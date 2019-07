Τimmy Regisford, γνωστός και ως «Μαέστρος» των decks, ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή θρύλους της παγκόσμιας dance και house σκηνής. Η καριέρα του τεράστια και πολύπλευρη, ξεκινάει από την ηλικία των 14αρων, όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στο εμβληματικό κλαμπ της Νέας Υόρκης, Paradise Garage. Εκεί κατάλαβε πως τα μόνα πράγματα που θα τον κάνουν ευτυχισμένο στη ζωή, είναι η μουσική και ο χορός. Βασιζόμενος στη σκληρή δουλειά, τη χαρισματικότητα και το ταλέντο του κατάφερε να γίνει εκτός από dj και παραγωγός, ένας από τους κορυφαίους ανιχνευτές ταλέντων. Έχει συνεργαστεί με τους Diana Ross, Stevie Wonder, Fela Kuti, Boyd Jarvis, ενώ έχει αναδείξει ονόματα όπως Blaze, Johnny Gill, Miki Howard, Eric B. & Rakim, Boyz II Men.

Το 1991, λίγο μετά το κλείσιμο του Paradise Garage, o Timmy και οι συνεργάτες του ίδρυσαν το Shelter Club, για να στεγάσουν ξανά την underground club κουλτούρα η οποία έχει τις ρίζες της στην queer εξέγερση του Στόουνγουολ. H τεράστια επιτυχία του μυθοποιημένου κλαμπ της Νέας Υόρκης οδήγησε στην δημιουργία της Shelter κοινότητας και των θρυλικών Shelter πάρτι που διοργανώνονται εδώ και 30 χρόνια. Πρόκειται για «οικογενειακές συναντήσεις», όπου οι άνθρωποι διασκεδάζουν non-stop χωρίς ναρκωτικά και με πολύ λίγο αλκοόλ, χωρίς διακρίσεις και με πολύ σεβασμό στη διαφορετικότητα. Η ατμόσφαιρα που γεννάται από το πάθος και την αφοσίωση του ακούραστου «Μαέστρο» αποδεικνύει πως είναι από τους λίγους dj που παραμένει πιστός στις μουσικές του ρίζες και στην αρχική φιλοσοφία της dance κουλτούρας.

Φέτος και για πρώτη φορά, ο Timmy Regisford επέλεξε να μεταφέρει το Shelter πάρτι εκτός συνόρων και να το παρουσιάσει στην Ελλάδα στη σκηνή ενός μουσικού φεστιβάλ.

Δεν καταλαβαίνω καν τι σημαίνει η λέξη set. Παίζω μουσική, για ώρες ολόκληρες. Δεν ξέρω γιατί το αποκαλούν set, νομίζω ότι οι dj που παίζουν για δύο ή τρεις ώρες το λένε έτσι. Εγώ δεν παίζω ποτέ για δύο ώρες.

— Τimmy τι είναι η dance μουσική για σένα; Τι σε παρακίνησε να αφοσιωθείς σε αυτό το είδος μουσικής;

Όταν ήμουν 14 χρονών βρέθηκα για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο κλαμπ της Νέας Υόρκης, το Paradise Garage. Μπήκα στο κλαμπ και αμέσως ερωτεύτηκα τον ήχο και τη μουσική. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Έτσι ξεκίνησα. Για μένα, το να παίζω μουσική και να κάνω τους άλλους να περνάνε καλά δεν είναι δουλειά, είναι η ζωή μου.



— Σε άφησαν οι γονείς σου σε τόσο μικρή ηλικία να πας σε κλαμπ;

Η μητέρα μου ήταν πολύ υποστηρικτική με αυτά που ήθελα να κάνω. Εφόσον, δεν έπαιρνα ναρκωτικά και δεν έμπλεκα σε καυγάδες δεν υπήρχε πρόβλημα.

Προσπαθώ να παραμένω σε καλή φυσική κατάσταση. Όταν θέλω να ξεκουραστώ κάνω scuba diving.

— Θεωρείσαι προπομπός της house μουσικής παρολ'αυτά έχεις δηλώσει ότι προτιμάς να μην χρησιμοποιείς τον όρο house αλλά dance music. Γιατί;

Πριν γεννηθεί ο όρος house πηγαίναμε στα κλαμπ για να ακούσουμε και να χορέψουμε στους ρυθμούς της μουσικής. Γιαυτό ονομάζεται dance. Εμπεριέχει μέσα της πολλά ήδη μουσικής από όλον το κόσμο, δεν είναι μόνο ηλεκτρονική μουσική που δημιουργήθηκε στο Σικάγο.



