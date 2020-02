Αν και καθυστερημένα, ξεκίνησα να βλέπω τη δημοφιλή σειρά «The Crown» στο Netflix, η οποία περιγράφει όλη την ιστορία της βασίλισσας Ελισάβετ αλλά και τη διαδρομή της οικογένειάς της από τη στιγμή που πήρε τη θέση του πατέρα της στον θρόνο. Δεν θα αρχίσω να αναλύω το πόσο εξαιρετική παραγωγή είναι και πόσο ενδιαφέρουσα, ειδικά για εμάς που δεν ζούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν γνωρίζαμε τόσες πολλές ιστορικές λεπτομέρειες για τη βασιλική οικογένεια.

Μία απορία μου τριβέλιζε το μυαλό από την πρώτη σεζόν και αφού αναζήτησα την απάντηση, αποφάσισα να το μοιραστώ. Η βασίλισσα έχει πάντα μια τσάντα κρεμασμένη στο χέρι της. Ακόμα και όταν κυκλοφορεί μέσα στο παλάτι. Και αναρωτήθηκα τι μπορεί να κουβαλάει μια βασίλισσα μέσα στην τσάντα της, που της είναι τόσο απαραίτητο.

Πενήντα χρόνια πριν η βασίλισσα βρήκε ένα μέγεθος τσάντας που είναι βολικό για κάθε ώρα της ημέρας, είτε πρόκειται για μια άτυπη βόλτα, είτε για κάποια κρατική εκδήλωση, είτε πηγαίνει να παρακολουθήσει τις αγαπημένες της ιπποδρομίες. Σχεδιασμένες από τον οίκο Launer, οι τσάντες αυτές έχουν εύκολο κούμπωμα, μικρά χερούλια και βγαίνουν σε μαύρο, λευκό ή μπεζ χρώμα.

Φήμες λένε πως έχει στην κατοχή της περισσότερες από 200 τέτοιες τσάντες. Τις κουβαλά πάντα στον αριστερό βραχίονα, είναι αρκετά μαζεμένες ώστε να μην την ενοχλούν όταν κουνάει τα χέρια της, αλλά και αρκετά μεγάλες για να χωράνε όλα όσα χρειάζεται.

Είναι το πολυτιμότερο αντικείμενο που έχει στην κατοχή της αλλά και το πιο χρήσιμο εργαλείο της. Η Βασίλισσα δε θα πήγαινε ποτέ πουθενά χωρίς την τσάντα της.

Ο Gerald Bodmer, ιδιοκτήτης του οίκου Launer, που έλαβε τη βασιλική εντολή να υπηρετεί την Αυτού Μεγαλειότητα το 1981, λέει: «Όλες οι τσάντες που κατασκευάζονται για τη βασίλισσα είναι κατασκευασμένες από μαλακό δέρμα μοσχαριού. Το μοντέλο που χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια είναι το Traviata, που έχει απλό σχήμα με κοντές λαβές και το διάσημο λογότυπο του οίκου που απεικονίζει ένα στριμμένο σχοινί να χρησιμοποιείται ως κούμπωμα στο μπροστινό μέρος». Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, η τιμή της τσάντας κυμαίνεται περίπου στις £1.550.

Τι μπορεί όμως να κουβαλάει η βασίλισσα στην τσάντα της. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν έχει διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή κλειδιά.

Την αλήθεια τη γνωρίζει μόνο η ίδια, αν και καλά ενημερωμένα άτομα από το παλάτι υποστηρίζουν πως εκτός από τα γυαλιά που χρησιμοποιεί για να διαβάζει, έχει ένα μαντήλι, μέντες και μια πένα. Επίσης ένα φορητό άγκιστρο το οποίο χρησιμοποιεί για να κρεμάει την τσάντα της κάτω από το τραπέζι που κάθεται.

Ο Phil Dampier, συγγραφέας του βιβλίου What's In The Queen's Handbag: And Other Royal Secrets, υποστηρίζει πως κουβαλάει επίσης μικρές λιχουδιές για τα αγαπημένα της κόργκι, ίσως κάποιο σταυρόλεξο που κάποιος υπηρέτης της έχει κόψει από μια εφημερίδα σε περίπτωση που έχει «χρόνο για σκότωμα» αλλά και έναν μικρό σουγιά. Ο ίδιος λέει πως της αρέσει να έχει και ένα ημερολόγιο αλλά και μια μικρή κάμερα την οποία χρησιμοποιεί για να φωτογραφίσει προέδρους άλλων χωρών αλλά και διάσημους σταρ που την επισκέπτονται. Επίσης πάντα κουβαλάει ένα ζευγάρι κιάλια όταν παρακολουθεί ιπποδρομίες. Τις Κυριακές φροντίζει να έχει ένα χαρτονόμισμα των 5 ή 10 λιρών (ποτέ παραπάνω!) για τον έρανο της εκκλησίας.

Στην περίπτωση που αναρωτιέστε αν κουβαλάει κινητό τηλέφωνο ο Phil Dampier απαντάει αρνητικά. «Δεν το χρησιμοποιεί πολύ συχνά, εκτός από τις μέρες που βρίσκεται σε διακοπές σε κάποια από τα εξοχικά της σπίτια».

H βασίλισσα Ελισάβετ συναντά τον Ρίτσαρντ Νίξον το 1970.

Όπως οι περισσότερες γυναίκες η Μεγαλειοτάτη φροντίζει να έχει ένα μικρό καθρεφτάκι και ένα κραγιόν. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι κουβαλάει κάποιο άρωμα στην τσάντα της, αν το κάνει, θα είναι ένα άρωμα από την εταιρεία Floris, τη μεγαλύτερη βρετανική εταιρεία ομορφιάς από το 1820.

Εκτός από τα απαραίτητα, συχνά η τσάντα της περιέχει και κάποια αντικείμενα συναισθηματικής αξίας όπως μια μικρή μεταλλική θήκη μακιγιάζ που της είχε κάνει δώρο στον γάμο τους ο Φίλιππος, περίπου 70 χρόνια πριν. Έχει και κάποια φυλαχτά που κυρίως της τα έχουν κάνει δώρο τα παιδιά της, αλλά και μερικές οικογενειακές φωτογραφίες.

«Χωρίς την τσάντα της θα ένιωθε χαμένη» υποστηρίζει ο Phil. «Είναι το πολυτιμότερο αντικείμενο που έχει στην κατοχή της αλλά και το πιο χρήσιμο εργαλείο της. Η βασίλισσα δεν θα πήγαινε ποτέ πουθενά χωρίς την τσάντα της. Η μόνη περίπτωση να μην την έχει δίπλα της είναι όταν βρίσκεται σε απόλυτα χαλαρό περιβάλλον, όπως όταν πηγαίνει στο εξοχικό της στο Balmoral».