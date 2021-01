Όλες οι νέες μουσικές κυκλοφορίες που θα ακούσουμε προσεχώς

Το 2021 φαίνεται ότι θα κυκλοφορήσουν όλα εκείνα τα άλμπουμ που έμειναν στο ράφι την προηγούμενη χρονιά λόγω της πανδημίας. Πρόκειται για μεγάλες κυκλοφορίες, όπως αυτή της Rihanna, που τελευταία έχει επικεντρωθεί σε σειρές εσωρούχων και make-up, ή της Αdele, που ναι μεν έχει πέντε χρόνια να βγάλει άλμπουμ, αλλά σε μια εμφάνισή της τον περασμένο Οκτώβριο στο SNL άφησε να εννοηθεί ότι κάτι ετοιμάζει.

Παράλληλα, η Cardi B, ακόμη και πριν από την επιτυχία του «WAP» το καλοκαίρι που μας πέρασε, έκανε κάμποσα teasers στα social media σχετικά με την καινούργια της δουλειά, που, όπως φημολογείται, θα έχει αέρα Beyoncé (μήπως και καμιά συνεργασία;). Δίσκο, πάντως, έχει να κυκλοφορήσει από το 2018 και το «Invasion of Privacy». Βέβαια, κανένα από τα παραπάνω άλμπουμ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, όπως εξάλλου δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας και για αρκετούς από τους δίσκους που θα αναφερθούν στη συνέχεια.



Ο Travis Scott, π.χ., αναμένεται να παρουσιάσει προσεχώς το νέο του πρότζεκτ, το «Utopia», και όλοι μιλάνε για μια υπερπαραγωγή που θα συζητηθεί πολύ. Ο Drake θα χτυπήσει κι αυτός, και μάλιστα πολύ σύντομα, με το «Certified lover boy», που κανείς δεν ξέρει ακόμα αν θα είναι mixtape ή κανονικό άλμπουμ, αλλά αρκετοί λένε ότι θα σπάσει πάλι όλα τα ρεκόρ. Να θυμίσουμε εδώ ότι η τελευταία επίσημη κυκλοφορία του ήταν το «Scorpion» το 2018.

Όπως όλα δείχνουν, το 2021 θα είναι η χρονιά που ο Kendrick Lamar και ο Frank Ocean, δύο από τους μεγαλύτερους σταρ της μαύρης μουσικής, θα επανέλθουν στο προσκήνιο.



Μέσα στη χρονιά, επίσης, περιμένουμε άλμπουμ από τη χαμαιλεοντική St Vincent, που δήλωσε ότι η νέα της δουλειά θα έχει επιρροές από τους Sly and the Family Stone, την ταινία O Ταξιτζής του Martin Scorcese και τον Stevie Wonder. O τελευταίος, μάλιστα, θα βγάλει άλμπουμ πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Το «Through the eyes of Wonder», όπως είναι ο τίτλος του, θεωρείται ήδη από τους πολυαναμενόμενους δίσκους του 2021. Ο J Cole έχει κι εκείνος τίτλο για τον νέο του δίσκο, ο οποίος θα λέγεται «The fall off», αλλά ακόμα όχι ημερομηνία κυκλοφορίας.



Η Noname, η πιο πολιτικοποιημένη και ταλαντούχα ράπερ της γενιάς της, αποφασίζει να αφήσει κατά μέρος τα προβλήματα με τη φήμη που της έφερε η επιτυχία του «Room 25» και να σπάσει μετά από τρία χρόνια τη σιωπή της. Το ίδιο και η SZA, αν και στην περίπτωσή της το πρόβλημα είχε να κάνει με την εταιρεία της. Η Lorde, τέλος, θα κάνει την επιστροφή την οποία είχε καθυστερήσει επειδή θρηνούσε τον απώλεια του σκύλου της.



Στα άλμπουμ για τα οποία γνωρίζουμε ήδη τις ημερομηνίες κυκλοφορίας είναι αρχικά το «Medicine at midnight» των Foo Fighters, που θα βγει στις 5 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για έναν δίσκο για πάρτι, όπως τον χαρακτήρισε ο Dave Grohl, που ηχογραφήθηκε λίγο πριν χτυπήσει ο Covid-19 τον πλανήτη και διαφέρει εντελώς από τις προηγούμενες δουλειές τους. Οι Mogwai θα βγάλουν το «As the love continues» στις 19 Φεβρουαρίου, παρά τις δυσκολίες που είχαν με την ηχογράφησή του λόγω του κορωνοϊού. Νωρίτερα, στις 22 Ιανουαρίου, ένα από τα μεγαλύτερα dance acts της δεκαετίας, οι Bicep, θα παρουσιάσουν το «Isles», με το οποίο αναμένεται να κάνουν στροφή σε έναν ολοκαίνουριο ήχο.



Εν τέλει, παρόλες τις δυσκολίες που ο καλλιτεχνικός χώρος αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει συνολικά, φαίνεται ότι η φετινή χρονιά θα είναι παραγωγικότερη από την προηγούμενη. Για να δούμε!

