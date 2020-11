ΑΝ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕΣ πριν από λίγο καιρό ότι η ΕΡΤ θα ξαναγινόταν default επιλογή στην οθόνη της τηλεόρασής μου, μάλλον δεν θα το πίστευα... Ήρθε όμως το ERTFLIX για να κατακτήσει το τηλεκοντρόλ και μαζί την εκτίμηση –όχι μόνο τη δική μου αλλά και όλης της οικογένειας–, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αυθεντικής τηλεοπτικής απόλαυσης για όλους (αυτό από μόνο του είναι κατάκτηση σε επίπεδο αρμονικής συνύπαρξης, σε ένα σπίτι όπου ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του...)



Η πλατφόρμα της ΕΡΤ, που, σημειωτέον, είναι δωρεάν για όλους –σαν ένα μικρό δώρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης που έρχεται σπίτι σου σαν έκπληξη–, διαθέτει 20 κατηγορίες διαφορετικού περιεχομένου, που σημαίνει πως η καθημερινότητα στο σπίτι –με τον Covid να κάνει τα δικά του απ' έξω– αποκτά μια άλλη διάθεση.



Το «Μουσικό Κουτί» με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη ήταν η πρώτη αποκάλυψη που με ξάφνιασε ευχάριστα (έχεις ακούσει τη Νατάσσα Μποφίλιου να τραγουδάει Rihanna;) κι έτσι άρχισα να ψάχνω το πρόγραμμα, τις εκπομπές, τις ταινίες, τις σειρές και να ανακαλύπτω όλο και περισσότερο περιεχόμενο στοχευμένο και ιδιαίτερο, όπως οι παιδικές εκπομπές, τα αθλητικά αφιερώματα αλλά και οι παλιές σειρές της ΕΡΤ, για εμάς που ζήσαμε την εποχή της «Μαντάμ Σουσού» και της «Φρουτοπίας» – ναι, αυτές οι σειρές-θρύλοι υπάρχουν στο ERTFLIX!

Οι δικές μου μέρες της καραντίνας –κι αυτό σαν ταινία ακούγεται– έφεραν την ΕΡΤ πιο κοντά μου μέσα από την πιο σύγχρονη μορφή της. Κι αυτό από μόνο του το λες και συγκίνηση.



Για τις ήσυχες βραδιές της καραντίνας (που το σπίτι σου σε βλέπει από τις 9...), οι ταινίες στο ERTFLIX γίνονται αχώριστος σύντροφός σου. Καναπές, πίτσα και προβολή στις 10 (το lockdown θέλει τη δική του ρουτίνα καλοπέρασης), με επιλογές όπως The killing of a sacred deer του δικού μας Λάνθιμου, το Sorry, we missed you του Κεν Λόουτς ή το Ginger and Rosa της Σάλι Πότερ (ένα teen movie που θα σε συγκινήσει.)

Και πάνω που νομίζεις ότι έχεις κλείσει με την προσωπική σου wishlist ταινιών, έρχονται 30 νέοι τίτλοι που περιλαμβάνουν από blockbuster του Χόλιγουντ μέχρι ανεξάρτητες παραγωγές και από βραβευμένες ευρωπαϊκές ταινίες μέχρι εξαιρετικές βιογραφίες, όλες από καταξιωμένους σκηνοθέτες και με ένα αγαπημένο καστ ηθοποιών. Οι ημέρες του lockdown έχουν τις δικές τους σειρές, με κορύφωση τα Σαββατοκύριακα (δεν μετρώ πια τα επεισόδια που διαδέχονται το ένα το άλλο). Πώς μπορείς να αντισταθείς σε παραγωγές όπως αυτές των «The witness for the prosecution», «Τhe Durrels», «Τop of the lake» και του «Πουαρό», και άλλες τόσες, που από το πρώτο επεισόδιο σε καθηλώνουν και σου θυμίζουν τη χαρά της πραγματικής αγωνίας και συγκίνησης!



Και επειδή ο δικός μου καημός ήταν ότι είχα χάσει όλες τις εξαιρετικές σειρές που πρόβαλλε τα τελευταία χρόνια η ΕΡΤ, τώρα μπορώ επιτέλους να τις απολαύσω (και το κάνω σε μικρές, ιδιωτικές προβολές, αφού το ERTFLIX είναι διαθέσιμο στο tablet μου και σε όλες τις συσκευές iOS, Android και Huawei μέσα από το δωρεάν application).



10 λόγοι που κόλλησα με το ΕRTFLIX στο lockdown

• Γιατί μπορείς να βρεις και να δεις όλα τα επεισόδια από τις ολοκαίνουριες ελληνικές σειρές της ΕΡΤ («Χαιρέτα μου τον πλάτανο», «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Η τούρτα της μαμάς»).



• Γιατί πέτυχα ταινίες που είχα χάσει και δεν υπάρχουν στο Netflix, όπως το Correspondence, το Ι love Huckabees, το Yves Saint Laurent και το The killing of a scared deer.



• Γιατί θα βρεις τις καλύτερες σειρές μυστηρίου του BBC και μερικά από τα σημαντικότερα έργα της Άγκαθα Κρίστι: «Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό», «Μάρτυρας κατηγορίας» «Και μετά δεν έμεινε κανένας».



• Γιατί πέτυχα μοναδικά ντοκιμαντέρ: Trumpland, Το αίνιγμα του Κέρου, Η ιστορία του κινηματογράφου.



• Γιατί εδώ βρήκα όλα τα επεισόδια της «Φρουτοπίας».

• Γιατί εδώ μπορείς να ανοίγεις ξανά και ξανά το «Μουσικό Κουτί» με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη και να βλέπεις όλα τα επεισόδια.



• Γιατί είδα μουσικά ντοκιμαντέρ και ταινίες από τον Springsteen και τον Bowie μέχρι τον Jackson και την Britney Spears.



• Γιατί ψάχνοντας, ανακάλυψα τη σειρά «The Durrells», τη θρυλική Ρεβάνς με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και αφιερώματα του αρχείου της ΕΡΤ στον Μάνο Χατζιδάκι, στον Κάρολο Κουν και στον Γιάννη Τσαρούχη.



• Το σημαντικότερο, γιατί μπόρεσα να συνδεθώ από παντού (τηλεόραση, κινητό και laptop) πανεύκολα.



• A, και, φυσικά, είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Το κοινό μπορεί πάντοτε ΔΩΡΕΑΝ να δει Ertflix όταν επισκεφθεί το https://www.ertflix.gr, με το κόκκινο κουμπί στους δέκτες του για πρόσβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, από τις δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android και για κινητά Huawei. Ακόμη, είναι διαθέσιμο πλέον και για smart TV Samsung, αφού κατεβάσει κάποιος το ειδικό δωρεάν App Ertflix από το Samsung APPS στην τηλεόρασή του.