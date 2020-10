Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ BABY BOOMERS της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ ξύνεται για άλλη μια φορά επάνω στην γκλίτσα της νοσταλγίας και της new age αθωότητας των σέβεντις –όχι ότι ήθελε και μεγάλο σπρώξιμο για να το κάνει– και φέρνει ξανά στα τσαρτ, με αφορμή ενα βιντεάκι που ανέβηκε στο TikTok, ένα τραγούδι του 1977, το σπουδαίο Dreams των Fleetwood Mac της εποχής του Rumours.

Στα φρέσκα τώρα, η νέα σημαντική φωνή της βρετανικής soul/jazz, η Celeste, ερμηνεύει μια μπαλάντα, το Hear My voice, για τις ανάγκες της ταινίας Η δίκη των 7 Του Σικάγο, που θυμίζει τις μεγάλες μπαλάντες του Sam Cooke, ο Asaf Avidan κανει ένα υπέροχο ντουέτο με τον εμβληματικό Γαλλο MC Solaar, στο Horse, και ο πιό γοητευτικός surfer της καρδιάς μας, ο Jack Johnson, αφήνει για λίγο τη σανίδα του surf και συνεργάζεται με τους Γερμανους της folkatronica, τους Milky Chance, στο απολαυστικό Don't let me down (Poolside remix).

Οι επίσης Γερμανοί Grandbrothers συνεχίζουν με μουσικές που θυμίζουν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε grand piano, παντρεύοντας την κλασική με τις ηλεκτρονικές λούπες, στο All the Uknown – πώς θα μπορούσε να ειναι και αλλιώς για να έχει ενδιαφερον, παρά μόνον «unknown». Οι Future Islands φέρνουν ξανά την ουσιώδη και διασκεδαστική indie synth pop αισθητική τους με το Born In a War και η Lana Del Rey δεν ξεχναέι στιγμή ότι όλοι οι μεγάλοι ποιητές, στιχουργοί και τραγουδοποιοί, οι ήρωές της δηλαδή, ειναι αυτοί που έγραψαν την ιστορία της Αμερικής που αγαπάμε στα σιξτις και στα τραγούδια. Κυκλοφορεί το Let me Love you like a woman – από καλούς τίτλους δεν θα ξεμείνει ποτε!

Στην Ελλάδα τα κρούσματα καλής μουσικής αυξάνονται και ο Blend Mishkin βρίσκει στην φωνή της Sugahspank! την αυθεντικότητα και το βάθος που ψάχνει στο αισιόδοξο, τροπικό και υπερχαριτωμένο Yummy Man και ο Monsieur Minimal βουτάει βαθιά, στου vintage τα νερά, και μας δίνει το Tonight. Και αυτός, σαν τον Χίτσκοκ στο σινεμά, μοιάζει να έχει στο μυαλό του έναν συγκεκριμένο τύπο γυναικείας φωνής που του ταιριάζει. Εδώ η φωνή λέγεται Rosie Blue – υπέροχο όνομα!

Το φινάλε μας βάζει στο φθινόπωρο, και σωστά, γιατί Autumn is coming soon, με μια εύθραυστη αλλά ταυτόχρονα δυνατή μελωδία του Mιλανέζου μαθητη του Luciano Berio, του Ludovico Einaudi.

Θα είναι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο!