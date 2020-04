«Athliens»: το πρώτο χιπ χοπ sci-fi κόμικ στην Ελλάδα

Ο Kid Young, ο άνθρωπος που είχε την ιδέα του «Athliens», του πρώτου «hip hop sci-fi comic» στην Ελλάδα, είναι DJ και παραγωγός με σημαντική δράση στην urban σκηνή της Αθήνας. Ο Κώστας Παντούλας που το σχεδιάζει, έχει προϋπηρεσία στα κόμικς – είναι ο δημιουργός του «Irwin Allen's Lost in Space: The Lost Adventures», της σειράς «Στρατιώτης Κέιν», ενώ πριν από τέσσερα χρόνια δούλεψε στο spin-off του ουκρανικού comic «Uptown Chronicles», μέρους καμπάνιας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πολιτικό σύστημα της Ουκρανίας. Έχει σχεδιάσει ακόμη για τους τίτλους «Shark on a train», «Dead and forgotten», «Decay of sanity», «21st Century man» και «Sub Zenith». Και οι δύο μαζί, συνεργαζόμενοι με τον Los Ecret, έφτιαξαν ένα από τα πιο πρωτότυπα πρόσφατα concepts, όχι επειδή δεν έχει ξαναγίνει ως συνδυασμός, αλλά γιατί είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται το χιπ χοπ και το sci-fi τόσο δημιουργικά και τόσο συντονισμένα.



Στο πρώτο επεισόδιο ένας κομήτης χτυπάει το κέντρο της Αθήνας. Οι λίγοι επιζώντες μεταλλάσσονται από τις συχνότητες που εκπέμπει. Ως Athliens πλέον επιβιώνουν σε πείσμα των διεφθαρμένων Ελίτ, που ελέγχουν το πέτρωμα. Τέσσερις από τους Athliens θα αντιδράσουν. Βίαια! Στο σάουντρακ του πρώτου επεισοδίου –που έχει γίνει και βίντεο στο YouTube– ο Kid Young έχει συνεργαστεί με τους Moose, Νέγρο του Μοριά και τον Daree.

«Ο Ηλίας είχε ένα όραμα που θα παρέπεμπε σε anime και Xmen comics, έναν επιπρόσθετο κόσμο στον ήδη μουσικό που υπάρχει, με το κόμικ να λειτουργεί ενισχυτικά στο τραγούδι, αλλά και αντίστροφα» λέει ο Κώστας. «Από μικρή ηλικία θυμάμαι τον έρωτα που είχα με τα anime, τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, τα κόμικς με super ήρωες και με τη μουσική» συνεχίζει ο Kid Young. «Είναι αυτά που με έκαναν να "ταξιδεύω" ως παιδί. Το καλοκαίρι του '19 έμεινα στο Λονδίνο για κάποιους μήνες και αφιέρωσα τον χρόνο μου στο να γράφω μουσική, να πηγαίνω σε εκθέσεις και να αγοράζω παιχνίδια και βιβλία για τη συλλογή μου. Έτσι, ένα βράδυ βγήκε αυτό το διαστημικό beat. Μετά απλά είχα κλείσει τα μάτια μου και άκουγα τη μουσική στα ακουστικά και σκεφτόμουν rappers και διαστημόπλοια. "I was waiting for this since I was a kid"».

— Πόσο συμβολικό είναι το όνομα του κόμικ (που μπορεί να το πάρει κανείς και ως λογοπαίγνιο «άθλι-ενς»);

Κ. Π.: Οι Athliens είναι ένα τύπου street level superhero comic κατά κάποιο τρόπο, το όνομα πιστεύω ταιριάζει γάντι, βγάζει το ακατέργαστο και δυστοπικό στυλ του κομματιού.



Kid Young: Το όνομα του κόμικ βγαίνει από τις λέξεις Athens και Aliens. Στο δικό μου μυαλό από την αρχή σημαίνει πάρα πολλά, μάλλον και στο δικό σας.

— Είναι ένα κόμικ αντίστασης απέναντι στην διεφθαρμένη ελίτ, σε ποια ελίτ αναφέρεστε;

Κ. Π.: Η αντίσταση είναι ελκυστική λέξη στις μέρες μας, αλλά αντιστέκεσαι συνήθως όταν είσαι υποψήφιο θύμα. Πιστεύω πως αν καθολικά η φιλοσοφία του κόσμου για τη ζωή πάρει άλλη τροπή, δεν θα χρειάζεται καμία αντίσταση, ο κόσμος είναι υπερδιπλάσιος οποιοδήποτε κέντρου εξουσίας. Μέσα και από τα κόμικς ή γενικότερα την τέχνη, ο κόσμος μπορεί και μιλάει, έτσι η φιλοσοφία αλλάζει από τον ίδιο και την κρίση του – πολύ σημαντικό! Και όσο εμείς θα εκφραζόμαστε ελεύθερα, καρέκλες θα τρέμουν.



