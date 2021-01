Το σινεμά στην τηλεόραση: Δέκα ταινίες που θα δούμε προσεχώς σε streaming

Με τους κινηματογράφους κλειστούς ή σε καθεστώς υπολειτουργίας στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, π.χ. στις ΗΠΑ, ο προγραμματισμός μεγάλων και μικρών στούντιο, καθώς και των απανταχού εταιρειών διανομής, φαίνεται να πηγαίνει περίπατο.



Ήδη η Warner, που το καλοκαίρι στήριξε εμπράκτως τις αίθουσες με την κυκλοφορία του Tenet, αποφάσισε την ταυτόχρονη κυκλοφορία των ταινιών της στο σινεμά και στην πλατφόρμα της, το HBO-Max, ενώ η Universal δίνει μια αποκλειστικότητα μόλις τριών εβδομάδων στις αίθουσες, προτού κυκλοφορήσει τις ταινίες της σε Premium VOD, μια υπηρεσία που, όπως έχει η κατάσταση, αναμένουμε να γίνει πιο δημοφιλής και στη χώρα μας, π.χ. ήδη μια σειρά από ταινίες που επρόκειτο να κυκλοφορήσουν στις ελληνικές αίθουσες έκανε πρεμιέρα στο PVOD της Cosmote TV.

Σε αυτό το ιδιαίτερα θολό τοπίο οι streaming πλατφόρμες μοιραία έχουν την πρωτοκαθεδρία. Όσο η πανδημία κρατά γερά, το σινεμά θα έρχεται σπίτι μας κυρίως μέσα από αυτές. Από τις ταινίες που έχουν προγραμματιστεί μέχρι στιγμής για να κάνουν την πρεμιέρα τους εκεί, επιλέξαμε δέκα, τις οποίες περιμένουμε με μεγαλύτερη ανυπομονησία ή περιέργεια.

One night in Miami

της Ρετζίνα Κινγκ

Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο η οσκαρούχος Ρετζίνα Κινγκ (If Beale Street could talk) τοποθετεί στο ίδιο μπαράκι τους Μάλκολμ Χ, Σαμ Κουκ, Τζιμ Ντέιβις και Μοχάμεντ Άλι, σε μια φανταστική συνάντηση τη βραδιά που ο τελευταίος κέρδισε για πρώτη φορά τον τίτλο του πρωταθλητή ως Κάσιους Κλέι. Στα χαρτιά ακούγεται σχηματικό και διδακτικό, μα οι διθυραμβικές κριτικές κάνουν λόγο για θέαμα (παν)ανθρώπινο, ψυχαγωγικότερο απ' όσο θα πίστευες και εναρμονισμένο με το ρεύμα της εποχής. Πιθανότατα θα είναι ένας από τους τίτλους με ζωηρή παρουσία στα Όσκαρ του Απριλίου. Ξεκινά να προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας του Amazon Prime στις 15 Ιανουαρίου.

Τhe little things

του Τζον Λι Χάνκοκ

Ο Τζον Λι Χάνκοκ, που εδώ και χρόνια υπηρετεί με σεμνότητα το στιβαρό δράμα ακαδημαϊκής γραφής, επιχειρεί να αναβιώσει το θρίλερ με serial killer, υπο-είδος που γνώρισε μεγάλες εμπορικές δόξες στα '90s, για να μεταναστεύσει στην τηλεόραση και στο format του σίριαλ, όπως και η πλειονότητα των ενήλικων φιλμ μεσαίου προϋπολογισμού. Με ταυτόχρονη πρεμιέρα σε σινεμά και HBO-Max στην Αμερική, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τoν Ράμι Μάλεκ στην πρώτη του εμφάνιση μετά το Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου, με τον Τζάρεντ Λέτο να δανείζει την «πειραγμένη» του περσόνα στον ρόλο του βασικού υπόπτου.

The Dig

του Σάιμον Στόουν

Το χρονικό μίας από τις διασημότερες αρχαιολογικές ανασκαφές στη Μεγάλη Βρετανία, εκείνης του Σάτον Χου το 1939, απασχολεί το φιλμ του Σάιμον Στόουν, σκηνοθέτη του αξιοπρεπέστατου οικογενειακού δράματος The Daughter (2015). Το BBC μεταβίβασε τα δικαιώματα στο Netflix, το οποίο το προγραμμάτισε για τις 29 Ιανουαρίου. Εάν το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται εντός των βρετανικών τειχών, μην απορήσετε αν δείτε το φιλμ στα προσεχή Όσκαρ, έστω κι αν το Netflix έχει άλλους, πιο πολύκροτους τίτλους για να προωθήσει. Κάρεϊ Μάλιγκαν, Ρέιφ Φάινς και Λίλι Τζέιμς απαρτίζουν την ελκυστικότατη πρωταγωνιστική τριπλέτα.

La Llorona

του Χάιρο Μπουσταμάντε

Τη δεκαετία του '80 ο δικτάτορας της Γουατεμάλας διέταξε τη γενοκτονία του τοπικού πληθυσμού των Μάγια. Χρόνια μετά καλείται να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης και αθωώνεται. Κι αφού η ανθρώπινη δικαιοσύνη στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων, τίθεται σε λειτουργία η μεταφυσική, σε ένα υποβλητικό δράμα με στοιχεία τρόμου που δίνει στον κεντροαμερικάνικο μύθο της Γιορόνα πολιτική διάσταση. Οι κριτικές είναι θετικότατες, με την ταινία να παρουσιάζεται ως ισχυρό φαβορί για την πεντάδα του φετινού ξενόγλωσσου Όσκαρ. Στη χώρα μας θα τη δούμε τον Φεβρουάριο μέσα από την πλατφόρμα του Cinobo.

