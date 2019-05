40 παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλμπουμ που έρχονται στην Αθήνα αυτό τον μήνα

9/5

Silk Gallery

Gennisi #1

Μια νέα γκαλερί ανοίγει στα Εξάρχεια, στην οδό Ιπποκράτους 132, και θα αφορά κυρίως τον χώρο της φωτογραφίας. Σκοπός της είναι να δώσει βήμα σε νεαρούς ανεξάρτητους φωτογράφους απ' όλο τον κόσμο που με το έργο τους εστιάζουν σε υποκουλτούρες και εναλλακτικούς τρόπους ζωής. Για αρχή, θα δούμε τέσσερις διεθνείς φωτογράφους, τους Γερμανούς Sven Kraüter, Pepper Lavain, την Ιταλίδα Andrea D' Auria και τον επιμελητή της έκθεσης, τον Βρετανό Daniel Peace, που φημίζονται για την ωμή αλλά βαθιά ανθρώπινη οπτική τους.

10/5

Boiler - Project Space

Φευ: Πριν την Ηχώ

Στη δεύτερη ατομική του έκθεση ο Αριστομένης Θεοδωρόπουλος παρουσιάζει 46 μινιμαλιστικά και αφαιρετικά σχέδια χωρισμένα σε 23 ζεύγη στον 2ο όροφο του Boiler - Project Space στο Μοναστηράκι. Στα σχέδια χρησιμοποιεί την τεχνική της αυτόματης γραφής με τη μαύρη μπογιά πάνω σε χαρτί. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τον αρχαίο μύθο της νύμφης Ηχούς και ανήκει στο σύμπαν που δημιούργησε και αποκαλεί «Φευ», έναν κόσμο που εξερευνά με κάθε νέα του έκθεση και δουλειά. Παράλληλα, θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τα σχέδια και τίτλο Πριν την Ηχώ.

Mέχρι τις 17/5

11/5

Oδός Παλλάδος, Ψυρρή

Psyrri Block Party

To Σάββατο 11 Μαΐου η γειτονιά του Ψυρρή θα γεμίσει ρυθμό με τους ήχους ενός μεγάλου block πάρτι, του πρώτου που διοργανώνεται αυτές τις μέρες που ζέστανε ο καιρός. Θα έχει παγωμένες μπίρες, φτηνά, δροσερά κοκτέιλ και πολλή μουσική από 9 διαφορετικούς DJs που θα ικανοποιήσουν κάθε γούστο, από indie, dancehall και afrobeats μέχρι reggaeton, hip hop και r 'n' b.

Gennisi #1 στη Silk Gallery, Brandy Alexander © Pepper Lavain

11/5

Άσυλο Ανιάτων

Στη μνήμη ενός μικρού παιδιού

Το νέο έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, ένα αστυνομικό θρίλερ βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, παρουσιάζεται σε Αθήνα και Λονδίνο. Πρόκειται για μια παράσταση site-specific που βασίζεται σε δεκαετή έρευνα πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Μια σειρά από σύγχρονους φόνους οι οποίοι ερμηνεύονται αποκλειστικά με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν, καθώς όλα τα στοιχεία για την εξιχνίασή τους βρίσκονται εκεί.

Παίζουν: Ρούλα Πατεράκη, Δέσποινα Σαραφείδου, Κώστας Νικούλι.

Mέχρι τις 31/5, Δευτ., Τετ., Πέμ., Παρ. 20:30, Σάβ. 18:30 & 20:30

12/5

Εμπορικό Τρίγωνο, Αθήνα

Skirt Ride στην Αθήνα

Με ποδήλατα και αναβάτες πρόκειται να γεμίσει η πόλη την ερχόμενη Κυριακή. Αφετηρία, το εμπορικό τρίγωνο και προορισμός η θάλασσα, μια διαδρομή που θα περάσει μέσα από το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, το οποίο ξεκινά από το κέντρο της Αθήνας και φτάνει μέχρι τα νότια προάστια.

12/5

Polis Art Cafe

Ελάτε να χορέψουμε Ικαριώτικο

Εάν σας αρέσει ο ικαριώτικος χορός, θα έχετε τη δυνατότητα να χορέψετε με τις ώρες στην Αθήνα, σε μια εκδήλωση στην οποία θα παίξει ο διάσημος βιολιτζής του είδους Νίκος Φάκαρος.