Sleaford Mods

Spare Ribs

Οι Sleaford Mods κάνουν ένα άλμπουμ για την εμπειρία της πανδημίας στη Βρετανία γεμάτο μαύρο χιούμορ και καυστικό πολιτικό σχολιασμό, όπως το συνηθίζουν. Το «Spare Ribs» είναι μια αναφορά στις απώλειες του πρώτου κύματος που χτύπησε τη χώρα και ηχογραφήθηκε εν μέσω lockdown, σε τρεις εβδομάδες. «Οι ανθρώπινες ζωές είναι πάντοτε αναλώσιμες για τις ελίτ» αναφέρει ο τραγουδιστής και στιχουργός του γκρουπ Jason Williamson. «Δεν σταματάμε να γινόμαστε παιδιά». Αναμένεται στις 15 Ιανουαρίου.

Darkside

Spiral

Το ηλεκτρονικό σούπερ-γκρουπ των Nicolas Jaar και Dave Harrington επιστρέφει 8 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία στο «Psychic». Αν και έχουν αλλάξει πολλά από το 2013, οι ίδιοι δεν φαίνεται να αλλάζουν τον ήχο που υιοθέτησαν στο πρώτο τους άλμπουμ. Το πρώτο δείγμα από το «Spiral», το κομμάτι «Liberty Bell», πιάνει τον ήχο τους από κει που σταμάτησαν και τον οδηγεί προς άλλες κατευθύνσεις, πιο αισιόδοξες και φωτεινές, αλλά πάντα ατμοσφαιρικές και χαλαρωτικές. Μουσικά ακούγονται κάτι σαν μια μείξη Air με Daft Punk, αλλά είναι νωρίς ακόμη να κάνει εικασίες κανείς για ολόκληρο το άλμπουμ. Θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή την άνοιξη.

Madlib

Sound Ancestors

Δυο παλιοί, καλοί φίλοι συναντιούνται σε ένα από τα πιο hyped άλμπουμ της χρονιάς. Ο Otis Jackson Jr (aka Madlib) και ο Kieran Hebden (aka Four Tet) αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους μετά από κουβέντα που έκαναν κατά τη διάρκεια ενός δείπνου. Σίγουρα θα είναι ένα διαφορετικό χιπ-χοπ άλμπουμ, μια και η αρχική ιδέα του Madlib ήταν να κάνει ένα σόλο άλμπουμ, όπου τα «κομμάτια θα μπορούσαν να ρέουν μαζί», πάρα να χρησιμοποιήσει πάλι beats για ράπερ. Το αποτέλεσμα ήταν το κολλητικό «Road of the lonely ones». Είναι η πρώτη τους επίσημη συνεργασία. Αναμένεται στις 29 Ιανουαρίου.

Slowthai

Tyron

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Nothing great about Britain», το άλμπουμ ντεμπούτο του Slowthai, όπου ο ανερχόμενος ράπερ αναμείγνυε το πανκ και το ραπ, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι και το πιο φρόνιμο παιδί του βρετανικού χιπ-χοπ. Χαρακτηριστικά, στην απονομή του βραβείου Mercury ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας ένα κομμένο κεφάλι του Boris Johnson, ενώ η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη και στα βραβεία του NME. Βέβαια, στο «Tyron» φαίνεται να ωριμάζει, κάνοντας συνεργασίες με τoυς James Blake, Mount Kimbie, Skepta, A$AP Rocky και Denzel Curry. Θα τον φέρουν στον ίσιο δρόμο; Αμφίβολο. Το μόνο σίγουρο από τα πρώτα δείγματα είναι ότι θα ακούσουμε καλή μουσική. Στις 5 Φεβρουαρίου.



Lana Del Rey

Chemtrails Over the Country Club

Αφού η Lana πέρσι περιορίστηκε σε μία μόνο συλλογή με ποίηση δική της και ένα ποστ στο Instagram που προκάλεσε αντιδράσεις, φέτος ήρθε η σειρά για έναν νέο δίσκο μετά το «Norman Fucking Rockwell» του 2019, πάλι σε συνεργασία με τον Jack Antonoff. Στο εξώφυλλο του «Chemtrails over the country club» αποφάσισε να βάλει τις φίλες της αυτήν τη φορά, οι οποίες εμφανίζονται και στο βίντεο του ομώνυμου τραγουδιού που μόλις κυκλοφόρησε ως απάντηση στις κατηγορίες που δέχτηκε την προηγούμενη χρονιά.

«Αυτές είναι οι φίλες μου, αυτή είναι η ζωή μου» δήλωσε. «Είμαστε ένα υπέροχο μιξ με λίγο απ' όλα – κάποια στοιχεία υπερτερούν, κάτι που είναι εμφανές και το γιορτάζω με κάθε ευκαιρία». Σχολίασε επίσης την επικαιρότητα, την εισβολή στο Καπιτώλιο και το ότι πάντοτε ήταν εξαιρετικά inclusive, χωρίς να προσπαθεί ιδιαίτερα ή να το κάνει επίτηδες. Ας ελπίσουμε ότι το «Chemtails»θα είναι στα ίδια επίπεδα με την προπέρσινη δουλειά της. Αναμένεται στις 19 Μαρτίου.