— Τις λάιβ εμφανίσεις σου δεν τις αποκαλείς dj sets. Γιατί;

Δεν καταλαβαίνω καν τι σημαίνει η λέξη set. Παίζω μουσική, για ώρες ολόκληρες. Δεν ξέρω γιατί το αποκαλούν set, νομίζω ότι οι dj που παίζουν για δύο ή τρεις ώρες το λένε έτσι. Εγώ δεν παίζω ποτέ για δύο ώρες.



— Πίσω στα 80's, στη Νέα Υόρκη διατηρούσες την πιο δημοφιλή εκπομπή στο ραδιόφωνο παρέα με τον Boyd Jarvis. Τι πιστεύεις ότι έκανε τον κόσμο να την αγαπήσει; Σου λείπει καθόλου το ραδιόφωνο;

Γνώρισα τον Boyd σε ένα κλαμπ. Ήταν μουσικός και του ζήτησα να παίζει πλήκτρα πάνω από τις μουσικές μου παραγωγές. Και έτσι ξεκινήσαμε. Η εκπομπή ήταν λάιβ, μιξάραμε εκείνη τη στιγμή. Μάλλον αυτό άρεσε στον κόσμο. Δεν μου λείπουν οι μέρες του ραδιοφώνου. Πέρασαν αυτά τα χρόνια.



— Πώς προέκυψε η ιδέα για το Shelter party;

Δεν ήταν πάρτι αρχικά, ήταν κλαμπ στην Νέα Υόρκη που λεγόταν Shelter. Παίζω εκεί για 30 χρόνια. Στην πορεία άνοιξα άλλα 3 δικά μου μαγαζιά, ωστόσο κράτησα την ονομασία. Όλο αυτό εξελίχθηκε ως φιλοσοφία, δημιουργώντας μια τεράστια κοινότητα. Το Shelter δεν είναι ένα πάρτι, είναι ένα «μέρος» όπου οι άνθρωποι μπορούν να πάνε και να αισθάνονται ασφαλείς.



— Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των χορευτών στα πάρτι;

Νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Πέρα από το ηχοσύστημα, οι χορευτές έχουν τον κυριότερο ρόλο.

Timmy Regisford Feat. Lynn Lockamy - At The Club (Claude Monnet Remix)

— Είσαι επαγγελματίας χορευτής;

Φυσικά και είμαι, πηγαίνω στο κλαμπ να χορέψω όπως κάνει όλος ο κόσμος. Εσύ όταν πηγαίνεις να ακούσεις μουσική, χορεύεις;

— Πάντα.

Τότε είσαι επαγγελματίας χορεύτρια.



— Πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις τον κόσμο να τρελαίνεται και να χορεύει ασταμάτητα όταν είσαι στη σκηνή;

Αισθάνομαι πολύ ωραία, γιατί σημαίνει ότι καταλαβαίνουν τη μουσική και διασκεδάζουν.

— Όταν κάποιος δε χορεύει πως αισθάνεσαι;

Δεν τους δίνω σημασία. Επικεντρώνομαι σ'αυτούς που χορεύουν.



— Γιατί έχεις επιλέξει να είναι after το πάρτι;

Είμαι στη Νέα Υόρκη. Εδώ όλοι βγαίνουν αρκετά αργά το βράδυ, πάνε στα μπαρ, πίνουν ή κάνουν ναρκωτικά. Απαγορεύεται όμως η κατανάλωση αλκοόλ μετά τις 4. Οπότε όσοι βγαίνουν εκείνη την ώρα έρχονται στο μαγαζί έτσι όπως είναι, μόνο για να ακούσουν μουσική και να χορέψουν. Βέβαια το κοινό αλλάζει μέσα στη νύχτα. Πολλοί έρχονται από άλλα μαγαζιά να συνεχίσουν τη διασκέδαση, άλλοι ξυπνάνε 7.00 το πρωί, φοράνε τη φόρμα τους και έρχονται να κάνουν την πρωινή τους γυμναστική και να χορέψουν.



— Έτσι χρειάζεται να αλλάζεις συνεχώς και τη μουσική, ανάλογα με τον κόσμο που μπαινοβγαίνει.

