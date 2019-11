ADVERTORIAL

Ένα διαφορετικό city tour πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 24 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει τα πιο cool spots της πόλης – ξεχωριστά στιλ, τοποθεσίες με ιστορία, στέκια που έχουν αληθινή σύνδεση με τους θαμώνες τους και τη δική τους ταυτότητα.

Η Αθήνα φημίζεται για πολλά πράγματα, αλλά αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή είναι η ζωή που της δίνουν οι κάτοικοί της. Πολλές φορές νιώθουμε τόσο πολύ κομμάτι της μοναδικής της ταυτότητας που πιστεύουμε πως έχουμε δει κάθε σημείο της. Γι' αυτό όταν έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε «τουρίστες» και να δούμε τα αγαπημένα μας spots με διαφορετική ματιά, πρέπει να την αδράξουμε!

Την ευκαιρία αυτή μας τη δίνει στις 24 Νοεμβρίου το Philips OneBlade, η πιο cool λεπίδα που γιορτάζει τα 2 του χρόνια και προσκαλεί όλους τους επίδοξους OneBladers και την παρέα τους σε ένα διαφορετικό city tour στο κέντρο της Αθήνας για να δουν και να γνωρίσουν πολυσύχναστα spots της πόλης –Μοναστηράκι, πλατεία Αβησσυνίας, οδός Σαρρή, Λεωκορίου κ.ά.– όπως δεν τα έχουν ξαναδεί.

Μαζί με τους Γιώργο Βαγιάτα, Τίμο Κουρεμένο και την ομάδα ξεναγών του OneBlade, θα μάθουμε όλα τα fun facts και θα καταρρίψουμε αστικούς μύθους. Στη συνέχεια το OneBlade barber team θα υποδεχτεί τους «τουρίστες» του OneBlade, αλλά και τους περαστικούς στο ένα και μοναδικό six d.o.g.s για να τους μυήσει από κοντά στην εμπειρία του «Τρίμαρε – Διαμόρφωσε – Ξύρισε».



Αλλά υπάρχει και συνέχεια: Στον κάτω χώρο η βραδιά θα συνεχιστεί με ένα super party με πολλή μουσική και την μπίρα κερασμένη!



Are u ready to be OneBladed?

Info

Πότε: Κυριακή 24 Νοέμβρη

Ώρα έναρξης: 17:00 & after party στις 19:00-22:00

Πού: Ψυρρή, στην οδό Πρωτογένους με Αγίας Τριάδας (Lemon Poppy Seed) κατάληξη στο six d.o.g.s

Hosts: Γιώργος Βαγιάτας & Τίμος Κουρεμένος

Tour Guides: H ομάδα ξεναγών της Philips

Δηλώστε συμμετοχή στο philipsonebladetour.gr με την παρέα σας και γίνετε μέρος του πιο ανατρεπτικού street tour. Oι πρώτοι 35 τυχεροί που θα συμμετέχουν θα δουν το κέντρο της Αθήνας «αλλιώς», με εκπλήξεις, προκλήσεις, δώρα και ένα μοναδικό OneBlade party!