16/5

Εκθεσιακός Χώρος «Νίκος Κεσσανλής», ΑΣΚΤ

Platforms Project 2019

Το Platforms Project είναι μια διεθνής έκθεση ανεξάρτητων καλλιτεχνών που δρουν ομαδικά, στοχεύοντας στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ανταλλαγής πρότζεκτ και προώθησης καλλιτεχνών διεθνώς. Φέτος, για έβδομη φορά φέρνει κοντά ανεξάρτητες εικαστικές πλατφόρμες απ' όλο τον κόσμο και το αθηναϊκό κοινό, σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης της εικαστικής δράσης αλλά και εικαστικών και θεωρητικών ερωτημάτων που τίθενται διεθνώς. Οχτακόσιοι καλλιτέχνες από 17 χώρες, 60 πλατφόρμες και 116 εθελοντές συμμετέχουν στη μεγαλύτερη έως τώρα διοργάνωση στην επτάχρονη πορεία της έκθεσης.

Πώς θα σας φαινόταν εάν βλέπατε ένα έργο και την άλλη μέρα στη θέση του υπήρχε ένα άλλο, αφού το πρώτο θα είχε καταστραφεί; Τι έργα να περιμένει κάποιος από μια ομάδα που ονομάζεται «Μουσείο της Λήθης»: Ποια είναι τα καΐκια που πληγώναμε και γιατί το κάνουμε αυτό; Τι είναι η τέχνη της καθημερινής ζωής, της περιπλάνησης και της μεταμόρφωσης; Πώς συνδέονται οι επενδύσεις και οι συναλλαγές με την τέχνη; Πώς σε έναν χώρο συνευρίσκονται η τέχνη, το κοινό της, οι ημερίδες και οι ομιλίες, τα εργαστήρια και τα εκπαιδευτικά προγράμματα;

Αυτά θα απαντηθούν στη φετινή διοργάνωση, που έχει ακόμα πιο διευρυμένο παράλληλο πρόγραμμα, με εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, ομιλίες, συμμετέχοντες ιστορικούς, θεωρητικούς και κριτικούς τέχνης, ακαδημαϊκούς, διευθυντές μουσείων, καλλιτέχνες, επιμελητές και την ημερίδα της AICA Hellas με θέμα τον «Ρόλο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην τέχνη σήμερα». Τα εργαστήρια Ζωγραφικής Α, Β, ΣΤ, ΙΑ, ΙΒ και τα εργαστήρια Γλυπτικής Α και Β της ΑΣΚΤ θα παρουσιάσουν έργα φοιτητών.

Θα υπάρχει, επίσης, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 7-16 χρονών από την ολλανδική πλατφόρμα EX-MEKH και την εικαστικό και καθηγήτρια Καλλιτεχνικών Ellen Rodenberg, που θα εισαγάγει τα παιδιά στη σύγχρονη τέχνη, και καθημερινά περφόρμανς από καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα παρουσιάζουν το έργο τους σε διάφορους χώρους της ΑΣΚΤ. Την Παρασκευή 17/7, στις 22:00, στο Pirée (Κάστορος 78, Πειραιάς) θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι. Τη διεύθυνση του πρότζεκτ έχουν αναλάβει η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2019 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Mέχρι τις 19/5

Rajataide ry, Rajatila Galleria, Timo Bredenberg, Without Friction

ΑΠΟ 16/5

John Wick: Κεφάλαιο 3

Ξεκινώντας από τον μύθο ενός μοναχικού άνδρα που εκδικείται τους δολοφόνους του σκύλου του, οι ταινίες του John Wick απενοχοποίησαν στον μέγιστο βαθμό τις ταινίες του είδους, χρησιμοποιώντας ως χώρους δράσης μουσεία, ελιτίστικα ξενοδοχεία, μέχρι και γκαλερί σύγχρονης τέχνης, και παντρεύοντας το σύγχρονο αστικό περιβάλλον με μια φουτουριστική αισθητική. Με τον Κιάνου Ριβς να ζει μέρες δόξας μεγαλύτερης και από τότε που υποδυόταν τον Neo, ο καλτ ήρωας επιστρέφει για ένα καινούργιο πανηγύρι χορογραφημένης δράσης όπου τα πάντα σερβίρονται στον υπερθετικό.

17/5

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Banquet

Ch-ch-changes A tribute to David Bowie

Mια μουσική παράσταση-αφιέρωμα στον Ντέιβιντ Μπόουι και στις μεταλλάξεις του θρύλου της ροκ, από το «Space Oddity» του 1969 μέχρι το «Blackstar» του 2016, με τη Heroes Tribute Band, την Παρασκευή 17/5, στις 22:00. Η Heroes Tribute Band είναι το πρώτο πολυσυλλεκτικό σχήμα που δημιουργήθηκε προς τιμήν του πολυδιάστατου Άγγλου καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της μουσικής του 20ού αιώνα.

