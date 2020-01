Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το Gameathlon powered by Sprite;

Το Gameathlon powered by Sprite ως concept ξεκίνησε το 2010, όταν σταμάτησα την παλιά μου δουλειά ως συμβούλου ασφάλειας δικτύων και συστημάτων στο Ισραήλ και αποφάσισα να ασχοληθώ με το gaming. Η ιδέα ήταν να γίνει το πρώτο διαδραστικό gaming περιβάλλον, ένα entertainment σόου, το οποίο δεν βασίζεται μόνο σε κονσόλες, PC και διαγωνισμούς αλλά και στη διάδραση των παικτών (ή αλλιώς των ηλεκτρονικών αθλητών) και της διοργάνωσης. Ήταν από την αρχή «μια διοργάνωση από gamers και για gamers.



Είμαι φανατικός gamer από πολύ μικρή ηλικία. Παίζω games από το 1984 και ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που ξεκίνησε να κάνει περιγραφές αγώνων στο YouTube. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαι ο πρώτος influencer ή YouTuber στην Ελλάδα όσον αφορά το gaming. Μάλιστα, το όνομά μου είχε γραφτεί σε εφημερίδες και είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα, καθώς τεχνολογικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει τότε κάτι τέτοιο. Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, όπως τώρα, γιατί χρειάζονταν ειδικές κάμερες και ειδικά προγράμματα. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστώ με όποια εταιρεία υπήρχε τότε στην Ελλάδα γύρω από το gaming και ταυτόχρονα με όλες τις διοργανώσεις, καθώς είχα το πλεονέκτημα της μοναδικότητας.



Η πρωτότυπη παρουσίαση ξεκίνησε το 2011. Ήταν ένα draft περίπου 15 σελίδων, στο οποίο ουσιαστικά περιγραφόταν το Gameathlon powered by Sprite. Δεν είχε όνομα τότε, όμως κυκλοφόρησε στην αγορά και όντως εκδηλώθηκε αρκετό ενδιαφέρον για πρώτη φορά, καθώς ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Η πρώτη εκδήλωση που κάναμε μόνοι μας ήταν το 2011 στο Γκάζι, μαζί με το AIT (Athens Information Technology), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Ήταν μια ωραία εκδήλωση, μια μικρογραφία του Gameathlon powered by Sprite, και μάζεψε περίπου 1.500-2.000 άτομα. Πληρωθήκαμε ένα τριψήφιο ποσό από τους χορηγούς – πάρα πολύ λίγα χρήματα! Το κάναμε πιο πολύ επειδή το αγαπούσαμε, όπως και τώρα.

Το gaming είναι κάτι σαν τη ροκ μουσική. Όταν εμφανίστηκε, ήταν κάτι ξένο και για λίγους, όμως πολύ γρήγορα, μέσα στα χρόνια, έγινε το στάνταρ. Έτσι είναι και το gaming. Αυτήν τη στιγμή όλοι είναι gamers: είτε παίζεις στο κινητό σου Candy Crush Saga είτε στο PC το πιο hardcore παιχνίδι που υπάρχει, είσαι gamer!



Μετά απ' αυτό, το 2013, και ενώ είχαμε κάνει αρκετές διοργανώσεις ως «υπεργολάβοι» κάποιων, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δικό μας event. Σε συνεργασία με το Hellenic American College (Μασσαλίας 22), διοργανώσαμε το 2013 το πρώτο Gameathlon powered by Sprite. Το event έπιασε τρεις ορόφους (ισόγειο, πρώτος και δεύτερος), γίνανε τουρνουά, φέραμε influencers, κάναμε το πρώτο gathering με influencers YouTubers και, επειδή εγώ ήμουν ένας απ' αυτούς, μπορούσα να καταλάβω την αξία, τη δυναμική και το vibe που έδιναν στο event. Καταφέραμε, δηλαδή, να συνδέσουμε πολύ αρμονικά το gaming experience με το gaming entertainment. Κάπως έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε το Gameathlon powered by Sprite.

