Όλα τα live του φθινοπώρου

Δεν κρύβει αρκετές εκπλήξεις το συναυλιακό φθινόπωρο. Τα περισσότερα μαγαζιά και οι διοργανωτές συναυλιών έχουν ανακοινώσει το πρόγραμμα και, απ' ό,τι φαίνεται, φέτος ποντάρουν εκ του ασφαλούς. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει κανένα μεγάλο όνομα απ' όσα έχουν ανακοινωθεί που να αποτελεί έκπληξη ή, καλύτερα, δεν υπάρχει κανένα μεγάλο όνομα εκτός από τα συνηθισμένα.

Δεν υστερούμε σε live από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το αντίθετο, υπάρχουν πολλές, μικρές και μεγάλες, συναυλίες για όλα τα γούστα αλλά ελάχιστα πράγματα που να σηματοδοτούν τη μουσική του τώρα ή ονόματα που δεν έχουμε ξαναδεί, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα. Οι φαν του σκληρότερου ήχου, πάντως, αποδεικνύονται πιο τυχεροί και σίγουρα δεν θα μείνουν παραπονεμένοι

To six d.o.g.s έχει γενέθλια. Στις 27 Οκτώβρη γιορτάζει τα ένατα γενέθλιά του και την έναρξη της 10ης χρονιάς λειτουργίας του. Θα τα γιορτάσει όπως πρέπει με ένα μεγάλο πάρτι και καλεσμένo τον Andy Butler από τους Hercules & Love Affair. Ο Butler δημιούργησε το πρότζεκτ επειδή επέμενε η κολλητή του Anohni –τότε Antony Hegarty από τους Antony and the Johnsons– να τραγουδήσει το «Blind» και να συνεργαστεί μαζί του σε ένα άλμπουμ. Το κομμάτι κυκλοφόρησε από την DFA και έγινε τεράστια επιτυχία το 2008. Από τότε έχει βγάλει 4 άλμπουμ, με τελευταίο το περσινό «Omnion».

O Butler φημίζεται για τα ηδονιστικά DJ sets του, ενώ συνεχίζει να παίζει μουσική χωρίς παρωπίδες. Μεγάλωσε στο Ντένβερ του Κολοράντο σε μια βίαιη οικογένεια, χωρίς υγιή πρότυπα γύρω του. Από μικρός λάτρευε την ελληνική μυθολογία και ο αγαπημένος του ήρωας ήταν ο Ηρακλής. Στα 13 του άρχισε να συνθέτει κλασική μουσική στο πιάνο. Μόλις άκουσε για πρώτη φορά τους Yazoo, η ζωή του άλλαξε ριζικά. Ξεκίνησε να παίζει ως DJ από τα 15 του σε ένα γκέι μπαρ στο Κολοράντο, όπου συχνά εισέβαλε η αστυνομία, και προσπαθούσε να κρυφτεί στις τουαλέτες για να μην τον συλλάβουν.

Αργότερα εκμυστηρεύθηκε ότι άρχισε να ασχολείται με τη μουσική και να δουλεύει ως DJ επειδή ήθελε να βγει από το σπίτι του. «Έλεγα συνέχεια στους φίλους μου "πάμε στο κλαμπ επειδή σήμερα θα γίνει κάτι άσχημο στο σπίτι!". Στο κλαμπ υπάρχει μεγάλη ελευθερία που με βοήθησε να εκφραστώ και να μην αισθάνομαι άσχημα, όπως όταν ήμουν στο σπίτι και οι γονείς μου με έκριναν. Είμαι ένας γκέι άντρας που μεγάλωσε με πολλές δυσκολίες κι έχω μια ιστορία να πω».

Στο Gagarin205 κάνουν ποδαρικό οι Lumerians.

Στο Fuzz Live Music Club θα απολαύσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Princess Chelsea (5/10) με τους ανορθόδοξους ποπ ρυθμούς της από τη Νέα Ζηλανδία. Ακόμη, τους Ιρλανδούς post-rockers Godisan Astronaut (6/10), τους Γιαπωνέζους Mono (20/10) και τους Αυστραλούς βετεράνους Radio Birdman (25/10). Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται και η Δανή Myrkur (11/11), από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο του ακραίου ήχου.

Στo Piraeus 117 Αcademy τελικά θα παίξει ο Tekashi 6ix9ine (20/9) μετά την ακύρωση της συναυλίας του νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, αλλά και το ντουέτο των Handsome Family (19/10), μία από τις πολυαναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς. Τρία σουηδικά συγκροτήματα θα κατηφορίσουν επίσης προς την Πειραιώς. Για τους φαν του progressive metal έχει Pain of Salvation (20/10), για τους φαν πιο κλασικών καταστάσεων έχει τους θρυλικούς Hammerfall (28/10) και, τέλος, τους πιο σκοτεινούς At The Gates (30/11). Στον ίδιο χώρο θα γιορτάσουν τα 10 χρόνια από την ίδρυσή τους οι Αυστραλοί Rumjacks με μια βραδιά αφιερωμένη στο Celtic punk.



