Από το 1997, ο χρόνος που περνούν τα παιδιά (από δύο ετών και κάτω) μπροστά στις οθόνες έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί.

Παρόλο, όμως, που γνωρίζουμε πόσο χρόνο αφιερώνουν στην τηλεόραση, στα smartphones και στα τάμπλετ, αυτό που δεν ξέρουν είναι κατά πόσο επηρεάζεται ο εγκέφαλός τους από αυτήν την έκθεση. Μάλιστα, αυτήν την ασάφεια έρχονται να επιβεβαιώσουν και διάφορα ερευνητικά πρότζετκ, τα οποία καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η έκθεση για μερικές ώρες μπροστά σε μια οθόνη μπορεί να είναι ακόμη και θετική για τα παιδιά. Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry και υλοποιήθηκε από μια ομάδα ερευνητών του Oxford Internet Institute. Στα πλαίσια γης μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα σχετικά με τον χρόνο έκθεσης μπροστά από μια οθόνη για περισσότερα από 35.000 παιδιά από την Αμερική.

Ο Andrew Przybylski, ο οποίος ηγήθηκε της συγκεκριμένης έρευνας, ανέφερε στο MIT Technology Review ότι η ομάδα του κατέληξε στο συμπέρασμα πως μερικές ώρες μπροστά από μια οθόνη μπορούν να δημιουργήσουν «ελαφρώς θετικές σχέσεις» μεταξύ των παιδιών, καθώς όσα εξ'αυτών χρησιμοποιούν την τεχνολογία αναπτύσσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες.

Βέβαια, η παραπάνω έρευνα φαίνεται πως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αντίστοιχες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν, όπως αυτή που δημοσιεύθηκε στο Preventive Medicine Reports τον Δεκέμβριο του 2018. Στα πλαίσια αυτής βρέθηκε ότι πάνω από μία ώρα έκθεσης σε οθόνη μπορεί να δημιουργήσει διάφορα ζητήματα στα παιδιά, όπως ο χαμηλός αυτοέλεγχος, η δυσκολία στη σύναψη φιλιών και η συναισθηματική αστάθεια.

Ωστόσο, οι δύο παραπάνω έρευνες δεν είναι οι μόνες στις οποίες φαίνεται ο προβληματισμός των ερευνητών σχετικά με το θέμα της έκθεσης των παιδιών μπροστά από μια οθόνη. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολυάριθμες αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες, όμως καμία από αυτές δεν έχει οδηγήσει σε ένα οριστικό και ξεκάθαρο συμπέρασμα.

Με πληροφορίες από το Futurism