Βραβεία Grammy, DJ Mag Awards, η λίστα του DJ magazine με τους 100 καλύτερους DJs, International Dance Music Awards, International Golden Gnome Awards, World Music Awards και η λίστα συνεχίζεται. Ξεκινώ να μετράω την παρουσία του σε όλα αυτά, 91 υποψηφιότητες, 50 βραβεία και διακρίσεις και ανάμεσα σε όλα αυτά πολλά ρεκόρ. Ο Armin Van Buuren είναι ένας από τους κολοσσούς της χορευτικής μουσικής, που στα 23+ χρόνια καριέρας το μόνο που κάνει είναι να βάζει κάθε φορά τον πήχη λίγο πιο πάνω.

Γεννημένος στο Leiden της Ολλανδίας και επηρεασμένος από τον Jean Michel Jarre, ξεκινά να φτιάχνει μουσική στα 14 του χρόνια. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Νομική, αρχίζει να πειραματίζεται με το DJing.

Το 1999 είναι η χρονιά-σταθμός στην πορεία του, αφού σιγά-σιγά η φήμη του εξαπλώνεται στην Αγγλία και στην Αμερική. Ακολουθεί μια σειρά από πολύ επιτυχημένες κυκλοφορίες, hits που ξεπερνούν τα όρια της χορευτικής μουσικής, εμφανίσεις στα μεγάλα στάδια και διοργανώσεις για να φτάσει στο απόλυτο star status που βρίσκεται σήμερα.

Η Ολλανδία νιώθει περηφάνια για το «παιδί» της που την εκπροσωπεί με τέτοιο τρόπο στο παγκόσμιο μουσικό γίγνεσθαι κι έτσι τον αναγορεύει Ιππότη του Τάγματος Orange Nassau. Λίγο πριν προσγειωθεί στην Αθήνα για τις ανάγκες του UNITE with Tomorrowland, ο Armin Van Buuren μιλάει για τον εαυτό του και μας δίνει μια ιδέα για τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη.

— Η πιο έντονη ανάμνηση από τα παιδικά σου χρόνια που περιλαμβάνει μουσική.

Θυμάμαι τον μπαμπά μου να ακούει Vangelis και συγκεκριμένα το soundtrack του «Antarctica».

— Τι κάνει το UNITE with Tomorrowland τόσο ξεχωριστό;

Το καλύτερο στοιχείο του είναι το ότι είναι προσβάσιμο σε πάρα πολύ κόσμο, πολύ απλά γιατί διοργανώνεται σε τέσσερα διαφορετικά μέρη την ίδια στιγμή. Είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ που «σπάει» σε τέσσερα σημεία του πλανήτη, έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν όλοι.

— Ο πρώτος δίσκος ή τραγούδι ηλεκτρονικής μουσικής που άκουσες στη ζωή σου.

Το «Adventures Beyond the Ultraworld» των The Orb.

— Ξεκίνησες να γράφεις μουσική στα 14 σου, γιατί...

... είχα ακούσει αυτό τον δυναμικό, επαναστατικό ήχο της χορευτικής μουσικής και τον είχα ερωτευτεί.

— Ο Jean Michel Jarre είναι ένας ζωντανός θρύλος, γιατί...

... είναι ένας από τους ανθρώπους που έθεσαν τις βάσεις για αυτό που ονομάζουμε σήμερα «ηλεκτρονική μουσική».

— Η πιο ζωντανή ανάμνηση από την πρώτη φορά που έπαιξες μουσική.

Έπαιξα σε ένα σχολικό πάρτι και έγινε χαμός όταν έβαλα το «The House of God» από DHS!

— Η πιο αστεία ανάμνηση πίσω από τα decks, την εποχή που ξεκινούσες την καριέρα σου.

Το να βγάζεις το CD player που παίζει εκείνη τη στιγμή έχει το σίγουρο αποτέλεσμα της νεκρικής σιγής στον χώρο...

— Τα κοινά σημεία της Νομικής με το DJing.