Ελληνικές κυκλοφορiες προσεχώς

Με το που μπήκε το 2021 έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις για καινούργια άλμπουμ στην Ελλάδα. Καταρχάς, η Inner Ear έχει μια σειρά από φρέσκες κυκλοφορίες. Στις 22 Ιανουαρίου έρχεται το νέο άλμπουμ των Post Lovers, του προσωπικού πρότζεκτ της Ελένης Καραγεώργου, με 10 τραγούδια και τίτλο «Drive». Αρχές Φεβρουαρίου θα έρθει και το καινούργιο άλμπουμ των Mazoha, «ΠΡΤΘΛΤΣ», ενώ τον ίδιο μήνα επιστρέφουν και οι Mechanimal, για πρώτη φορά με ελληνικό στίχο, με τον «Θόρυβο». Την άνοιξη έχει μπαράζ κυκλοφοριών από νέα ονόματα, όπως το ντεμπούτο του Green Was Greener από την Κρήτη και της Vassilina. Νέους δίσκους στα σκαριά έχουν ο Jef Maarawi και ο Φοίβος Δεληβοριάς, ενώ για πρώτη φορά θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο το «Αν όλα τελείωναν εδώ» των Κόρε.Ύδρο.

Η B-Other Side Records ετοιμάζει μια σειρά από ξεχωριστές κυκλοφορίες και επανακυκλοφορίες, όπως και υλικό από σπάνια γκρουπ. Μέσα στο 2021, επομένως, θα κυκλοφορήσει σε repress το «Ο γύρος της μέρας σε 80 κόσμους» από τα Διάφανα Κρίνα, ενώ ακολουθεί το «I think I miss that pressure» των Moot Point, ηχογραφήσεις της indie/post punk μπάντας από τη Θεσσαλονίκη από το τέλος της δεκαετίας του '80. Από τη Θεσσαλονίκη κατάγονται και οι No Sin που κυκλοφορούν το «Sick & Transit». Από την Αθήνα έρχονται οι Φαλκονέρα με το «Ζαλάδα στην Ελλάδα», με synht-punk ήχο. Τo ομώνυμο άλμπουμ του Αλέξανδρου Μολφέση και της Αστάρτης είναι μια σειρά από progressive rock ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις της περιόδου 1979-1980.

Θα κυκλοφορήσουν επίσης δύο άλμπουμ του Μίμη Πλέσσα, το «Μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο» vol. 5 και 6, το πρώτο με avant garde / experimental ηχογραφήσεις του 1969-1970 και το δεύτερο με psych rock ηχογραφήσεις του 1970-1974. Από το 1966 έρχεται το άλμπουμ «I tell you a story of my life» με ακυκλοφόρητο υλικό των Riddles, ενός beat / garage ελληνικού γκρουπ της συγκεκριμένης περιόδου. Τέλος, η Puzzlemusic θα επιστρέψει στη νέα χρονιά με όσες κυκλοφορίες πάγωσαν το 2020 εξαιτίας της πανδημίας, π.χ. με το πρώτο άλμπουμ του Γιάννη Παπαδόπουλου (πιανίστα των Next Step), που έχει τίτλο «Tempest».

Μουσικά live streaming

Με μια νέα σειρά μουσικών εκδηλώσεων ξεκινά το 2021 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα Lighthouse Sessions, που θα προβάλλονται διαδικτυακά από το κανάλι του ΚΠΙΣΝ στο YouTube και την επίσημη σελίδα του στο Facebook. Κάθε μήνα, ο συνθέτης και ντράμερ Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, με αφετηρία την τζαζ και τελικό προορισμό μια απελευθερωμένη από κανόνες συνομιλία, θα συμπράττει με εκλεκτούς καλεσμένους της εγχώριας σκηνής.

Στις 24/1 το πρόγραμμα θα ανοίξει ο σπουδαίος τρομπετίστας της τζαζ Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ενώ θα ακολουθήσουν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο λαουτιέρης Γιώργης Μανωλάκης, δημιουργός των Couleur Locale, και το μουσικό σχήμα Τακίμ. Θα συνεχιστούν και τα #snfccAtHome με την «Όμορφη Ζωή» του Θόδωρου Βουτσικάκη (31/1, στις 21:00, σε live streaming από τον Φάρο).



Επιπλέον, η Sugahspank! συμπράττει με τον Γιάννη Νιάρρο στις 22/1 σε ένα διαδικτυακό live με σόουλ, φανκ, τζαζ και ό,τι προκύψει (εισιτήρια στο viva.gr). O Γιάννης Κότσιρας εκπέμπει ζωντανά στις 7/2 από την Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου το πρόγραμμα «Aν μας σπάσουν το μπουζούκι» (εισιτήρια στο viva.gr). Στις 28/2 η Νατάσσα Μποφίλιου θα κάνει σε live streaming την παρουσίαση του καινούργιου της εξαιρετικού άλμπουμ «Η εποχή του θερισμού» από τη σκηνή VOX. Αναμένονται σύντομα περισσότερες πληροφορίες σχετικά.

