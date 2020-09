It's a shirt: Ένα brand αφιερωμένο στα πουκάμισα

— Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς αποφάσισες να ειδικευτείς στην κατασκευή πουκαμίσων;

Όταν έπαιρνα την απόφαση να ασχοληθώ µε κάτι δικό µου, ήθελα να είναι κάτι αρκετά συγκεκριµένο, ώστε να έχει δυνατότητες εξέλιξης, χωρίς να με χαώνει το πλήθος των επιλογών, και να μπορώ να το κάνω όλο και καλύτερο.

Έτσι, έχοντας δουλέψει σε εταιρείες µε ρούχα στη Σουηδία και την Ελλάδα, κατέληξα πως το πουκάµισο ήταν πάντα το ένδυµα που κοιτούσα περισσότερο στις συλλογές, λόγω της χρηστικότητας, της διαχρονικότητα και του δυναµισµού του. Ούτως ή άλλως, έχει την πρωτοκαθεδρία στην ντουλάπα µου κι αυτό ίσως συντέλεσε υποσυνείδητα στην επιλογή µου.

— Πώς και βρέθηκες στην Σουηδία;

Μετά την αποφοίτηση από την ΑΣΚΤ, αποφάσισα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στη Στοκχόλμη µε αντικείµενο τον σχεδιασµό και την επεξεργασία του υφάσµατος. Μου άρεσε αυτή η χώρα και πάντα χάζευα όταν έβλεπα εικόνες της στις φωτογραφίες ή σε ταινίες: τα ατελείωτα δάση της, το χιόνι, τον τόσο διαφορετικό τρόπο ζωής και µια γλώσσα εντελώς άσχετη µε τη δική µας.

Το It's a shirt είναι περισσότερο ένα πρότζεκτ παρά ένα brand, παντρεύει την ένδυση µε τις καλές τέχνες, έχει ουδέτερο φύλο, χιούµορ και αισιοδοξία.

— Είχες κάποια σχέση µε τον χώρο του ενδύµατος ή της µόδας;

Οι γονείς μου είναι βιοτέχνες ενδυµάτων. Αν και μεγάλωσα κυριολεκτικά µέσα σε ρετάλια και κάνοντας τσουλήθρα πάνω σε τόπια υφασµάτων, όταν ήμουν μικρότερη δεν ήθελα με τίποτα να ακολουθήσω τη δουλειά τους, γιατί έβλεπα πόσο κουράζονταν. Ωστόσο, μεγαλώνοντας, κατέληξα πως ήθελα να συνδυάσω το οικογενειακό υπόβαθρο µε τις σπουδές που θα έκανα και µε τα ερεθίσµατα που είχα αποκτήσει.

Μου φαίνεται απαρχαιωμένη η ερώτηση «αυτό είναι αντρικό ή γυναικείο;» και ξέρω ότι µπορεί να ανοίξει µια µεγάλη κουβέντα σε πολλά επίπεδα, όχι απαραίτητα ενδυµατολογικού χαρακτήρα. Φωτ.: Γιαννης Κυλπάσης

— Το πουκάµισο είναι ένα από τα πιο διαχρονικά ενδύµατα και κατασκευαστικά δεν µπορείς να ξεφύγεις και πολύ από το «µανίνια - γιακάς - κουµπιά». Ωστόσο, µέσα από το brand που έχεις δηµιουργήσει, έχεις βαλθεί να το εξελίξεις. Πώς ακριβώς το κάνεις αυτό;

Αυτό έχει το μεγαλύτερο σασπένς για µένα, το ότι ενώ δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα από τη βάση του, προσπαθείς να το εξελίξεις. Εκτός από τη διαλογή υφασµάτων και τη σχεδιαστική εναλλαγή, το It's a shirt θεωρώ ότι δίνει µεγάλη βάση στο art direction. Πολλές φορές η ιδέα, το πώς θα φωτογραφεί ή το κείµενο που θα συνοδεύσει κάθε σειρά πουκαµίσων, έρχεται πρώτη. Η εξέλιξη έρχεται όσο ψάχνεις κάτι. Μπαίνοντας στον δρόµο της έρευνας, το έχεις εξελίξει ήδη.

— Μου αρέσει που τα πουκάµισά σου είναι unisex, γιατί και το πουκάµισο το ίδιο, ως ρούχο, δεν έχει φύλο, µια και φοριέται και από άνδρες και από γυναίκες. Εσύ γιατί έκανες αυτή την επιλογή;

Γιατί όχι; Θυµάµαι πως στο Textile School δεν σταµατούσαν να µας αναφέρουν τη δύναµη της κοινής ντουλάπας. Δεν γίνεται, τουλάχιστον στη δική µου λογική, να συνεχίζει να υπάρχει ο διαχωρισµός συλλογών. Μου φαίνεται απαρχαιωμένη η ερώτηση «αυτό είναι αντρικό ή γυναικείο;» και ξέρω ότι µπορεί να ανοίξει µια µεγάλη κουβέντα σε πολλά επίπεδα, όχι απαραίτητα ενδυµατολογικού χαρακτήρα. Μπορεί να είναι και τα δύο λοιπόν, δεν χρειάζεται να διαλέγουµε τι φοράµε βάσει της ταµπέλας του. Σηµασία έχει να µας αρέσει, να είναι ποιοτικό και να το µοιραζόµαστε. Δεν χρειάζεται να είναι ή το ένα ή το άλλο, όταν µπορεί να είναι και τα δύο.

