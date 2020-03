Tracklist

Be thankful for what you've got – Massive Attack

Our Time – Pender street Poppers

Vitamin C – CAN

Perfect coffee – kate tempest

Everytime I see the light – Peaking Lights

Do your best – John Maus

Heroes – David Bowie

Spinning away – Brian Eno

Cyclades - Vasilis DImitriou

Good intentions - Session Victim

Εν αρχή ην οι Massive Attack που μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε καλά και ότι το να καθόμαστε μέσα δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Συνεχίζουμε με τους CAN και την Kate να περιγράφουν το τέλειο πρωινό στο διαμέρισμα, έναν καφέ που μυρίζει οικειότητα και την απαραίτητη κάψουλα βιταμίνης C. Κάπου εκεί οι Peaking Lights μας προτρέπουν να ρίξουμε μια ματιά στο μπαλκόνι και να συνειδητοποιήσουμε την ευλογία που έχουμε σε αυτόν τον τόπο ο ήλιος να λάμπει στις δύσκολες στιγμές. Ο σοφός κύριος Maus συμβουλεύει να βάλουμε τα δυνατά μας να μείνουμε άνθρωποι και να μην ξεχνάμε ότι κάποιοι είναι μόνοι τους σε αυτή την πόλη σήμερα, να σηκώσουμε το ρημάδι να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να γίνουμε οι προσωπικοί μας «Ήρωες», κατά τον Ζίγκι. Άμα αρχίσετε και βαριέστε, πιάστε τα παλιά σας χόμπι όπως ο Brian Eno με τον John Cale, που ούτε που ξέρουνε τι ζωγραφίζουνε στο «Spinning Away» ή δείτε καλοκαιρινές φωτογραφίες και σκεφτείτε σε ποια από τις Κυκλάδες του Βασίλη Δημητρίου θα ξεκαλοκαιριάσετε. Τέλος το πιο σημαντικό είναι οι «Good Intentions» προς τους γύρω μας, παρέα μπήκαμε και παρέα θα βγούμε από αυτό.