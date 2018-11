Είναι πολλές οι εξωφρενικές και σπαρταριστές ιστορίες –οι περισσότερες «ακατάλληλες» και με παγκόσμια ρεκόρ κατάχρησης ουσιών– με πρωταγωνιστή των Φρέντι Μέρκιουρι που δεν βρήκαν, για διάφορους λόγους, χώρο στην κινηματογραφική βιογραφία που εξακολουθεί να χαλάει κόσμο, παρά τις αντιρρήσεις της κριτικής.

Όπως εκείνη η βραδιά που τα έπιναν από νωρίς με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα και εκείνη επέμενε να τον ακολουθήσει αργότερα στη νυχτερινή εξόρμηση στο Royal Vauxhall Tavern, ένα γκέι μπαρ στο Νότιο Λονδίνο, αναγκάζοντάς τον να τη μεταμφιέσει φορώντας της στρατιωτικό αμπέχονο, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Ο Σιντ το 1977. Δύο χρόνια αργότερα θα βρισκόταν νεκρός στη Νέα Υόρκη από υπερβολική δόση ηρωίνης.

Ή όπως εκείνη τη μέρα το 1977 που οι Queen βρέθηκαν με τους Sex Pistols στο ίδιο στούντιο ηχογραφήσεων του Βόρειου Λονδίνου (οι μεν δουλεύοντας στο άλμπουμ News of the World και οι δε στο ιστορικό Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols) και κάποια στιγμή ο Φρέντι Μέρκιουρι βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σιντ Βίσιους, «μπασίστα» των Pistols και εμβληματική φιγούρα του πανκ μηδενισμού.

«Εσύ δεν είσαι ο Φρέντι Μέρκιουρι; Εσύ που θέλεις να προσηλυτίσεις τις μάζες στο μπαλέτο;» του πέταξε σαρκαστικά ο Σιντ (πραγματικό όνομα: Τζον Σάιμον Ρίτσι).

«Πώς σε είπαμε εσένα;» αντέτεινε ο τραγουδιστής των Queen. «Simon Ferocious;». Ο Σιντ φρίκαρε και έκανε ένα διστακτικά απειλητικό βήμα μπροστά. «Σκοπεύεις να κάνεις κάτι γι' αυτό που είπα;». Κάτι ψέλλισε τότε ο Σιντ, πριν απομακρυνθεί με την ουρά στα σκέλια...