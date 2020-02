Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Βαρβάρα Σαββίδη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 07:00-08:00):

Marina Satti & Fonés

Full Performance (Live on KEXP)

Για πρώτη φορά στην ιστορία του δικτύου KEXP Radio ακούστηκαν ελληνικά κομμάτια, ερμηνευμένα από τη Μαρίνα Σάττι και τις Fonés, σε μια ηχογράφηση που αναρτήθηκε προ ημερών στο YouTube. Δεν το λες και λίγο το ότι προσκλήθηκαν από το KEXP, που έχει φιλοξενήσει τεράστια ονόματα της βιομηχανίας (Florence and the Machine, Arctic Monkeys, Allah-Las) στο La Chapelle by le Studio στη γαλλική πόλη Rennes, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Trans Musicales. Chapeau και εις ανώτερα.

Florence and the Machine

Cosmic love (Live on KEXP)

Ας θυμηθούμε και την αντίστοιχη εμφάνιση από το μακρινό 2010, της τότε πρωτοεμφανιζόμενης Florence Welch στο KEXP Radio.

Billie Eilish

No Time to Die

Το κορίτσι που έχει σαρώσει τη μουσική βιομηχανία τον τελευταίο χρόνο, ασταμάτητο, δημιουργικό κι εκμεταλλευόμενο φυσικά το hype γύρω από το όνομά της, κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή το κομμάτι που ερμηνεύει και συνυπογράφει με τον αδερφό της, για την επερχόμενη ταινία James Bond. Εδώ η ζωντανή εμφάνισή της στα πρόσφατα Brit Awards.

Jamie Cullum

Boyfriend (Ariana Grande)

Κι ενώ το έτερο κορίτσι που κυριαρχεί στην ποπ δεν με κέρδισε ποτέ τόσο (συγνώμη Αριάνα), ο Jamie Cullum αγάπησε το μεγάλο της χιτ Boyfriend και το διασκεύασε, προσθέτοντας ολίγη από funk, dub, RnB. Τώρα μιλάμε.

Pet Shop Boys

Monkey Business

Με ολόφρεσκο άλμπουμ μας έρχονται οι πολυγραφότατοι Pet Shop Boys, συνεχίζοντας εδώ και δεκαετίες στο δρόμο της electro ποπ που τόσο τους πάει. Τετάρτη 1η Ιουλίου το ραντεβού μας στην πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens, όπου θα μας φέρουν το Dreamworld: The Greatest Hits Live. Εδώ το Monkey Business από το τελευταίο τους άλμπουμ, Hotspot.

Madonna

Like a prayer

Τίποτε πιο φυσιολογικό από το να πάμε από τους Pet Shop Boys στη Μαντόνα, η οποία μια μέρα σαν σήμερα (22/2/1989) κυκλοφόρησε το βίντεο του Like a Prayer, κάνοντας αυτό που μόνο εκείνη ήξερε να κάνει με μαεστρία: όλο τον πλανήτη να ασχολείται μαζί της. Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν υπήρχαν καν κοινωνικά δίκτυα την εποχή εκείνη.

Το «αμφιλεγόμενο», για κάποιους, περιεχόμενο του βίντεο οδήγησε σε διαμαρτυρίες από θρησκευτικές ομάδες διεθνώς, που δεν άφησαν αμέτοχο ούτε τον Πάπα. Βούτυρο στο ψωμί της φυσικά.

*Να σημειώσουμε επίσης πως στο κομμάτι παίζει κιθάρα ο Prince. Κι είναι, για μένα, ένα από τα ωραιότερά της.

Kate Bush

Wuthering Heights

Παραμένουμε στα '80s, γιατί αγαπάμε Kate Bush, αλλά σκεφτόμαστε κι εσάς που έχετε πάρτι μασκέ απόψε και δεν έχετε κοστούμι. Εμπνευστείτε από το βίντεο ελεύθερα, άλλωστε το κόκκινο φόρεμα της Kate, που στο κομμάτι υποδύεται το φάντασμα της Κάθριν, της λογοτεχνικής ηρωίδας της Έμιλι Μπροντέ, θεωρείται τουλάχιστον cult.