Στα Εξάρχεια και στο An Club έχει dub από τον Alpha Steppa (12/10), psychobilly από τους Nashville Pussy (5/10), garage punk από τους Nomads (10/11) που είχαν καιρό να έρθουν και stoner από τους Acid King (16/10). Επίσης, έρχονται οι Gorilla Biscuits (26/10) και Endless Boogie (2/11), αλλά και ένα μεγάλο διήμερο επετειακό φεστιβάλ της Pandora's Box Booking για τα 10 χρόνια δραστηριότητάς της.



Στην Death Disco θα εμφανιστούν οι Somali Yacht Club (28/9), οι And Also the Trees (20/10), οι Sasquatch (27/10), οι Cold Cave (16/11) και οι And One (24/11).



Το Temple έχει ίσως το πιο «γεμάτο» πρόγραμμα της σεζόν. Αναλυτικότερα, αυτή ξεκινάει με το Let Me Know Festival (21/9), ένα φεστιβάλ όπου η μουσική ενώνεται με τον κινηματογράφο, με τους Ηχοτόπια, Sugar Factory και Silent Move. Ακολουθούν ο Drew McDowall των Coil (29/9), οι Cult of Fire (6/10), οι Cripple Black Phoenix (13/10), οι Acid Mothers Temple (21/10) και οι Dirtmusic (9/11). To event του Οκτωβρίου είναι οι Γάλλοι Trisomie 21 (12/10).

Οι Mouse on Mars (22/10) θα παίξουν στις 22 Οκτωβρίου στο six d.o.g.s



Στο six d.o.g.s μέχρι στιγμής οι συναυλίες που έχουν ανακοινωθεί είναι οι Son Lux (21/9), o Βοy (4+11/10), οι Συνθετικοί (13/10) και οι Xylouris White (8/11). Στην Αγγλικανική Εκκλησία τα St Paul's Sessions φέτος φέρνουν τους άχαστους Mouse on Mars (22/10) και τον Rival Consoles (8/11).

Το Ρομάντσο υπόσχεται live στην ταράτσα, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή και το φθινόπωρο, αλλά πριν από αυτό έχει το C-loud Fest (27/10), με τους LIEBE και τη Melentini, μεταξύ άλλων. Στο Tiki Bar θα παίξει ο Νεοζηλανδός τραγουδοποιός Jonathan Bree (7/10). Το Underflow Record Store φέρνει τους εξαιρετικούς Dwarfs of East Agouza (5/10), το νέο πρότζεκτ του Alan Bishop των Sun City Girls.



Ο εκθεσιακός χώρος της Στέγης μεταμορφώνεται στη Red-Light District του Άμστερνταμ μέσα από τη μοναδική συνεργασία του Μιχάλη Σιγανίδη με τον Evan Parker (12-14/10). Στον Κήπο του Μεγάρου οι Sugahspank!, Nalyssa Green και Louis (21/9) αποτίνουν φόρο τιμής στον σπουδαίο Leonard Cohen.

Τέλος, η μεγάλη συναυλία του φθινοπώρου είναι με διαφορά η «κοσμοπλάστρα μουσική», το νέο πρότζεκτ που θα παρουσιάσει ο καταξιωμένος Zbigniew Preisner (3-4/11) στο Μέγαρο Μουσικής με εκλεκτή καλεσμένη την Lisa Gerrard των Dead Can Dance. Η Βιετναμέζα-Αμερικανίδα καλλιτέχνις Aimée Lê (21/9, στις 21:00) θα τραγουδήσει εμβληματικά κομμάτια της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Glam Slam στην ΑΣΚΤ.

Dance

To Τechniques Festival (22/9) είναι το μεγάλο χορευτικό γεγονός του φθινοπώρου, με 5 κορυφαίους headliners, ανάμεσα στους οποίους η Nina Kraviz, 2 stages και 12 ώρες non-stop μουσική στο Gazi Music Hall. Αν και τα περισσότερα πάρτι δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, το six d.o.g.s θα κάνει το καθιερωμένο club opening του στις 28/9, ενώ τους επόμενους μήνες θα εμφανιστούν ο Ben Sims (5/10), οι Hot Chip (6/10), o DJ Hell (12/10) και o Moscoman (10/11).

Σταθερή αξία το A Spooktacular Halloween Night #7' που θα γίνει στις 31/10. Το υπόγειο του Crust ανοίγει στις 28/9 και γιορτάζει τα 10 χρόνια του ιντερνετικού indieground radio και την επόμενη μέρα (29/9) παίζουν οι νέοι residents DJs του, Chevy, Clubkid κ.ά.

Το Pixi μεταφέρεται στο Κτίριο 56 στον Ελληνικό Κόσμο στο Μοσχάτο για ένα μεγάλο πάρτι με καλεσμένους τον Dixon και τον Trikk (6/10). Η Traser παρουσιάζει το Σοσιαλιστικό Πανηγύρι στην Αρχιτεκτονική (29/9) και το Βυρσοδεψείο φιλοξενεί το Athens Day Of The Dead Halloween Festival (27/10).

