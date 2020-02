8 δημιουργικά γραφεία σχεδιάζουν για τη LiFO αποκριάτικες μάσκες

Polkadot

Το γραφείο Polkadot αγαπά τη γραφιστική και την εικονογράφηση. H μάσκα που προτείνει διακατέχεται από την κλασική αποκριάτικη διάθεση, η οποία, όπως λένε οι δημιουργοί της, «φέρει τη διπλή διάσταση που αποκτά ο άνθρωπος όταν μασκαρεύεται. Η μια πλευρά με το μοτίβο είναι η αναφορά στην Αποκριά και η άλλη είναι μια αναφορά στη φύση».

polkadot.gr

Paris Koutsikos

Ο Πάρις Κούτσικος είναι ένας πολυδιάστατος γραφίστας. Έχει κάνει τοιχογραφίες, μεταξοτυπίες, καθώς και καλλιτεχνική επιμέλεια σε έντυπα, branding design, κολάζ, εικαστικά, εικονογράφηση και εγκαταστάσεις. Για τη δημιουργία της μάσκας δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο concept. «Χρησιμοποίησα κάποια στοιχεία φωτοσκιάσεων που δουλεύω τελευταία σε μια σύνθεση που ακολουθεί τη φόρμα της μάσκας» λέει ο ίδιος.

pariskoutsikos.gr

K2design

Το δημιουργικό γραφείο K2design «παίζει» με τα luxury brand names Gucci και Dior για να δημιουργήσει μια μάσκα που, όπως λέει με παιχνιδιάρικο τρόπο ο κ. Κουρούδης, είναι «σούπερ μάρκα Χ2».

k2design.gr

busybuilding

Η πρόταση του εφευρετικού και πολυμήχανου δημιουργικού γραφείου busybuilding είναι ένα σχόλιο στην ψηφιακή εποχή. «Η μάσκα απελευθερώνει τη δύναμη της σκέψης και των συναισθημάτων. Μπορεί να πάρει πολλές μορφές και δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείς ελεύθερα μέχρι τα άκρα. Όπως συμβαίνει και στον ψηφιακό κόσμο».

busybuilding.com

Karlopoulos & Associates

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, νέος συνεργάτης του γραφείου και δημιουργός της ιδιαίτερης περιοδικής έκδοσης «The Worst Street Journal #4x Latraac» εμπνέεται από το απόφθεγμα του Ρούπερτ Μέρντοχ: «Ποτέ κανένας δεν έχασε χρήματα υποτιμώντας τη νοημοσύνη του κοινού». Και ο νοών νοείτω.

associates.work

Stathis Mitropoulos

Ο γραφίστας της καρδιάς μας Στάθης Μητρόπουλος, ο οποίος υπήρξε για χρόνια art director της LiFO, λέει ότι σχεδίασε την αποκριάτικη μάσκα «ΕΓΩ», εμπνευσμένος από το quote του Μπέρτολτ Μπρεχτ: «Every time you name yourself, you name someone else».

stathismitropoulos.com

Beetroot

Όταν ρωτήσαμε τους ανθρώπους της Beetroot, του δημιουργικού γραφείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, να μας περιγράψουν τη μάσκα που ετοίμασαν για τη LiFO, μας απάντησαν με έναν γρίφο. «Είναι μία, αλλά τη φορούν πολλοί. Αυτή η μάσκα δεν υπάρχει παρά μόνο στον ψηφιακό κόσμο» είπαν και μας έστειλαν έναν QR code. «Θελήσαμε να εξερευνήσουμε με χιούμορ τα νέα εργαλεία και τις δυνατότητες της τεχνολογίας και να γιορτάσουμε τους νέους τρόπους επικοινωνίας που αυτή μας προσφέρει» εξηγήθηκαν.

Σκανάρετε κι εσείς το QR code και αυτόματα θα προστεθεί ένα φίλτρο στον λογαριασμό σας στο Instagram για να παίξετε με την πολύχρωμη μάσκα. Ανεβάστε τις selfies σας στο Instagram με mention @lifomag και @beetrootdesign.

beetroot.gr

