Ανταποκρινόμενοι στην ενέργεια που ένωσε 160 μουσικούς και συγκροτήματα, ένα πλήθος εικαστικών έφτιαξε μία σειρά από artworks για να συνοδεύουν τη συλλογή «Unity vol 1 - In Solidarity With The Refugees of Moria Camp».