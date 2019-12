Τα τελευταία χρόνια, τα social media έχουν μπει στο μάτι του κυκλώνα κι αυτό επειδή τόσο οι ρυθμιστικές αρχές όσο και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται την κοινή γνώμη έχουν πολλάκις κατηγορήσει τις πλατφόρμες, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουν και εκμεταλλεύονται τα δεδομένα μας.

Μία από τις πιο πρόσφατες κατηγορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα αφορούσε το TikTok, το νέο app της Generation Z, το οποίο περιόρισε τα βίντεο και τις αναρτήσεις χρηστών με αναπηρία. Η απαγόρευση αυτή επί της ουσίας προέβλεπε τη μη εμφάνιση των βίντεό τους σε άλλες χώρες, πλην της δικής τους.

Ωστόσο, η εταιρεία στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής ήταν να περιορίσει το περιεχόμενο χρηστών, οι οποίοι θεωρητικά μπορούν να αποτελέσουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού. Βέβαια, το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης κατέληξε στο να καταδικάσει μια ολόκληρη κατηγορία ανθρώπων.

Κι αν το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα λάθος, καλή τη πίστη, από πλευράς της εταιρείας, σίγουρα δεν ισχύει το ίδιο και με το βίντεο της Feroza Aziz. H έφηβη Αμερικανίδα ανέβασε πριν μερικές μέρες ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο, πέρα από τα μυστικά ομορφιάς που μοιράστηκε με τους followers της, κατηγόρησε παράλληλα και την Κίνα ότι βάζει μουσουλμάνους σε «στρατόπεδα συγκέντρωσης». Έπειτα, η ίδια έγραψε στο Twitter ότι το TikTok τής απαγόρευσε τη δυνατότητα να δημοσιεύσει νέο περιεχόμενο, ως συνέπεια του βίντεο που είχε δημοσιεύσει προηγουμένως.

