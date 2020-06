Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Ματούλα Κουστένη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 08:00-10:00, μαζί με τον Κίμωνα Φραγκάκη):

Babybird

You're Gorgeous

H νοσταλγία μιας άλλης εποχής (βλέπε δεκαετία του '90) στην οποία χρωστάμε να επιστρέφουμε τα καλοκαίρια. Άλλωστε από τώρα και μέχρι τον Σεπτέμβρη όλοι υπέροχοι μας φαίνονται.

The Weeknd

In Your Eyes

Φρέσκο, τέταρτο στούντιο άλμπουμ (με τίτλο After Hours) για τον Καναδό The Weeknd κι αυτό το τραγούδι καθόλου τυχαία δεν ξεχώρισε αμέσως. Έχει μουσική που σε «κινητοποιεί», ένα χαριτωμένο σόλο με σαξόφωνο προς το φινάλε και μια αιχμή κουτσομπολιού αφού λέγεται ότι γράφτηκε ως απολογία προς τη σύντροφό του, Μπέλα Χαντίντ...

Wild Dog

Animor

Λίγα κομμάτια μπορούν να εκφράσουν τη διάθεσή μας για φυγή αυτό τον μήνα της πολυαναμενόμενης χαλάρωσης. Η Animor, το project της Ελβετής Romina Kalsi, συναντά σε αυτό το τραγούδι με τις indie αποχρώσεις τον Σουηδό Tobias Granbacka κι έτσι μια υπέροχη μελωδική γέφυρα στήνεται μεταξύ Λουγκάνο και Στοκχόλμης.

Nirvana

Where Did You Sleep Last Night (Live On MTV Unplugged Unedited)

«My girl, my girl, don't lie to me/ Tell me where did you sleep last night/ In the pines, in the pines/ Where the sun don't ever shine». Μια ακόμα στιγμή από το ιστορικό Live On MTV Unplugged με μια σημαντική επισήμανση: Ποτέ δεν κάνουμε αυτή την ερώτηση, αν δεν είμαστε έτοιμοι για την απάντηση.

The Rolling Stones

Living In A Ghost Town

«You can look for me/ But I can't be found/ You can search for me/ I had to go underground/ Life was so beautiful/ Then we all got locked down». Είτε το θέλουμε είτε όχι το lockdown των περασμένων μηνών άφησε ανεξίτηλο σημάδι στις ζωές μας. Μας κληροδότησε όμως και μερικά μεγάλα κομμάτια σαν αυτό με το οποίο μας παρηγόρησαν οι γερόλυκοι εν μέσω πανδημίας.

Irene Skylakaki

Souvenir

Τι κρατάς ως «Souvenir» από έναν χωρισμό; Με τι υλικά φτιάχνεται η νέα πραγματικότητα; Και τι φέρνει η επόμενη ημέρα; Η Ελληνίδα τραγουδοποιός ξεδιπλώνει τον συναισθηματικό της κόσμο σε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που γράφτηκε πριν από μερικούς μήνες κι αποτέλεσε την αρχή για τη συνεργασία της με τον Jay-Jay Johanson.

The National

Never Tear Us Apart

Ίδια σκοτεινιά, πιο σημερινός ήχος, στίχοι που μόνο αναμνήσεις ξυπνούν. Οι βραδυφλεγείς, εκκωφαντικοί, μελαγχολικοί κι εκστατικοί National από τη Νέα Υόρκη, που αυτές τις μέρες θα έρχονταν στο ΟΑΚΑ (ανανέωσαν τελικά το ραντεβού τους για 13 Ιουνίου 2021), μας χάρισαν τουλάχιστον για την περίοδο της αναμονής τη διασκευή στο κλασικό τραγούδι των INXS.

