Ghetto Queen: Σκοοοοοτώωωνειιιι. Στην αρχή, όταν το άκουσα, ψιλοφρίκαρα, γιατί είναι ένα πρότζεκτ που, απ’ όπου και να το πιάσεις, είναι 100% whoring. Το beat, το clip, τα lyrics, όλα, όλα, όλα. Για μένα, πρέπει να βγουν άλλα 180.000 tracks σαν το WAP. Αν το αναλύσεις, ουσιαστικά οι γυναίκες τράπερ κάνουν αυτό που κάνουν οι άντρες, υποτιμούν το αντίθετο φύλο, προωθούν το σεξ, λένε πόσο bosses είναι και γίνεται μόνο ό,τι γουστάρουν αυτές. Σου δίνουν την αξία τους, δεν τους τη δίνεις εσύ. Οι πιο πολλές αντιδράσεις υπήρξαν γιατί η Cardi B είναι worldwide πρόσωπο. Τέτοια tracks υπήρχαν από παλιά από artists της Αμερικής, όπως η Khia («My neck, my back»), η Missy Elliott («Work it») και άλλες πολλές. Γενικά, τα γουστάρω φουλ τέτοια κομμάτια. Και, at the end of the day, όλοι να περάσουν καλά θέλουν, οπότε δεν λένε και κάτι που δεν ισχύει.

Σκύλα μην το παίζεις κάποια /

έχεις φάει τόση πούτσα που ’χεις γίνει σάπια

(Joker/Two Face – Μη το παίζεις κάποια)

Ledyba: Μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ απενοχοποιημένα. Η διαφορά εδώ είναι ότι μια γυναίκα μιλάει για την προσωπική της επιθυμία. Ο σεξισμός προϋποθέτει ένα σύστημα που δίνει περισσότερα δικαιώματα σε ένα φύλο και λιγότερα στο άλλο. Γι’ αυτό και δεν νοείται αντίστροφος σεξισμός. Δεν καταπιέζονται οι άντρες για τη σεξουαλικότητά τους κοινωνικά, αντίθετα ενθαρρύνονται, οπότε κανένας στίχος του τραγουδιού δεν είναι triggering για κάποιο τραυματικό τους βίωμα. Όσον αφορά τη γλώσσα, επίσης, η διαφορά έγκειται στο υποκείμενο που εκφέρει τον λόγο. Άτομα μιας μειονότητας ή μιας καταπιεσμένης ομάδας μπορούν να χρησιμοποιούν εκφράσεις που στιγματίζουν την ίδια την ομάδα, κάνοντας reappropriation (π.χ. όταν λέει whores) ‒ αλλάζουν τα ίδια τα άτομα τη χρήση και το στίγμα. Με τον ίδιο τρόπο, οι μαύροι μπορούν να αποκαλούν ο ένας τον άλλον «nigga», αλλά αν το κάνει ένας λευκός, είναι ρατσιστικό. Ή ένας γκέι άντρας μπορεί να πει «είμαι αδερφή», αλλά, αν το πω εγώ σ’ εκείνον, είναι ομοφοβικό.

Lora, Lora, Lora, Lora, καμιά δε μ' αγάπησε Lora /

Συγνώμη δε χρωστάω Lora, σε καμία πόρνη, σε καμία καριόλα /

Lora, Lora, Lora, Lora, 10 χιόνι, 2 σόδα /

10 πόρνες στο τηλέφωνο μου μα δεν είμαι διαθέσιμος τώρα

(SCAR X CASINO X MAD CLIP X TOQUEL X MENTE FUERTE – Lora)

Η διαφορά με το ελληνικό τραπ είναι ότι στην Ελλάδα, ως επί το πλείστον, έχουμε άντρες που τραγουδάνε πώς και με πόσες το κάνουν. Αν υπήρχαν αντίστοιχα τόσες γυναίκες που έλεγαν το ίδιο και αν το κοινωνικό πλαίσιο δεν θεωρούσε τη γυναικεία σεξουαλικότητα υποδεέστερη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ανισότητα και στον λόγο που εκφέρεται και στα υποκείμενα που τον εκφέρουν. Στην Ελλάδα δεν έχουν βγάλει μια Cardi Β (να βγάλει ένα ενδυναμωτικό anthem όπως το «Bodac Yellow»), μια Nicki Minaj (που έχει βγάλει την κριτική για το male gaze to lookin’ ass), μια Rico Nasty. Δεν θα γίνει maistream ένα κομμάτι σαν το WAP και δεν θα παρουσιαστεί πουθενά το female gaze. Προβληματικό, αν σκεφτούμε ότι η γεννήτορες του trap ήταν οι Three Six Mafia που είχαν μέλος τους, μεταξύ άλλων, την Gangsta Boo.

Το τραπ στην Ελλάδα παραμένει ένα boys’ club. Αν είσαι γυναίκα και ακούς συνέχεια μόνο άντρες να μιλάνε για τη δική τους οπτική, που τη θεωρούν και οικουμενική κάποια στιγμή, βαριέσαι απλώς και δεν σε εκφράζει καθόλου.