Και στα δύο οι άνθρωποι ψειρίζουν το οτιδήποτε κάνεις ή προσφέρεις. Και στα δύο συναντάς ανθρώπους που δείχνουν ευγνωμοσύνη.

— Η πιο συναισθηματικά φορτισμένη δημόσια εμφάνισή σου.

Στο Tomorrowland του 2013, όταν ανακοίνωσα σε όλο τον κόσμο ότι η γυναίκα μου είχε μόλις γεννήσει τον γιο μας!

— Η χώρα που έχεις επισκεφτεί και σε έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από τις άλλες.

Αγαπώ πολύ την Αυστραλία λόγω της φύσης της και της άγριας ζωής.

— Σε ποια χώρα έπαιξες μπροστά στο πιο εκφραστικό κοινό;

Νομίζω πως έχει να κάνει περισσότερο με τον χώρο ή το πάρτι απ' ό,τι με τη χώρα.

— Το μεγαλύτερο αριθμητικά crowd στο οποίο έχεις παίξει.

12 και 13 Μαΐου του 2017, στο «The Best of Armin Only» στο Amsterdam ArenA.

— Το πιο τρελό πράγμα που σου έχει πει ή σου έχει ζητήσει κάποιος θαυμαστής.

Να υπογράψω στο λευκό, δερμάτινο σαλόνι της ολοκαίνουριας BMW του.

— Τα τρία μέρη στον κόσμο που μπορείς να φας το πιο εντυπωσιακό φαγητό.

Λατρεύω την ασιατική κουζίνα, άρα θα πω Ιαπωνία, Κίνα και Ταϊλάνδη.

— Πριν από μία εμφάνιση πάντα...

... ρίχνω τον «γρήγορο ύπνο του DJ».

— Μετά από μία εμφάνιση πάντα...

... πίνω ένα ποτήρι σαμπάνια για να ρίξω τους τόνους.

— Η πρώτη φορά που σε είδαν τα παιδιά σου να παίζεις.

Η κόρη μου με είδε για πρώτη φορά στην πατρίδα μου, το Leiden, όταν διοργάνωσα ένα πάρτι κατά τη διάρκεια του King's Day. Το λάτρεψε!

H trance είναι ο απόλυτος συνδυασμός ενέργειας, μελωδίας, συναισθήματος και δύναμης.

— Η Ολλανδία έχει αυτή την εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο της trance μουσικής γιατί...

Δεν ξέρω ακριβώς. Είναι απίστευτο το πόσοι πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι υπάρχουν εδώ. Ίσως να φταίει το ότι οι Ολλανδοί πάντα ήταν ανοιχτόμυαλοι και αγκαλιάζουν αμέσως οτιδήποτε καινούργιο, είτε έχει να κάνει με τη μουσική είτε όχι. Έτσι, μάλλον όλο αυτό μας δίνει ένα προβάδισμα.

— Ο δικός σου ορισμός για το τι είναι trance.

Ο απόλυτος συνδυασμός ενέργειας, μελωδίας, συναισθήματος και δύναμης.

— Για να χαλαρώσεις από το τρελό επαγγελματικό σου πρόγραμμα...

... παίζω βιντεοπαιχνίδια, πηγαίνω για φαγητό με τη γυναίκα μου, περνάω χρόνο με τα παιδιά μου.

— Πώς ένιωσες όταν σου απένειμαν τον τίτλο του Ιππότη του τάγματος Order Nassau στη χώρα σου;

Ήταν τεράστια τιμή για μένα και μόνο που το σκέφτηκαν. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, με σκλάβωσαν κυριολεκτικά.

— Πες μου κάτι που πολύ λίγοι ξέρουν για σένα.

Πέρυσι τον χειμώνα έφτιαξα το Millennium Falcon από το Star Wars με τουβλάκια Lego.

— Η πιο όμορφη ανάμνησή σου από την Ελλάδα.

Το 1999 γνώρισα τη γυναίκα μου στην Κρήτη.