Φυσικά. Δεν έχω προγραμματίσει τι θα παίξω. Κάνω εκείνη τη στιγμή τις επιλογές ανάλογα με την ενέργεια που δέχομαι από το κοινό και το πως αισθάνομαι. Όταν χορεύεις δεν ξέρεις ποια είναι η επόμενη σου κίνηση, έτσι παίζω και εγώ.

Το Shelter δεν είναι ένα πάρτι, είναι ένα «μέρος» όπου οι άνθρωποι μπορούν να πάνε και να αισθάνονται ασφαλείς.

— Το logo του Shelter community λέει: ''we are not better just different''. Τι είναι αυτό που σε κάνει διαφορετικό και ταυτόχρονα καινοτόμο;

Δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι. Δημιουργούμε ξεχωριστή ατμόσφαιρα, ακούμε μουσική και χορεύουμε για 14-15 ώρες, παίζουμε διαφορετικά ήδη μουσικής, υπάρχει ποικιλομορφία ανθρώπων από κάτω κι αυτό το σεβόμαστε.

— Ο Prince, όποτε βρισκόταν στην Νέα Υόρκη ερχόταν να σε δει. Μπορείς να μας αναφέρεις μερικούς ιστορικούς καλλιτέχνες που έχουν κάνει performance ή έχουν βρεθεί στα πάρτι σου;

Madonna, Stevie Wonder, Janet Jackson.



— Το Shelter party είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, ολόκληρη κουλτούρα. Μπορείς να μας το περιγράψεις με 3 λέξεις;

Εξερεύνηση. Περιπέτεια. Γνώση.



— Γιατί αποφάσισες να είναι η Ελλάδα η χώρα που θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Shelter stage;

Μου αρέσει πολύ το μέρος και το Cariocas σαν beach bar. Είναι όμορφο , έχει καλό ηχοσύστημα και κάθε φορά που παίζω εκεί το vibe είναι πολύ καλό. Γι'αυτό.



— Ποιο είναι το καλύτερο κοινό που έχεις συναντήσει ποτέ;

Στην Ιαπωνία. Το κοινό εκεί καταλαβαίνει τη μουσική ακριβώς όπως θες να την μεταφέρεις. Κάνουν ολόκληρη έρευνα πριν έρθουν να σε ακούσουν. Ξέρουν ποιος είσαι, όλες τις δισκογραφικές σου δουλειές. Σε μελετάνε, δεν έρχονται επειδή απλά γίνεται πάρτι. Έτσι σε εκτιμάνε περισσότερο.



— Ποια είναι η προσδοκία σου κάθε φορά που παίζεις μουσική;

Καμία. Δεν είναι θέμα του τι θέλω αλλά του τι πρέπει να δώσω στο κοινό. Κι'αυτό είναι να τους κάνω να χορέψουν. Δεν δημιουργώ ένα καλό περιβάλλον αλλά μια ιστορία μέσα από τη μουσική μου. Οι άνθρωποι δημιουργούν το περιβάλλον, όχι εγώ.

Sometimes - Timmy Regisford ft Tiger Wilson



— Παίζεις από 15-20 ώρες σερί. Πώς ανταπεξέρχεσαι σε τόσο πολύωρα σετ; Τι κάνεις όταν ξεκουράζεσαι;

Προσπαθώ να παραμένω σε καλή φυσική κατάσταση. Όταν θέλω να ξεκουραστώ κάνω scuba diving.



— Επισκέπτεσαι την Ελλάδα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια για να παίξεις μουσική. Πώς σου φαίνεται το κοινό; Χορεύουμε καθόλου;

Το ελληνικό κοινό είναι τέλειο. Είστε φοβεροί, καταλαβαίνετε την μουσική και ξέρετε να διασκεδάζετε.

— Του χρόνου το Shelter party κλείνει 30 χρόνια ζωής. Πώς θα το γιορτάσεις;

Δεν έχω κάνει κανένα σχέδιο ακόμα.



— Πιστεύεις θα συνεχίζεις να παίζεις μουσική για πάντα;

Τίποτα δεν διαρκεί για πάντα, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι.



— Λίγο πριν την άφιξη σου στην Ελλάδα, μπορείς να μας δώσεις μια κλεφτή ματιά στο τι να περιμένουμε;

Ελάτε με ανοιχτό μυαλό και να περιμένετε ότι θα περάσετε καλά.

O Timmy Regisford θα βρίσκεται στο Cariocas Beach Bar το Σάββατο 20 Ιουλίου