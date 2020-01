10 κορυφαία αυτήν τη στιγμή παιχνίδια στον κόσμο του gaming

Hearthstone

To free-to-play card game της Blizzard έχει καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση εκατομμυρίων παικτών ανά την υφήλιο και παράλληλα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ατομικά eSports. Η κυκλοφορία του expansion «Descent of Dragons» αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς σε αυτό υπήρχαν πανίσχυρες καινούργιες κάρτες αλλά και νέα ανταγωνιστικά decks που στηρίζονται στον Galakrond και στον μηχανισμό Invoke. Ο Shaman κυριαρχεί στο meta, οπότε θα πρέπει να τον «τιμήσετε» σε ένα από τα τέσσερα decks που θα κατεβάσετε στο τουρνουά. Από κει και πέρα, οι Rogue (Galakrond ή Highlander), Warrior (Galakrond), Warlock (Galakrond Zoo ή Galakrond Dragon), Druid (Dragon Quest ή Treant token) και Hunter (Highlander και Quest κυρίως) παραμένουν αξιοσέβαστες επιλογές.

League of Legends

To «League of Legends» ή «LoL» αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των Ελλήνων παικτών. Κατά τη διάρκεια του Gameathlon powered by Sprite θα διεξαχθούν τόσο 5vs5, όσο και 1vs1 αναμετρήσεις, οπότε, ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει ομάδα, θα μπορέσει να δοκιμάσει τις ικανότητές του, παίζοντας σόλο. Ανεξαρτήτως του champion που θα επιλέξει κανείς, η συμβουλή μας για το 1vs1 είναι «ψυχραιμία». Ζυγίστε το ρίσκο πριν από κάθε σας κίνηση και κάντε outsmart τον αντίπαλό σας. Οι Tristana, Pantheon και Caitlyn αποτελούν safe και δοκιμασμένες επιλογές για το 1vs1, αν και καλό θα είναι να επιλέξετε έναν champion με τον οποίο είστε απολύτως εξοικειωμένοι.

FIFA 20

Η δημοτικότητα της σειράς FIFA έχει αυξηθεί ραγδαία την τελευταία πενταετία και το FIFA 20 κοσμεί ήδη την ψηφιακή και μη βιβλιοθήκη τίτλων κάθε παίκτη. Όπως είναι φυσικό, κάθε παίκτης υποστηρίζει μια συγκεκριμένη ομάδα, ωστόσο, όταν μιλάμε για ένα τουρνουά FIFA, δεν υπάρχει χώρος για συναισθηματισμούς. Αν ποντάρει κανείς στην επιτυχία, τότε η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ ή η Μπάγερν Μονάχου είναι ιδανικές επιλογές.

Efootball Pro Evolution Soccer 2020

Μπορεί η ονομασία του αγαπημένου PES να άλλαξε λίγο φέτος, ωστόσο το ποδοσφαιράκι της Konami αποτελεί διαχρονική αξία. Σε ό,τι αφορά την επιλογή ομάδας, ισχύει, πάνω-κάτω, ό,τι και στην περίπτωση του FIFA 20, αν και εδώ μπορείτε να επιλέξετε και τη Γιουβέντους.

Mortal Kombat 11

To νέο κεφάλαιο της σειράς «Mortal Kombat» είναι ένα από τα καλύτερα και μακράν το πιο «ολοκληρωμένο» Fighting των τελευταίων ετών. Χαρακτηρίζεται «ολοκληρωμένο» επειδή, σε αντίθεση με τα «Street Fighter V» και «Tekken 7», διαθέτει ένα εντυπωσιακό story mode. Εάν κρίνει κάποιος με βάση όσα συνέβησαν στην περσινή EVO, οι Geras, Cassie Cage, Cetrion, Shang Tsung, Baraka και Erron Black αποτελούν εξαιρετικές competitive επιλογές. Ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα που θα επιλέξετε, θα πρέπει να έχετε κατά νου δύο πράγματα. Πρώτον, η άμυνα είναι πολύ πιο σημαντική από την επίθεση, καθώς ένα μόνο hit μπορεί να ανοίξει τον δρόμο στον αντίπαλό σας για ένα μακροσκελές combo. Δεύτερον, μάθετε να αποφεύγετε τα throws. Οι παίκτες που μπορούν να αποφύγουν τα throws των αντιπάλων τους έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να νικήσουν σε ένα τουρνουά.