Aποτελείται από 6 μουσικούς και 5 τραγουδιστές που ενσαρκώνουν τους διαφορετικούς ρόλους του Μπόουι στη μουσική του πορεία: Νεκτάριος Nekk Γεωργιάδης (φωνή), Tolis Fasois (φωνή), Lou is (φωνή), Γιώργος Μπίλιος (φωνή, επιμέλεια προγράμματος), Sugahspank! (φωνή), Γιάννης Δημητριάδης (πιάνο, πλήκτρα), Στέλιος Πασχάλης (τύμπανα), Γιώργος Βασιλάτος (κιθάρες), Mάριος-Λαζ Ιωαννίδης (κιθάρες), Θοδωρής Kαπετανάκος (μπάσο) και Σπύρος Νίκας (σαξόφωνο). Μαζί τους, επί σκηνής, ο Βαγγέλης Γερμανός ως special guest.

17/5

six d.o.g.s

Matt Elliott Live

Ένα από τα αστέρια των LifΟ Νights, ο Matt Elliott, επιστρέφει στο six d.o.g.s στο πλαίσιο της μίνι ελληνικής περιοδείας του με σταθμούς σε Αθήνα, Πάτρα και Χανιά. Ο καταξιωμένος μουσικός από το Μπρίστολ, που ξεκίνησε την καριέρα του το 1996 ως Third Eye Foundation, και δημιουργός δίσκων-σταθμών για τη σύγχρονη βρετανική φολκ, όπως το «The mess we made», που προέβλεπε τη μελαγχολία των καιρών, είναι σήμερα ένας από τους πιο αγαπημένους μουσικούς στη χώρα μας, με φανατικό κοινό. Αυτήν τη φορά έρχεται με τον τελευταίο του δίσκο «The calm before» (2016) αλλά και νέα, ακυκλοφόρητα κομμάτια.

18/5

Bolivar Beach Bar

Mahmut Orhan

Στο πρώτο fullmoon πάρτι του Bolivar τα decks ανήκουν στον Mahmut Orhan από την Τουρκία και στους soul deep house και groovy indie ήχους που αντλεί από τις προσωπικές του εμπειρίες και την κουλτούρα του. Το 2016 το single «Feel (feat. Sena Sener)» τoυ Orhan έφτασε τα 70 εκατομμύρια streams στο YouTube και στο Spotify.

ΕΩΣ 19/5

Θέατρο Άττις

Σοφοκλή, Αντιγόνη

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν, μετά το έργο του Σ. Μπέκετ Περιμένοντας τον Γκοντό, παρουσιάζει την Αντιγόνη του Σοφοκλή, μια «τραγωδία για τη διεκδίκηση της ζωής», σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου στο θέατρο Άττις. Η παράσταση είναι το αποτέλεσμα πολύμηνου εργαστηρίου πάνω στην αρχαία τραγωδία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2019, με την πρεμιέρα. Για τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας και της παράστασης δημιουργήθηκε νέα μετάφραση από τον Δημήτρη Δημητριάδη.

Παίζουν: Έβελυν Ασουάντ, Κωνσταντίνος Γώγουλος, Έλλη Ιγγλίζ, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Ρόζυ Μονάκη, Στέλιος Θεοδώρου-Γκλίναβος

Τετ.-Κυρ. 21:00

Φωτογραφία από τις πρόβες της Αντιγόνης.

20/5

ΚΠΙΣΝ, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Οlafur Arnalds

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του στη σύγχρονη κλασική μουσική και στη μοντέρνα σύνθεση, ο πολυοργανίστας Οlafur Arnalds, συνδυάζει με πρωτοποριακό τρόπο έγχορδα και πιάνο με ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ατμοσφαιρικές συμφωνικές συνθέσεις με ambient στοιχεία που μας ταξιδεύουν σε ισλανδικά τοπία. Το τελευταίο του άλμπουμ «Re:Member» (2018), το οποίο θα παρουσιάσει στη συναυλία του στο ΚΠΙΣΝ, αποτελεί ένα μείγμα των επιρροών που δέχεται ο ίδιος απ' όλα τα διαφορετικά μουσικά είδη, το οποίο μεταφέρει αυτούσιο στον δικό του ήχο, καταφέρνοντας έτσι να κρατήσει τον ακροατή σε εγρήγορση και προκαλώντας συναισθήματα πρωτόγνωρα και απρόβλεπτα. Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Έναρξη προεγγραφής στις 14/5, στις 12:00.

20/5

Μέγαρο Μουσικής

Anne-Sophie Mutter + Chamber Orchestra Vienna-Berlin

Μια βιολονίστρια-θρύλος που άρχισε την καριέρα της με την υποστήριξη του Χέρμπερτ φον Κάραγιαν και υπήρξε μούσα μιας πλειάδας συνθετών: Ανρί Ντιτιγιέ, Σοφία Γκουμπαϊντούλινα, Βιτόλντ Λουτοσλάφσκι, Βόλφγκανκ Ριμ, Κζίστοφ Πεντερέτσκι, Αντρέ Πρεβέν, Τζον Ουίλλιαμς. Θα παρουσιάσει αποσπάσματα από τα κονσέρτα για βιολί του Μότσαρτ.