Από το 2013 μέχρι το 2020 είναι η μοναδική non-stop διοργάνωση. Είναι το πιο αναγνωρίσιμο brand name στην Ελλάδα όσον αφορά το gaming και μεγαλώνει σε ποσοστό 30-40% κάθε χρόνο! Είναι τεράστια η άνοδός του! Το '13, το '14 και το '15 διοργανώθηκε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Μάλιστα, το 2015, επειδή έγινε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, «πέσαμε» πάνω στα capital controls.

Τότε συνέβη ένα από τα πιο απίστευτα πράγματα που έχω βιώσει ποτέ. Αν και οι τράπεζες ήταν κλειστές, ο κόσμος ήταν στα κάγκελα και ήταν η πρώτη φορά που είχαμε αυτές τις τερατώδεις ουρές για τις οποίες είναι διαβόητο το Gameathlon powered by Sprite. Έφτασα στο event στις 9 και είχε πιάσει όλο το μπλοκ κόσμος που ήθελε να μπει στην εκδήλωσή μας. Βγάλαμε το χάσταγκ #ΒγάζειΠενηντάρικαΤοΑΤΜστοGameathlon και τα υπόλοιπα είναι ιστορία... Το 2016 μεταφερθήκαμε στο Gazi Music Hall, κάναμε μία μέρα στα γρήγορα και είχε πάλι πολύ μεγάλη αποδοχή, φίσκαρε το μέρος. Μετά απ' αυτό φύγαμε και το 2017 πήγαμε για πρώτη φορά στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do.

— Σε τι ηλικίες απευθύνεται;

Το Gameathlon powered by Sprite, όπως είπα και πριν, είναι μοναδικό, γιατί συνδέει το gaming experience με το gaming entertainment. Συνήθως, το gaming entertainment, το οποίο βασίζεται σε influencers, YouTubers και περσόνες, φέρνει πολύ μικρότερα ηλικιακώς κοινά, τα πιτσιρικάκια, που εγώ τα λέω «μίνι τζιζ». Αυτοί γουστάρουν πάρα πολύ να βλέπουν τα παιχνίδια τους, περσόνες, και γενικά δραστηριοποιούνται πάρα πολύ στο κομμάτι του gaming entertainment και του gamification. Από την άλλη, ο hardcore gamer συνήθως δεν θα δει YouTube και streams αλλά μόνο συγκεκριμένους, πολύ καλούς παίκτες, για να ανεβάσει το επίπεδο του παιχνιδιού του. Επίσης, θα δει τα τουρνουά και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θα έρθει να παίξει. Η μέρα έχει 24 ώρες κι ένας hardcore gamer τις 10 θα τις αφιερώσει στο παιχνίδι.

Άρα, μέσα σε όλα τα metrics και τα στατιστικά έχει σημασία να σκεφτούμε ότι διαφορετικές πτυχές του gaming απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό. Όμως, ο πυρήνας του Gameathlon powered by Sprite είναι τα «σίδερα»: δηλαδή έχουμε 500 gaming stations, 250 PlayStations, 170 υπολογιστές, 50 ρετρό κονσόλες, 32 Switch και 16 Xbox. Αυτός ο αριθμός είναι αστρονομικός σε βαλκανικό επίπεδο. Στα ανταγωνιστικά τουρνουά, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι ένας πιτσιρικάς, δηλαδή ένα παιδί που βρίσκεται σε πρώιμο εφηβικό στάδιο, σίγουρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στα ίσα έναν 20άρη ή έναν 25άρη που έχει πολλά χρόνια εμπειρίας, που μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του, που μπορεί να κάνει σωστή προπόνηση και βλέπει το όλο θέμα πολύ πιο σοβαρά.

Επομένως, ο βασικός πυρήνας μας είναι το 18-24 σε ποσοστό 45%, το 13-17 είναι περίπου στο 11% και ένα 17% είναι το κοινό 24-35, που περιλαμβάνει τους γονείς και όλους τους μεγάλους gamers, όπως είμαι εγώ, που μεγαλώσαμε με τα video games και τώρα το ζούμε.