— Θα είναι μόνο πρόσωπα της urban κουλτούρας οι πρωταγωνιστές (ράπερ και παραγωγοί) ή είναι απλά τα βασικά πρόσωπα του πρώτου επεισοδίου;

Κ. Π.: Δεν γνωρίζω τι πρέπει να απαντήσω στην ερώτηση, θα την αφήσω για τον Ηλία.

Kid Young: Η βασική ιδέα είναι να δούμε ανθρώπους της urban κουλτούρας να πραγματοποιούν τις παιδικές τους φαντασιώσεις μέσω υπερδυνάμεων που τους δίνονται μέσα στο κόμικ.



— Πόση σχέση έχει το κόμικ με την κουλτούρα της Αθήνας; Την ίδια την πόλη;

Κ. Π.: Μεγάλη σύνδεση γίνεται με τη Φωκίωνος Νέγρη και τον Νέγρο του Μοριά, πιστεύω πιο πολύ Αθήνα από το συγκεκριμένο δεν μπορούσαμε να έχουμε.



Kid Young: Ο κομήτης έχει πέσει στην Αθήνα, όπου και διαδραματίζεται η βασική ιστορία. Θα έχει περισσότερο «Αθήνα» στα επόμενα επεισόδια. Έπεται συνέχεια με πολλές εκπλήξεις.



— Πείτε μου για το πρώτο επεισόδιο.

Κ.Π.: Είναι μια ιστορία εκδίκησης από τη σκοπιά του Daree, για όσα είχαν συμβεί στο παρελθόν από κάποιο πρόσωπο που πούλησε τη γειτονιά τους, για το πόσο σημαντικό είναι για τους παλιούς Athliens το αίσθημα της κοινότητας και της παλιάς γειτονιάς.

Kid Young: Στο πρώτο επεισόδιο βλέπουμε τους πρώτους τέσσερις Athliens και μερικές από τις δυνάμεις τους. Το story πίσω από τον καθένα είναι φανταστικό.

— Κάθε επεισόδιο έχει και ένα σάουντρακ, θα είναι βίντεο ή μπορεί να προκύψει και άλμπουμ;

Kid Young: Σίγουρα θα υπάρξει album. Σκοπός είναι πολλές σύντομες ιστορίες κόμικς, μια main ταινία και πολλά audio. Κατά καιρούς θα κυκλοφορούν τραγούδια μέσα από τα οποία θα παρουσιάζονται νέοι χαρακτήρες.



— Ποιες ήταν οι αναφορές σας όταν το φτιάξατε;

Kid Young: Ήταν μια πειραματική διαδικασία από την αρχή και για τους τρεις μας το να συνδυάσουμε μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας κόμικ με ένα rap κομμάτι.



— Έχετε σκοπό να το βγάλετε και σε φυσική μορφή;

Kid Young: Ναι, ο στόχος από την αρχή ήταν να βγουν hard copies με σκοπό να μπουν σε όσα περισσότερα Kid rooms γίνεται.



— Πότε να περιμένουμε το δεύτερο επεισόδιο;

Kid Young: Υπολογίζουμε να κυκλοφορήσουν δύο με τρία επεισόδια μέχρι τον Σεπτέμβρη και αρκετά audios. Αρχές Μαΐου θα παρουσιάσουμε δύο νέους χαρακτήρες.

— Πώς τα βλέπετε τα πράγματα αυτήν τη στιγμή; Πόσο δύσκολο είναι για έναν καλλιτέχνη να επιβιώσει στην παρούσα κατάσταση;

Κ. Π.: Tη δυστοπική Αθήνα με μια άλλη μορφή τη ζούμε εδώ και μια δεκαετία! Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, ως γνωστόν, το βιώνουμε όλοι, πιστεύω κάνουμε την τέχνη μας και προσπαθούμε να επιβιώσουμε από αυτήν με κάθε μέσο. Αυτό είναι το οξυγόνο μας. Και το πώς; Να είναι καλά το Internet!



Kid Young: Νιώθω ότι ζούμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα για όλους. Αυτήν τη στιγμή είμαστε όλοι ίσοι απέναντι σε αυτό που αντιμετωπίζουμε, ωστόσο τίποτα δεν σταματά την δημιουργία.



— Πείτε μου για τους συντελεστές.

Κ. Π.: Ο κάθε συντελεστής έφερε διαφορετικό χρώμα στο κομμάτι και θεωρώ πως, με αφορμή την δουλειά τους, κατορθώσαμε να φτιάξουμε κάτι μοναδικό.



Kid Young: Τρεις διαφορετικοί άνθρωποι που συνεργαζόμαστε άψογα, με πολύ καλή επικοινωνία και διάθεση. Εκτιμώ πολύ την δουλειά του Κώστα και του Los Ecret, οι ιδέες τους σε συνδυασμό με το δικό μου όραμα έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα.

Το πρώτο επεισόδιο μπορείς να το διαβάσεις στο https://athliens.com/