

This image from Sudan will be in the history books pic.twitter.com/z1w23yofW3

«Είμαι απολύτως βέβαιη ότι θα αποτελέσει την συμβολική εικόνα της επανάστασης» δήλωσε η Σουδανο-Αμερικανίδα καθηγήτρια Hind Makki που κοινοποίησε αμέσως την αρχική ανάρτηση σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιεί, εξηγώντας κάποια κρίσιμα σημειολογικά στοιχεία της εικόνας κυρίως όσον αφορά στις ενδυματολογικές επιλογές της διαδηλώτριας που διαφεύγουν ενδεχομένως στο Δυτικό μάτι.

Τα σκουλαρίκια της που αντανακλούν το φως είναι παραδοσιακά σκουλαρίκια γαμήλιας εκδήλωσης που συμβολίζουν τη θηλυκότητα. Η επιλογή της λευκής κελεμπίας, ένδυμα που θεωρείται παλιομοδίτικο και παραδοσιακό από τους Σουδανούς νέους, σηματοδοτεί μια σύνδεση με τις μανάδες και τις γιαγιάδες που ντύνονταν έτσι όταν έβγαιναν στους δρόμους για να διαδηλώσουν ενάντια σε προηγούμενες στρατιωτικές δικτατορίες.

Η λευκή κελεμπία (thoub) είναι επίσης ένα «δημοκρατικό ένδυμα» που φοριέται εξίσου από γραμματείς και δικηγόρους. Το λευκό είναι το χρώμα που υιοθετήθηκε από τις φοιτήτριες που διαδήλωναν και όλο τον Μάρτιο, καλώντας κι άλλες γυναίκες να φορέσουν το ίδιο ρούχο και να βγουν στο δρόμο.



Οι γυναίκες αυτές με τα λευκά απέκτησαν και ονομασία: "Kandakas". Πρόκειται για αναφορά ή επίκληση στις αρχαίες βασίλισσες της Νουβίας.

Είναι βέβαιο ότι το κορίτσι της φωτογραφίας τα είχε υπόψη της όλα αυτά, ειδικά αν συμπεριλάβουμε το γεγονός ότι η μητέρα της είναι σχεδιάστρια μόδας που ειδικεύεται σε τέτοια ενδύματα.

Το λευκό επίσης, σύμφωνα πάντα με την Hind Makki, συμβολίζει το νέο ξεκίνημα αλλά είναι και το χρώμα των Σουφραζέτων στις αρχές του προηγούμενου αιώνα όπως και το χρώμα που επέλεξαν να φορέσουν πρόσφατα πολλά γυναικεία μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου διακηρύσσοντας την αλληλεγγύη τους και την επιθυμία τους για ριζικές αλλαγές.

Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς της πάντως, η Alaa Salah έγραφε προχθές στο Twitter ότι δέχεται απειλές για τη ζωή της, δηλώνοντας συγχρόνως ότι δεν θα υποκύψει και αν της συμβεί κάτι καθιστά υπεύθυνο τον Ομάρ αλ Μπασίρ. Μετά τις χθεσινές δραματικές εξελίξεις όμως ίσως αναγκαστεί να επαναπροσδιορίσει τους διώκτες της.

I've been receiving death threats after my picture & video went viral. I will not bow down. My voice can not be suppressed. Will hold Al-Bashir responsible if anything happens to me. #JusticeWillPrevail