Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Κοσμάς Δεβελέγκας (τον ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 16:00 έως τις 18:00):

Michael Kiwanuka & Tom Misch

Money

Δύο από τα πιο σημαντικά νέα ονόματα από τη Βρετανία τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται για πρώτη φορά σ' ένα ρυθμικό κομμάτι με disco επιρροές. «Το τραγούδι μιλάει για το πώς η υπερβολική εμμονή για το χρήμα μπορεί να γίνει επικίνδυνη» λέει ο Μichael Kiwanuka, που περιμένουμε τον Ιούλιο και πάλι για live στην Αθήνα, ενώ ο Tom Misch δηλώνει fan του Kiwanuka εδώ και χρόνια. Στα φωνητικά συμμετέχει και η υποψήφια για Grammy, YEBBA.

Prince

Manic Monday

To μουσικό θησαυροφυλάκιο του Prince άνοιξε και, όπως λένε, το υλικό που βρέθηκε είναι αρκετό για να κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ του Prince κάθε χρόνο για ολόκληρο τον επόμενο αιώνα. Το "Manic Monday", επιτυχία των Bangles, υπάρχει στη νέα συλλογή "Originals" με τραγούδια που έγραψε ο Πρίγκιπας για να τα ερμηνεύσουν άλλοι καλλιτέχνες. Τώρα ήρθε η ώρα ν΄ακούσουμε και την εκδοχή του δημιουργού τους.

Irene

Piece of Υou

Καινούριο τραγούδι από μια ξεχωριστή γυναικεία φωνή από την Ελλάδα, που γνωρίσαμε με το "Like a Rainbow". Συνθέτης και στιχουργός είναι ο Ian Ikon.

Jack Savoretti

Love Is On The Line

Ένα ακόμα single από το "Singing to Strangers", το μελωδικό άλμπουμ του Jack Savoretti, που δηλώνει ότι θέλει να φέρει και πάλι στη μουσική τον ρομαντισμό των περασμένων δεκαετιών.

Flume & London Grammar

Let You Know

Ο Flume συνεργάζεται με τους αγαπημένους London Grammar σε ένα κομμάτι στο οποίο κυριαρχεί η μοναδική φωνή της Hannah Reid αλλά και ο ηλεκτρονικός ήχος του Αυστραλού παραγωγού.

Durand Jones & The Indications

Morning in America

Vintage soul ήχος και στίχοι με κοινωνικές αναφορές από μια εξαιρετική μπάντα, που τα μέλη της γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο της Indiana, στην Αμερική. Για να διαμορφώσουν τον ήχο τους, μελέτησαν τη δισκογραφία του παραγωγού George Kerr, που συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της soul, όπως οι O'Jays, οι Manhattans και οι Moments, αλλά και τον ήχο του Curtis Mayfield. Tο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους έχει τίτλο "American Love Call".

Yuna & G-Eazy

Blank Marquee

H pop star από τη Μαλαισία συναντά και πάλι, μετά από πέντε χρόνια, τον Αμερικανό ράπερ σε ένα ατμοσφαιρικό χορευτικό track, το οποίο συνοδεύει ένα βίντεο με αισθητική '80s, γυρισμένο στην Κουάλα Λουμπούρ.

