Σε δύο σκηνές χωρίζεται η χειμερινή μονοήμερη βερσιόν του Plisskën Festival που θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου και κλείνει ιδανικά το 2019. Η κεντρική σκηνή θα είναι το Piraeus 117 Academy, ενώ η Aquarius βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα παραδίπλα, στο Hub Events. Το Winter Plisskën, όσο περνούν τα χρόνια, αποκτάει όλο και πιο ηλεκτρονικό χαρακτήρα και δεν διστάζει να φέρνει καλλιτέχνες που πρωτοστατούν στη συγκεκριμένη σκηνή παγκοσμίως αλλά και ανερχόμενους μουσικούς που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.



Φέτος, σε ένα σφιχτό line-up παρουσιάζει 10 καλλιτέχνες που εκπροσωπούν όλες τις νέες τάσεις, κάτι που δεν μπορείς να πεις για πολλά φεστιβάλ αναλόγου ύφους που γίνονται στην Αθήνα.



Στην κεντρική σκηνή θα δούμε τον Floating Points, κατά κόσμον Sam Sepherd, που έρχεται με την καλύτερη δουλειά του μέχρι στιγμής. Το «Crush», το άλμπουμ που κυκλοφόρησε επίσημα τον Οκτώβριο από τη Ninja Tune, είναι ένα φουτουριστικό ηχητικό κομψοτέχνημα στο οποίο ο Jon Hopkins συναντά το «Blade Runner», όπως έχει ειπωθεί. Παλιός γνώριμος του αθηναϊκού κοινού, μας επισκέφτηκε πρώτη φορά το 2009 ως καλεσμένος των Black Athena. Από τότε έχει απομακρυνθεί αισθητά από το χορευτικό dubstep παρελθόν του, αλλά παραμένει ένας από τους πιο συναρπαστικούς παραγωγούς στον κόσμο. Ο δεύτερος headliner του φεστιβάλ δεν είναι άλλος από τον Quantic, που έρχεται με full band για να παρουσιάσει το 18ο άλμπουμ του με τίτλο «Atlantic Oscillations». Ο Νεοϋορκέζος πια Will Holland έγινε γνωστός στη γενέτειρά του Βρετανία για το εκλεκτικό γούστο του. Η μουσική του αποφεύγει τη χρήση των samples και πρόσφερει ένα οργανικό αποτέλεσμα γεμάτο αναφορές σε εξωτικά μουσικά είδη, όπως η cumbia, η σάλσα, η bossa nova, η σόουλ και η τζαζ. O Bishop Nehru είναι ένας νεαρός Αμερικανός ράπερ και παραγωγός που συνεχίζει στα χνάρια σπουδαίων μουσικών της σκηνής, όπως οι J. Dllla, MF Doom, DJ Premier και Madlib. Έβγαλε το πρώτο του mixtape σε ηλικία 15 ετών και η πορεία του είναι σταθερά ανοδική. H μοναδική κιθαριστική πρόταση είναι οι Snapped Ankles, ένα από τα πιο εκρηκτικά post-punk συγκροτήματα της Βρετανίας αυτήν τη στιγμή. Έρχονται από το ανατολικό Λονδίνο και θυμίζουν Gang of Four, ενώ κάνουν τρελές freak out εμφανίσεις κάθε φορά, ντυμένοι με σαμανιστικά κοστούμια που πρέπει να τα δεις ζωντανά για να πιστέψεις ότι είναι αληθινά. Tέλος, στην κεντρική σκηνή εμφανίζεται και η Αυστραλέζα πολυοργανίστρια Carla dal Forno με ένα από τα πιο εντυπωσιακά άλμπουμ που κυκλοφόρησαν φέτος, το «Look Up Sharp», φουλ σε νοσταλγικό ηλεκτρονικό '80s ήχο και απόηχους από Broadcast μέχρι AC Marias.

Οι ρυθμοί ανεβαίνουν στο πιο χορευτικό και πειραματικό stage του Plisskën, το Αquarius, στο οποίο η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα. Από τις πιο δυνατές προσθήκες στο line-up είναι αυτή της σταρ των decks, Sama, που έρχεται από την underground σκηνή της Παλαιστίνης για να ξεσηκώσει με techno και house τους φίλους της στην Αθήνα. Για πρώτη φορά προσγειώνεται στην πόλη από το Toρόντο η Korea Town Acid με το ιδιαίτερο στυλ, που αναμειγνύει στα σετ της μινιμαλιστικά και τζαζ στοιχεία με απρόσμενα αποτελέσματα και εκπροσωπεί την πιο αβανγκάρντ πλευρά του techno. Ο Βέλγος ανεξάρτητος παραγωγός Raphaël de Sauvage δημιουργεί μουσική από το 1996 και τον θεωρούν μάγο του σκοτεινού ήχου χάρη στην ικανότητά του να πηδάει από την ποπ των '80s στους σκοτεινούς ήχους του μπάσου, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν στη χορευτική μουσική των '00s. O λόγος, βέβαια, για τον Cabaret Nocturne, μία από τις πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του φεστιβάλ. Στην ίδια σκηνή θα εμφανιστεί και ο Βρετανός, κάτοικος Βερολίνου πλέον, E. Myers, γνωστός από την εταιρεία του Home αλλά και από τις εκπομπές του στο NTS.

Τέλος, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε εν δράσει ένα από τα πιο καυτά ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής πριν εμφανιστεί στα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά φεστιβάλ του κόσμου, όπως το Sonar και το Dekmanter. Η ιδιοσυγκρασική εικαστικός και συνθέτρια Afrodeutsche ή, αλλιώς, Henrietta Smith-Rolla σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει καταφέρει να ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς, με πρώτη την «Guardian» να την τοποθετεί ανάμεσα στους πιο σπουδαίους εκπροσώπους του νέους κύματος της club μουσικής διεθνώς. Από τον αφροφουτουρισμό του Drexiya μέχρι το '90s UΚ techno των Bola και Lego Feet, η Βρετανίδα με καταγωγή από την Γκάνα, τη Γερμανία και τη Ρωσία(!) έχει ξεχωρίσει για τις πολυρυθμικές συνθέσεις της που αναμειγνύουν μοναδικά χορευτικά είδη όπως τα dark electro, breaks, footwork, ghetto tech και jacking house με απρόσμενα αποτέλεσματα.

Ιnfo

Winter Plisskën

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Piraeus 117 Academy + The Hub Events

1 Day, 2 Stages, 12 hours of music

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.