Ναι, έχει ενδιαφέρον το ότι κανένας gamer δεν παρατάει ποτέ το gaming, όσο κι αν μεγαλώσει. Το κουβαλάει πάντα μαζί του. Ενώ με τη μουσική δεν ισχύει το ίδιο, γιατί όσο μεγαλώνεις σταματάς να αγοράζεις. Ο gamer δεν το παρατάει...



Το gaming είναι lifestyle. Θυμάμαι, όταν πήγα για σπουδές στην Αγγλία το 1997, επειδή εκεί το πανεπιστήμιο ήταν καινούργιο, στους κοιτώνες για τους φοιτητές δεν είχαν ακόμα δίκτυο. Το αποτέλεσμα ήταν όλοι εμείς που ήμασταν μηχανικοί δικτύων και IT engineers να έχουμε στήσει το δικό μας δίκτυο με coax (#ΟK Boomer) για να παίζουμε video games και τουρνουά. Τότε παίζαμε Wake, Unreal Tournaments και διάφορα άλλα καλά, αλλά όλα αυτά, για να τα καταφέρεις, έπρεπε να έχεις και τεχνικό background.



Ένα κομμάτι που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει στο Gameathlon powered by Sprite είναι η εκπαίδευση, δηλαδή έχουμε ομιλίες ορθολογικής χρήσης Διαδικτύου, video games, social media και βέλτιστες πρακτικές για τους γονείς. Γενικά, ενημερώνουμε πάρα πολύ για το όλο θέμα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 9 στους 10 ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με την πληροφορική δεν το έκαναν επειδή τους άρεσαν τα Windows ή τα Office αλλά επειδή «κόλλησαν» με τους υπολογιστές λόγω των video games. Παλιά, η προσπάθεια να είσαι ένας πολύ καλός gamer σήμαινε ότι έπρεπε να έχεις ένα πολύ καλό τεχνολογικό υπόβαθρο για να αναβαθμίσεις τον υπολογιστή σου, να φτιάξεις δίκτυα κ.ο.κ. Πολλές φορές όλο αυτό δημιουργεί ένα κόλλημα. Άμα δεν το γουστάρεις, είναι δύσκολο να είσαι καλός.

— Άρα, τα video games, πέρα από διασκέδαση, είναι κι ένα εξαιρετικό εφαλτήριο για τους νέους, ώστε να εμπλακούν και στη διαδικασία δημιουργίας games ή και στο κομμάτι του IT. Τι γίνεται αυτήν τη στιγμή με το gaming τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως; Πώς εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια;

Το gaming είναι μια βιομηχανία που αυτήν τη στιγμή έχει «χτυπήσει» παγκοσμίως περίπου τα 120 δισ. δολάρια! Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια βιομηχανία, ισάξια και μεγαλύτερη από τις ταινίες αλλά και από οτιδήποτε άλλο «παραδοσιακό», όπως τα βιβλία, τα κόμικς και η μουσική. Ο πυρήνας του gaming είναι η τεχνολογία, άρα πίσω από το gaming δεν κρύβονται ακριβώς, αλλά υπάρχουν εταιρείες τεράστιας δυναμικής (Intel, Nvidia, Ubisoft, EA).



Πέρα απ' αυτό, η τόσο μεγάλη ανάπτυξη έχει έρθει κυρίως από το ενδιαφέρον για την τεχνολογία. Μέσα σε πάρα πολύ λίγα χρόνια ολόκληρες εταιρείες έχουν φτιάξει τεράστια παγκόσμια brands, όπως η Razer, βασισμένες στα περιφερειακά και μόνο. Και βλέπουμε αντίστοιχα σοβαρές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν έχουν λόγο να μπούνε στο gaming, όπως η Microsoft, να έχουν επενδύσει ένα εξαιρετικά μεγάλο κομμάτι!