ΝΒΑ 2Κ20

Μπορεί η 2K να τα έχει χαλάσει λίγο με τις μικροπληρωμές (microtransactions), ωστόσο το NBA 2K20 είναι, για μία ακόμα χρονιά, το καλύτερο μπασκετάκι της αγοράς. Οι τραυματισμοί των Stephen Curry και Klay Thompson, καθώς και η μεταπήδηση των Kawhi Leonard και Antony Davis στους Clippers και στους Lakers αντίστοιχα, έχουν αλλάξει κάπως τις ισορροπίες. Πάντως, οι Bucks του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένουν πανίσχυροι και σας δίνουν τη δυνατότητα να παίξετε τόσο μέσα στο ζωγραφιστό όσο και από την περιφέρεια. Εναλλακτικά, υπάρχουν οι Rockets του James Harden, που είναι αυτό που λέμε «μια ομάδα μόνος του».

PUBG

Το «PlayerUnknown's Battlegrounds» ή PUBG, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης gaming ιστορίας, καθώς είναι αυτό που καθιέρωσε το είδος των «Battle Royale». Όσοι, δε, δεν έχουν πρόσβαση σε ένα ισχυρό PC, σε ένα PS4 Pro ή σε ένα Xbox One X, μπορούν να το απολαύσουν στο κινητό τους, κατεβάζοντας τη mobile έκδοση του παιχνιδιού. Για να επιβιώσεις στο PUBG δεν αρκεί μόνο το καλό σημάδι (αν και βοηθά, εδώ που τα λέμε), θα πρέπει να μάθεις πότε να ρισκάρεις, πότε να χρησιμοποιείς ένα όχημα και πότε να αναζητάς καταφύγιο σε ένα κτίριο.

Fortnite Battle Royale

Μπορεί το «Fortnite Battle Royale» να ξεκίνησε ως ένα mode του «Fortnite: Save the World», στην πορεία όμως το επισκίασε. Πλέον, όταν κάποιος ακούει τη λέξη «Fortnite», το μυαλό του πάει αναπόφευκτα στο «Battle Royale» της Epic Games. Ένας από τους λόγους της επιτυχίας του «Fortnite» είναι η δωρεάν διάθεσή του. Στο PS4, μάλιστα, μπορείτε να παίξετε multiplayer ακόμα και αν δεν είστε συνδρομητής του PlayStation Plus. Όσον αφορά το κομμάτι της επιβίωσης, ισχύει, πάνω-κάτω, ό,τι αναφέραμε και στην περίπτωση του PUBG, κοινώς μην κάνετε engage έναν αντίπαλο εάν δεν είστε σίγουροι ότι θα νικήσετε. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το «Fortnite», μην ξεχνάτε το χτίσιμο, αλλά μη βασιστείτε και εντελώς πάνω του. Προτιμήστε να χτίσετε προς το τέλος μιας αναμέτρησης και ιδανικά προς τα... πάνω, για να αποκτήσετε το high ground και να έχετε καλύτερο οπτικό πεδίο.

Call of Duty Modern Warfare

To περσινό «Call of Duty» πιστοποίησε την ανοδική πορεία της σειράς, που μετά το στραπάτσο του «Infinite Warfare» πάσχιζε να βρει την ταυτότητά της. Η νέα δουλειά της Infinity Ward αποτελεί ένα από τα καλύτερα first-person shooters των τελευταίων ετών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία, είτε παίζοντας solo είτε με άλλους παίκτες (συνεργατικά ή ανταγωνιστικά). Για να επιβιώσει κανείς στο multiplayer, θα χρειαστεί όχι μόνο καλή γνώση των χαρτών του παιχνιδιού αλλά και καλό σημάδι. Εάν δεν τα πάτε και τόσο καλά στα πρώτα matches, μην απογοητευτείτε, αντιθέτως πεισμώστε και εξασκηθείτε περισσότερο.

F1 2019

Από τη στιγμή που δεν κυκλοφόρησε το «Forza Motorsport 8», το F1 2019 αποτέλεσε το καλύτερο racing της περσινής χρονιάς. Το μόνο αρνητικό του είναι ότι μοιάζει υπερβολικά με τον προκάτοχό του. Το μυστικό της επιτυχίας στο «F1 2019» δεν είναι άλλο από τη συνεχή εξάσκηση, αφού θα πρέπει να μάθετε το layout κάθε circuit σαν να είστε ένας πραγματικός οδηγός της Φόρμουλα 1. Η διαχείριση των ελαστικών περνά σε δεύτερη μοίρα στις multiplayer αναμετρήσεις, καθώς οι αγώνες διεξάγονται σε 5 ή 15 γύρους, ωστόσο πρέπει να είναι κανείς μονίμως σε εγρήγορση για να αποφύγει τις συγκρούσεις, ιδίως στην πρώτη στροφή.

Το άρθρο δημοσιέυθηκε στην έντυπη LiFO.