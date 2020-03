Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Claudia Matola (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 18:00-20:00):

Black Pumas

Colors

Ένα απόγευμα στο μπαλκόνι του πατρικού, στη γειτονιά που μεγάλωσες, με καλούς παιδικούς φίλους, την οικογένειά σου, αγαπημένα αδέρφια, ξαδέρφια και όλα τα απίστευτα όμορφα χρώματα του ουρανού και της φύσης. Απλές στιγμές που σε χαλαρώνουν και σε γεμίζουν όσο τίποτα. Αυτή η εμπειρία έδωσε την έμπνευση στον τραγουδιστή των Black Pumas και ήρθε το Colors...

Billie Eilish

everything i wanted

Τι γίνεται όταν όλα όσα ονειρεύτηκες γίνουν πραγματικότητα; Ίσως να μην είναι όλα όσο τέλεια τα φαντάστηκες. Η παραγωγή (Finneas) σε συνδυασμό με το βίντεο (Billie), σε μεταφέρουν με άνεση σε ένα ταξίδι στον εσωτερικό κόσμο της Billie.

Rozzi

Creep

Εκτέλεση έκπληξη που απολαύσαμε σε μία σκηνή από την σειρά The Morning Show. Η υπέροχη Rozzi να ερμηνεύει το Creep σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης.

Pelion Rivers

To this love we wise our glasses

Από την Ελλάδα ο Άγγελος Αϊβάζης στο καινούργιο single από το άλμπουμ Pelion Rivers, που όντως σε μεταφέρει με άνεση δίπλα στο ποτάμι, με τζάκι και θέα ατελείωτη. Σωστό ελληνικό weekend.

Gorillaz

Clint Eastwood (Freedom Fry)

Μία εκτέλεση φτιαγμένη για το Σαββατοκύριακο, για τις ώρες που θέλεις πραγματικά να χαλαρώσεις και να αφήσεις για λίγο όλα αυτά που κουράζουν...

Thomas Dutronc/Iggy pop/Diana Krall

C'est si bon

Από τις συνεργασίες που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα και να ακούς με ένα μειδίαμα τύπου «Mona Lisa». Γιατί; Iggy Pop και Diana Krall (γι'αυτό) 😎

Khruangbin ft Leon Bridges

Texas Sun

Ωραίο. Απλά πράγματα... (και για road trip Κυριακής)

Info

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/