Το gaming ξεκίνησε ως ένα niche market, οι «καμένοι», που λέγαμε, ή αλλιώς οι χάκερ, που έλεγαν η μαμά και η γιαγιά, δηλαδή ως κάτι τελείως ξένο και διαφορετικό. Αν γυρίσουμε το ρολόι πίσω στο 1985 ή το 1984, τότε είχαμε ως πρώτες κονσόλες το Atari, το Nintendo NES και την Amiga. Έτσι, βλέπουμε ότι εκείνο τον καιρό τα video games είχαν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η πραγματική ζωή ήταν πολύ πιο όμορφη και δυναμική. Αυτό που βλέπαμε ήταν πίξελ, η μουσική δεν ήταν στερεοφωνική, τα γραφικά ψιλοπερίεργα και τα παιχνίδια πολύ γρήγορα ή όχι τόσο τεράστια όσο τώρα, λόγω του όγκου των MB. Άρα, πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί κάποιος ασχολιόταν μ' αυτό το πράγμα.



Κάνοντας ένα fast forward 25 χρόνια μετά, πλέον μιλάμε για 3D γραφικά, πολυκάναλα ηχοσυστήματα, THX, εκατομμύρια πολύγωνα, εικονική πραγματικότητα και μια εγκεφαλική διέγερση που αντίστοιχή της δεν μπορείς εύκολα να βρεις στην πραγματική ζωή, σε μια αλάνα, κάνοντας ποδήλατο ή παίζοντας μπάσκετ.



Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, βλέπουμε πολλά μικρά παιδιά να κολλάνε πραγματικά με τα video games, αποκτώντας προβλήματα στην κοινωνική τους ανάπτυξη, ειδικά όταν οι γονείς τους τα αφήνουν ανεξέλεγκτα. Το gaming είναι κάτι σαν τη ροκ μουσική. Όταν εμφανίστηκε, ήταν κάτι ξένο και για λίγους, όμως πολύ γρήγορα, μέσα στα χρόνια, έγινε το στάνταρ. Έτσι είναι και το gaming. Αυτήν τη στιγμή όλοι είναι gamers: είτε παίζεις στο κινητό σου Candy Crush Saga είτε στο PC το πιο hardcore παιχνίδι που υπάρχει, είσαι gamer! Δεν έχει σημασία αν είσαι casual, hardcore ή competitive gamer. O κόσμος πλέον ξοδεύει χιλιάδες ευρώ και οι υπολογιστές κοστίζουν όσο ένα αμάξι. Ένα πολύ καλό PC μπορεί να κάνει 9.000 ευρώ, όμως ο κόσμος ξοδεύει χρήματα για το χόμπι του, γι' αυτό που αγαπάει, κι εγώ θεωρώ ότι το gaming σήμερα είναι κάτι mainstream. Το hardcore, τα e-sports και το competitive gaming παραμένουν ένα niche market και απευθύνονται σε μια μικρότερη μερίδα του κόσμου.



Βέβαια, η ιστορία του gaming έχει μόνο ανοδική πορεία, γιατί έχει καταρρίψει οποιαδήποτε πρόβλεψη έχει γίνει από μεγάλους οίκους, όπως ο Bloomberg. Κάθε χρόνο σπάει τα ρεκόρ!

Παιχνίδια, όπως το «League of Legends» και το «Fortnite», που είναι και τα πιο δημοφιλή αυτήν τη στιγμή μπορείς να τα κατεβάσεις εντελώς δωρεάν κι αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι που παίζω εγώ μπορεί να το παίξει και ο φίλος μου, χωρίς να χρειαστεί να το αγοράσει.



— Η Ελλάδα πού βρίσκεται σε όλα αυτά;

Μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι από τις τυχερές χώρες όσον αφορά το gaming, γιατί, όσο αστείο κι αν ακουστεί, η κρίση πήγε το gaming στον Θεό και δημιούργησε δύο δυναμικές. Η πρώτη δυναμική είναι ότι ξαφνικά, το 2009, από κει που όλοι οι νέοι ήταν στην παραλιακή, ξοδεύοντας λεφτά, είτε δικά τους είτε οικογενειακά, καθώς μπορούσαν να διασκεδάσουν με όποιον τρόπο ήθελαν και κάνοντας ή αγοράζοντας το οτιδήποτε, η οικονομική πίεση δημιούργησε την ανάγκη για φθηνή διασκέδαση με διάρκεια. Άρα, ξαφνικά, με ένα game των 30 ευρώ μπορούσες να περάσεις ένα-δυο μήνες (ή και παραπάνω, αν μιλάμε για πιο «βαθιά» παιχνίδια, όπως το «Grand Theft Auto» ή το «Skyrim»).