Malcolm & Marie

του Σαμ Λέβινσον

O Σαμ Λέβινσον της πολυσυζητημένης σειράς Euphoria, η οποία συνέλαβε το zeitgeist και αφουγκράστηκε τις ανησυχίες της νεολαίας, επιστράτευσε εκ νέου την πρωταγωνίστριά του Ζεντάγια, καθώς και τον Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον (υιό του Ντένζελ), του οποίου οι μετοχές ανέβηκαν κατακόρυφα μετά το Tenet, για να γυρίσει μέσα στην καραντίνα ένα έντονο δράμα δωματίου, όπου ένας σκηνοθέτης έρχεται σε σύγκρουση με τη σύντροφό του μετά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Το Netflix αγόρασε το φιλμ για το ποσό ρεκόρ των 30 εκατομμυρίων δολαρίων και σχεδιάζει να το ανεβάσει στην πλατφόρμα στις 5 Φεβρουαρίου.

Tommaso

του Έιμπελ Φεράρα

Ο Έιμπελ Φεράρα, αυτός ο καταραμένος ποιητής του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά, έχει αφήσει πίσω του προ πολλού το δημιουργικό απόγειο των '90s, συνεχίζει όμως να κάνει ταινίες, τις οποίες δεν βλέπουμε ποτέ στη χώρα μας, πλην εξαιρέσεων, όπως η sui generis βιογραφία του Παζολίνι. Το Tommaso, ένα φιλμ με ημιαυτοβιογραφικά στοιχεία και πρωταγωνιστή τον τακτικό συνεργάτη του Γουίλεμ Νταφόε, λέγεται πως είναι η καλύτερη ταινία του εδώ και μία εικοσαετία. Χάρη στην πλατφόρμα του Cinobo, που έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα του εντός του Φεβρουαρίου, θα διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι αν οι φήμες αληθεύουν.

Coming 2 America

του Κρεγκ Μπρούερ

Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του ταινία και δυο χρόνια μετά την αποκαλυπτική του εμφάνιση στο Dolemite is my name, ο Έντι Μέρφι ξαναφορά τη βασιλική ενδυμασία του Πρίγκιπα της Ζαμούντα και ταξιδεύει εκ νέου στην επονομαζόμενη Γη της Επαγγελίας. Οι φαν του κωμικού θέλουμε σίγουρα να τον ξαναδούμε ελεύθερο, να οργιάζει, φτάνει και η ταινία να είναι της προκοπής. Η επιστροφή του στo σύμπαν της πιο αστείας ταινίας του μετά το Trading Places ακούγεται σαν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και πολλά από τα αστεία της δύσκολα θα περνούσαν το πολιτικά ορθό φίλτρο της εποχής μας, που έχει καταστήσει ένα ολόκληρο κινηματογραφικό είδος, αυτό της κωμωδίας, υπό διωγμό.

Cherry

των Τζο και Άντονι Ρούσο

Άραγε πώς διαδέχεσαι την εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, ένα φαντασμαγορικό κινηματογραφικό event στο οποίο προσήλθε το μεγαλύτερο μέρος του σινεφιλικού κοινού σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη; Με στροφή 180 μοιρών, με κάτι μικρό, πιο edgy και λιγότερο ασφαλές, απάντησαν τα αδέρφια Τζο και Άντονι Ρούσο, που προσκάλεσαν τον Τομ Χόλαντ, τον Σπάιντερμαν του Avengers: Endgame τους, για να ερμηνεύσει έναν βετεράνο του πολέμου στο Ιράκ που πάσχει από μετατραυματικό στρες, εθίζεται στα ναρκωτικά και οδηγείται στη ληστεία τραπεζών, ώστε να αντεπεξέλθει οικονομικά στις ανάγκες του εθισμού του. Ντεμπουτάρει στις 12 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας του AppleTV+, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να στήνει δαπανηρή οσκαρική καμπάνια για τον νεαρό πρωταγωνιστή.

Raya and the Last Dragon

των Ντον Χαλ, Κάρλος Λόπες Εστράντα και Πολ Μπριγκς

Αν και τα πάντα είναι αβέβαια την τρέχουσα περίοδο, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής θέλουν τη συνδρομητική πλατφόρμα της Disney να έρχεται στη χώρα μας μέσα στον Μάρτιο. Αν τελικά συμβεί, θα την υποδεχτούμε με την πρεμιέρα της νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων της εταιρείας, όπου νεαρή πολεμίστρια ξεκινά ταξίδι για να εντοπίσει τον τελευταίο επιζήσαντα δράκο, ώστε να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις του Κακού που λυμαίνονται το βασίλειό της. Ελπίζουμε σε θέαμα με περισσότερη έμπνευση από τις πρόσφατες live-action περιπέτειες της Μουλάν.

The woman in the window

του Τζο Ράιτ

Μια αγοραφοβική Nεοϋορκέζα γίνεται μάρτυρας ενός φόνου στο απέναντι διαμέρισμα ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει, σε ένα ψυχολογικό θρίλερ όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ουδεμία σχέση με το ομώνυμο, σπουδαίο νουάρ του Φριτς Λανγκ με το χαρακτηριστικό twist, το φιλμ βασίζεται σε ένα μπεστ-σελερ του Α. Τζ. Φιν και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του στυλίστα Τζο Ράιτ (Atonement, The darkest hour). Ήταν έτοιμο από το 2018, αλλά ατυχείς δοκιμαστικές προβολές οδήγησαν σε επαναληπτικά γυρίσματα, η εξαγορά της Fox από την Ντίσνεϊ έφερε νέες αναβολές, για να αγοραστεί τελικά από το Netflix, το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σχεδιάζει να το ανεβάσει στην πλατφόρμα κάπου μέσα στο δεύτερο μισό του Μαρτίου.

