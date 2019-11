Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λιάνα Μαστάθη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 14:00-16:00):

Neal Francis

Changes Pts. 1 & 2

Αν έχεις ένα soft spot για τη disco-funk-soul-groovy-boogie woogie εποχή, το Changes σε κερδίζει με τις πρώτες νότες. Ο Neal Francis, αφού κατάφερε μέχρι τα 30 του να καταστρέψει μια ανερχόμενη καριέρα με καταχρήσεις, επανέρχεται αλλαγμένος (εξού και το Changes) και ζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Και την αξίζει!



Pulp

Razzmatazz (Acoustic)

Πού χάθηκαν οι Pulp; Όπου και να είναι έχουν αφήσει πίσω τους μερικά αριστουργήματα, ένα από αυτά και το Razzmatazz. Ευτυχώς, δηλαδή, που το κυκλοφορήσαν στα '90s, γιατί με αυτούς τους αμφιλεγόμενους στίχους θα είχαν δημιουργήσει ένα razzmatazz στο Ίντερνετ, τουλάχιστον.



Gizmo Varillas

I put a spell on you

Από την Ισπανία, πολλά υποσχόμενος, μένει να δούμε αν θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας. Τελευταία του κυκλοφορία για φιλανθρωπικούς σκοπούς, η διασκευή του I Put a Spell On You.

Róisín Murphy

Narcissus

To soft spot για την disco που λέγαμε πιο πάνω... θα μπορούσε να είχε κυκλοφορήσει τη δεκαετία του '70. Εθιστικό, ρυθμικό, προκαλεί ακούσιες χορευτικές αντιδράσεις. Στο βίντεο που μόλις κυκλοφόρησε, η Róisín θυμίζει έντονα τη Raffaella Carra, sorry Roisin. #not

Caribou

Home

«Όλοι μας έχουμε βιώσει μία αλλαγή καταλυτική, που αλλάζει τη ζωή μας και είναι ακριβώς εκείνη τη στιγμή που αναζητούμε να γυρίσουμε σε κάτι γνώριμο, να γυρίσουμε σπίτι». Και κάπως έτσι ο Dan Snaith, a.k.a Caribou, εμπνεύστηκε το Home με sample από το ομώνυμο τραγούδι της Gloria Barnes.



Bruce Springsteen

Rhinestone Cowboy

Ο Bruce τραγουδάει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της country μουσικής, στο ντοκιμαντέρ Western Stars. Είναι το αφεντικό, ό,τι θέλει λέει, δεν θα διαφωνήσουμε, όμως ήρθε η ώρα να παραδεχθεί ότι κατά βάθος είναι country περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και ιδού η απόδειξη...



Lenny Kravitz

Here to Love (#fightracism)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου, ο Lenny κυκλοφορεί μια νέα εκδοχή του τραγουδιού του, Here To Love, με το hashtag fightracism. Ταυτόχρονα ανέβασε και ένα δικό του μήνυμα. Lenny, και ανθρωπιστής και ταλαντούχος και κουλ.

Info

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/