Μετά εμφανίστηκαν παγκοσμίως και τα δωρεάν παιχνίδια, όπως το «League of Legends» και το «Fortnite», που είναι και τα πιο δημοφιλή αυτήν τη στιγμή. Όλα αυτά μπορείς να τα κατεβάσεις εντελώς δωρεάν κι αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι που παίζω εγώ μπορεί να το παίξει και ο φίλος μου, χωρίς να χρειαστεί να το αγοράσει.



Όλο αυτό δημιούργησε στην Ελλάδα μια «χιονοστιβάδα», καθώς τα δωρεάν παιχνίδια έγιναν πραγματικά «τεράστια» και απέκτησαν ένα μερίδιο στην αγορά σε επίπεδο case study, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Η κρίση έδωσε μεγάλη ώθηση στο gaming. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο ο κόσμος στην Ελλάδα παίζει τόσο πολύ video games τα τελευταία δέκα χρόνια.



Ο δεύτερος σημαντικός λόγος είναι οι εταιρείες, οι οποίες ξαφνικά, επειδή πετσοκόπηκαν τα μπάτζετ τους λόγω της κρίσης, άρχισαν να ψάχνουν εναλλακτικές. Μια πολύ καλή φθηνή εναλλακτική και διαφορετική, φυσικά, σε σχέση με την πεπατημένη του 2009 είναι τα video games, οι εκδηλώσεις γύρω από αυτά, οι influencers και οι streamers.



Επομένως, όλο αυτό το πράγμα, αφενός από τη δυναμική του κόσμου και αφετέρου από τις εταιρείες που έδωσαν μια ώθηση, είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε αστρονομικά νούμερα influencers, Instagrammers και YouTubers σε σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική, αναλογικά πάντοτε με τον πληθυσμό. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα υπάρχουν εξίσου μεγάλες διοργανώσεις όσον αφορά το gaming. Συγκεκριμένα, το Gameathlon powered by Sprite έχει 500 συστήματα και περίπου 5.500-6.000 κόσμο που περιμένουμε να έρθει φέτος αποκλειστικά και μόνο για τα τουρνουά. Αυτός είναι ένας αριθμός-ρεκόρ όχι μόνο για τα Βαλκάνια αλλά και για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εννοείται ότι υπάρχουν και μεγαλύτερες εκθέσεις, αλλά μιλάμε κυρίως για events γύρω από το gaming, δηλαδή για το gaming experience.

— Τι έχει προσφέρει το Gameathlon powered by Sprite στην ελληνική σκηνή των gamers;

Ωραία ερώτηση! Το Gameathlon powered by Sprite είναι ένα θερμοκήπιο. Αυτό που μας χαρακτηρίζει τα τελευταία δέκα χρόνια, πέρα από τα λάθη που έχουμε κάνει και τις αρκετά μεγάλες μας επιτυχίες, είναι ότι είμαστε το παγοθραυστικό, όπως λέω εγώ. Είμαστε η εταιρεία, οι άνθρωποι, το event, η γραμμική, η απόδειξη ότι το gaming είναι κάτι πανίσχυρο! Από το 2012, οπότε κάναμε πολύ μεγάλες παραγωγές, όπως το e-gaming, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέχρι και το τελευταίο Gameathlon powered by Sprite, που ήταν πραγματικά ένα event-τερατούργημα σε 12 στρέμματα, αποτελεί έναν μικρό φάρο.