Το σπίτι του It's a shirt είναι ανοιχτό σε όλους και ευελπιστώ σύντοµα να γίνουν events που τόσο καιρό λαχταρώ να πραγµατοποιήσω. Φωτ.: Γιαννης Κυλπάσης

— Ποια είναι η φιλοσοφία του It's a shirt;

Το It's a shirt είναι περισσότερο ένα πρότζεκτ παρά ένα brand, παντρεύει την ένδυση µε τις καλές τέχνες, έχει ουδέτερο φύλο, χιούµορ και αισιοδοξία. Είναι ανοιχτό σε συνεργασίες µε ανθρώπους από διαφορετικούς τοµείς και χώρες. Στόχος είναι η στροφή του καθενός µας στη συνειδητή αγορά ενός προϊόντος που έχει µια ιστορία να πει, που έχει κατασκευαστεί µε αγάπη και σεβασµό στο περιβάλλον και στις ανθρώπινες αξίες. Όσον αφορά τα υφάσµατα, κάθε φορά είναι µια νέα εµπειρία, διασκεδαστική αλλά και άκρως αγχωτική. Τα περισσότερα είναι ελληνικής προέλευσης, αλλά αρκετά είναι από ευρωπαϊκές χώρες (deadstock) ‒ στόχος είναι να αξιοποιηθεί ό,τι όµορφο υπάρχει ήδη. Όποτε, είναι µια αρκετά χρονοβόρα, αλλά τόσο ευχάριστη διαδικασία. Σύντοµα θέλω να εµπλουτίσω τις σειρές µε hand knitted shirts. Για να δούμε.

— Διαβάζοντας τις ονομασίες των σειρών σου (Newborn, Here / There, Auroras, Vacuum Cleaner, Last Seen, Ritual Costumes, Gatherings, ABC, Travel Agency, Botox), καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτές. Ισχύει;

Απολύτως. Το Gatherings, για παράδειγμα, είχε να κάνει µε τη σηµασία του να βρισκόµαστε µεταξύ µας, το Ritual Costumes ήταν µια συνεργασία που προέκυψε εν καιρώ lockdown µε την εικαστικό Navine Dossos, η οποία απεικόνιζε σε total hand screen printed πουκάµισα patterns από κάπες αγίων σε τοιχογραφίες στα Γιάννενα αλλά και από χάρτη αµπελώνων της περιοχής που χρησιµοποιούσαν τον 15ο αιώνα. Το Botox είναι η τελευταία σειρά του καλοκαιριού, που είχε να κάνει µε one off vintage πουκάµισα τα οποία δέχτηκαν botox και ανανεώθηκαν, ώστε να δοθεί βαρύτητα στη σηµασία της επαναχρησιµοποίησης όσων ήδη υπάρχουν και της φροντίδας τους σαν να είναι καινούργιο.

Από τη σειρά ΑBC series. Φωτ.: Δαφνη Ηλιάκη Από τη σειρά Chainage series.

— Τελευταία έχεις δηµιουργήσει το δικό σου κατάστηµα στην Ασκληπιού. Τι θα συναντήσει κανείς ερχόµενος σε αυτό;

Το studio/showroom στην Ασκληπιού και Ερεσού είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει. Πάνω στο πατάρι υπάρχει ένα µικρό στούντιο, που αποτελεί τον δηµιουργικό χώρο, και κάτω βρίσκονται πουκάµισα από την εκάστοτε τρέχουσα σειρά, αλλά και ό,τι έχει µείνει από προηγούµενες. Η γειτονιά της Ασκληπιού είναι αρκετά ανθρώπινη και έχει εξελιχθεί σε αρκετά πολυσύχναστο δρόµο. Σκέφτοµαι να εµπλουτίσω τον χώρο µε κάποια κεραμικά, καθώς και µε συγκεκριµένη επιλογή περιοδικών.

Θα ήθελα να τονίσω πως το It's a shirt δεν κάνει εκπτώσεις. Έχει πάντα µικρή παραγωγή, ώστε να είναι όλες οι σειρές limited και συλλεκτικές κατά κάποιον τρόπο. Σε καµία περίπτωση δεν του αρµόζει το tag sale, καθώς µε αυτόν τον τρόπο υποβιβάζεται η αξία του και δείχνει πως δεν είναι ειλικρινές εξαρχής ως προς τις τιµές του.

Το σπίτι του It's a shirt είναι ανοιχτό σε όλους και ευελπιστώ σύντοµα να γίνουν events που τόσο καιρό λαχταρώ να πραγµατοποιήσω, αλλά, εξαιτίας της κατάστασης, είναι αδύνατο. Λίγο πριν μας βρει ο κορωνοϊός πραγµατοποιήθηκε workshop κεραµικής στον χώρο, κάτι που ενδεχοµένως να επαναλάβουμε µε µικρότερο αριθµό ατόµων, αλλά µε µεγάλη όρεξη και δηµιουργηκότητα.

Θα ήθελα να τονίσω πως το It's a shirt δεν κάνει εκπτώσεις. Έχει πάντα µικρή παραγωγή, ώστε να είναι όλες οι σειρές limited και συλλεκτικές κατά κάποιον τρόπο. Φωτ.: Γιαννης Κυλπάσης

Από τη σειρά ABC. Φωτό: Δαφνη Ηλιάκη Από τη σειρά ABC. Φωτ.: Δαφνη Ηλιάκη

Η σειρά Gatherings είχε να κάνει µε τη σηµασία του να βρισκόµαστε µεταξύ µας. Φωτ.: Μάρις Πετροπούλου Από τη σειρά Travel Agency.

Φωτ.: Γιαννης Κυλπάσης

