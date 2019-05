Το πανκ είναι το γνωστό μουσικό ρεύμα που άνθησε στα '70s και στα '80s, μπορεί όμως να αναφέρεται και σε μια ευρύτερη φιλοσοφία ζωής που αντιτίθεται στον καταναλωτισμό και τους κανόνες που επιβάλλει. Η χορογράφος Νόρα Τσιπομίρ με έναν ακόμα ερμηνευτή επί σκηνής ανοίγουν το διεθνές ρεπερτόριο της Πειραιώς με μια παράσταση χορού και μουσικής που εμπνέεται από τα νεανικά της χρόνια στη Ζιμπάμπουε και ερευνά, φυσικά με πανκ ματιά, την έννοια του μέλλοντος, η οποία στην πραγματικότητα είναι ενσωματωμένη στο παρόν. [30 Μαΐου - 1 Ιουνίου, nora chipaumire - #PUNK, Πειραιώς 260 (Α), 23:00]



Στο πλαίσιο του Ανοίγματος στην Πόλη, ο γαλλικός θίασος Περνέτ, που περιοδεύοντας εδώ και χρόνια στόχο έχει να κάνει τον σύγχρονο χορό προσβάσιμο σε ετερόκλητα κοινά και ηλικίες, θα βρεθεί στο Πεδίον του Άρεως την Ημέρα της Μουσικής. Εκεί, η χορογράφος Ναταλί Περνέτ θα παρουσιάσει ένα ευρηματικό συλλογικό παιχνίδι με τη συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών χορευτών, καθώς και της ελληνικής μπάντας Πόλκαρ του Γιώργου Παπαγεωργίου. [21 Ιουνίου, Compagnie Pernette - Χορός Περνέτ (Bal Pernette), Με τη συμμετοχή των Polkar, Πεδίον του Άρεως, 20:00]

O γαλλικός θίασος Περνέτ θα βρεθεί στο Πεδίον του Άρεως την Ημέρα της Μουσικής. Φωτο: Stephan Girard



Από τις πιο αναμενόμενες παραστάσεις του φετινού φεστιβάλ, η δουλειά του Λιβανέζου Ομάρ Ρατζέχ φέρνει το άγνωστο σε πολλούς πρόσωπο του σύγχρονου χορού της Μέσης Ανατολής στην Αθήνα. Έντονα πολιτικός, ο Ρατζέχ αναφέρεται στον μιναρέ του Μεγάλου Τζαμιού στο Χαλέπι, ένα από τα μνημεία της ημι-ισοπεδωμένης πόλης που έχουν καταστραφεί, αντλώντας μνήμες από την παλιότερη καταστροφή της δικής του πατρίδας, της Βηρυτού, σε μια σύνδεση πόλεων και πολιτισμών με κοινό παρονομαστή το παράλογο του πολέμου και την απάθεια που δείχνουμε μπροστά στις εικόνες του. [25-26 Ιουνίου, Omar Rajeh - Maqamat - #minaret, Πειραιώς 260 (Η)

21:00]

H δουλειά του Λιβανέζου Ομάρ Ρατζέχ είναι από τις πιο αναμενόμενες παραστάσεις του φετινού φεστιβάλ. Φωτο: Stephan Floss



Ένα από τα ανερχόμενα, αλλά ήδη γνωστά ονόματα του πορτογαλικού χορού, ο street dancer Μάρκο ντα Σίλβα Φερέιρα, που αναδείχθηκε νικητής στο «So you think you can dance» της χώρας του, έρχεται στην Αθήνα. Μια μελέτη πάνω στην έννοια της συλλογικότητας που χαρακτηρίζει τον χορό, από τις τελετουργίες της αρχαιότητας μέχρι τις σύγχρονες εκφάνσεις του και το street dance, το Brother υμνεί την ανάγκη για μοίρασμα και τις επιθυμίες που γεννιούνται από αυτή την κοινωνική ένωση. [29-30 Ιουνίου

Marco da Silva Ferreira - Brother, Πειραιώς 260 (Η), 21:00]

Με τέσσερις δεκαετίες ζωής, η ιταλική ομάδα Aterballetto έχει συνεργαστεί με διάσημα ονόματα απ' όλο τον κόσμο και στην Αθήνα έρχεται με ένα δίπτυχο: τις χορογραφίες Wolf του παλιού γνώριμου του φεστιβάλ, Ισραηλινού Χόφες Σέχτερ, και Bliss του Σουηδού Γιόχαν Ίνγκερ. Στο πρώτο μέρος οι χορευτές καταλαμβάνονται από μια ζωώδη ενέργεια, ενώ στο δεύτερο εμπνέονται από το διάσημο «Köln Concert» (1975) του Αμερικανού πιανίστα Κιθ Τζάρετ, μια συναυλία που ηχογραφήθηκε και έγινε ο σόλο τζαζ δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μία ημέρα αργότερα, οι Aterballetto θα βγουν στους δρόμους της Αθήνας, ερμηνεύοντας σύντομες χορογραφίες σε αστικούς χώρους με ιστορική σημασία για τις ανάγκες ενός πρωτότυπου πρότζεκτ που ενώνει τις τέχνες του χορού και της φωτογραφίας. [10 Ιουλίου, Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto - Wolf & BLISS, Πειραιώς 260 (Η), 21:00 // 11 Ιουλίου, Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto - In/Finito, 21:00, Ο χώρος θα ανακοινωθεί]

Η ιταλική ομάδα Aterballetto έρχεται στην Αθήνα με ένα δίπτυχο. Φωτο: Viola Berlanda