Όποιο gaming event ή εκδήλωση υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα, ουσιαστικά είναι παιδί του Gameathlon powered by Sprite. Έχουν δει πράγματα στο Gameathlon powered by Sprite, έχουν βρει τους content creators που μαζέψαμε, έχουν βρει τις εταιρείες που έχουμε, έχουν μιλήσει με τους ανθρώπους, έχει έρθει κοντά το community, έχουμε ενώσει πολλά κομμάτια του gaming, δηλαδή το εκπαιδευτικό, το δημιουργικό, το μάρκετινγκ κ.ο.κ. Έχουμε πιάσει όλους τους τομείς, από το hardware μέχρι το software. Όλο αυτό δημιουργεί ένα μικρό θερμοκήπιο. To Gameathlon powered by Sprite, λοιπόν, τα τελευταία δέκα χρόνια είναι το παγοθραυστικό της ελληνικής σκηνής.

Έχει δημιουργηθεί, επίσης, η αίσθηση στις εταιρείες ότι το gaming είναι κάτι ζωντανό, αλλά και στον κόσμο ότι αυτό το πράγμα είναι μια κοινότητα που μεγαλώνει συνέχεια, έχει δύναμη, ότι μας παίρνουν σοβαρά τόσο ο κόσμος που έρχεται να μας επισκεφτεί όσο και οι χορηγοί με τις εταιρείες. Είμαστε ένα παράδειγμα που, αν ο ανταγωνιστής μας θελήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο, θα πει «όπα, εδώ υπάρχει δουλειά, υπάρχει χρήμα, άρα θα πρέπει να πληρώσω κάτι παραπάνω, γιατί να έρθει ο τάδε σ' εμένα, που πέρσι, για παράδειγμα, ήταν στο Gameathlon powered by Sprite;». Άρα, μπορούμε να πούμε ότι το Gameathlon powered by Sprite είναι το τοτέμ, το παγοθραυστικό, το case study όλου του ελληνικού gaming experience.

— Ποιο είναι το όραμά σας από δω και πέρα;

Το όραμά μας είναι το #endgame, που είναι και το hashtag μας για φέτος, να γίνει πραγματικότητα και είμαστε πάρα πολύ κοντά σ' αυτό. Αυτήν τη στιγμή με το Gameathlon powered by Sprite είναι συμβεβλημένη κάθε μεγάλη πολυεθνική που υπάρχει στην Ελλάδα και ασχολείται ενεργά με το gaming, όλα τα κορυφαία brands, από την Coca Cola Company και τη Sprite μέχρι τον Κωτσόβολο, που είναι οι βασικοί μας χορηγοί για φέτος. Ουσιαστικά, το όλο πράγμα έχει πιάσει ταβάνι όσον αφορά το κομμάτι των χορηγών και του visibility.



Αρκεί να πω ότι πριν από έξι μήνες, το καλοκαίρι, το συνολικό reach του event στα social media ήταν πάνω από 18 εκατ. προβολές, δημιουργώντας ένα πραγματικά ανεπανάληπτο τσουνάμι στο Instagram, και ξεπέρασε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση υπάρχει.

Το όραμα, λοιπόν, είναι να μεγαλώσει αυτό το πράγμα, να ξεκινήσουν πράγματα σε βαλκανικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο και να αρχίσουμε να φέρνουμε κόσμο από το εξωτερικό στην Ελλάδα, γιατί ο τουρισμός για το gaming είναι κάτι αληθινό. Σκοπός μας είναι, αφού κυριαρχήσουμε στην ελληνική αγορά και φτάσουμε μέχρι και την τελευταία γωνιά της Ελλάδας, να αναπτύξουμε λίγο παραπάνω την παραγωγή και να ξεκινήσουμε τουρνουά σε διεθνές επίπεδο. Αυτό, όμως, προϋποθέτει ένα αρκετά αυξημένο μπάτζετ, ενώ εμείς αυτήν τη στιγμή δουλεύουμε με πραγματικά χαμηλούς όρους. Σκοπός μας, δηλαδή, είναι να γίνει το όλο σύστημα όσο το δυνατόν πιο value for money κυρίως για τον επισκέπτη μας, που μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήρια στα 11 ευρώ.

Gameathlon powered by Sprite Winter 2020

Tae Kwon Do - Φάληρο

18 & 19/1, 10:00-22:00

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.