23/5

Temple Athens

Wire

Μετά από οκτώ χρόνια απουσίας από τις ζωντανές εμφανίσεις, οι Wire επιστρέφουν στην Αθήνα στις 23/5. Το κορυφαίο βρετανικό post-punk γκρουπ παραμένει «νευρώδες», όπως παλιά, χωρίς να έχει χάσει καθόλου τον θυμό και τον αυθορμητισμό των πρώτων χρόνων της πορείας του. Θα ακουστούν μνημειώδη κομμάτια από το «Pink Flag» μέχρι και το πιο πρόσφατο «Silver/Lead». Support θα παίξουν δύο από τα σημαντικότερα punk σχήματα της πόλης, οι Rita Moss και Hand & Leg.

Οlafur Arnalds

ΑΠΟ 23/5

Ο Παραλίας

Οι ξεκαρδιστικές περιπέτειες του Moondog, ενός αξιαγάπητου και ασυμβίβαστου συγγραφέα που ζει τη μεγάλη ζωή με τους δικούς του όρους, με έναν Μάθιου ΜακΚόναχι να αφήνεται στη δύναμη των ουσιών και τους οινοπνεύματος. Ταινία που μοιάζει με ατέλειωτο πάρτι που μέσα του κρύβει μια σειρά από υπαρξιακά ερωτήματα αλλά και το ποπ ειρωνικό ύφος του Χάρμονι Κορίν, κάτι που ο ίδιος έκανε πολύ πετυχημένα πριν από χρόνια στο Spring Breakers. Δείτε το ως μια πρώτη πρόγευση του φετινού καλοκαιριού.

ΑΠΟ 23/5

Το Σουτιέν

Εδώ και μία εικοσαετία ο Βέιτ Χέλμερ φτιάχνει διασκεδαστικές ιστορίες απόδρασης, πασπαλισμένες με το φολκλόρ περιοχών που σπάνια πιάνει ο κινηματογραφικός φακός. Αυτό κάνει και τώρα, με ποιητική διάθεση και απουσία διαλόγου, μεταφέροντάς μας στο ορεινό Αζερμπαϊτζάν για να περιγράψει την εμμονή ενός μηχανοδηγού με ένα γαλάζιο δαντελωτό σουτιέν που βρίσκει σκαλωμένο σε ένα τρένο. Η αναζήτηση της ιδιοκτήτριάς του θα τον οδηγήσει σε ένα απίθανο ταξίδι!

Nicholas Egon, Geraniums

24/5

Πινακοθήκη Γκίκα

Nicholas Egon: 22 τοπία για το Μουσείο Μπενάκη

Την άνοιξη του 2007, στο πλαίσιο της μεγάλης έκθεσης «O Nicholas Egon στην Ελλάδα» στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, ο καλλιτέχνης παραχώρησε προς πώληση κάποια από τα έργα της έκθεσης με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για τους σκοπούς του μουσείου. Τώρα, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του Matti Egon προσφέρει στο Μουσείο Μπενάκη είκοσι δύο τοπιογραφίες, με την προϋπόθεση να πωληθούν προς όφελός του, αφήνοντας μάλιστα την επιλογή των έργων στο Μουσείο. Κατά συνέπεια, είκοσι δύο από τα ωραιότερα και αρτιότερα έργα του καλλιτέχνη εκτίθενται στην Πινακοθήκη Γκίκα, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει και πάλι την εξαιρετική τεχνική του και την ιδιαιτερότητα με την οποία προσέγγιζε το ελληνικό τοπίο.

Mέχρι τις 20/7

25/5

Τεχνόπολη

Benjamin Clementine & His Parisian String Quintet

Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του με τον David Byrne, ο «μουσικός George Orwell της εποχής μας» έρχεται για μία και μοναδική live εμφάνιση στην Αθήνα που θα υποστηρίζεται μουσικά από πέντε έγχορδα από τη Γαλλία, ανάμεσά τους και η Barbara Le LiePvre στο τσέλο. Θα παρουσιάσει τραγούδια από το βραβευμένο με Mercury άλμπουμ του «At least for now» (2015) και το «I tell a fly» (2017), τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως.

Benjamin Clementine

25/5

Αεροδρόμιο Ελληνικού

ADD Festival 2019: Athens dance till dawn

Το Σάββατο 25/5 η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το six d.o.g.s ενώνουν τις δυνάμεις τους στο ADD 2019, το μεγάλο φεστιβάλ της Αθήνας για τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, από το σούρουπο ως την αυγή, από το παρελθόν ως το παρόν και από κει στο μέλλον της dance μουσικής. Ενεργοποιούν κάποιους από τους άδειους εδώ και χρόνια χώρους του κτιριακού συμπλέγματος του αεροδρομίου στο Ελληνικό, δημιουργώντας ένα ζωντανό αστικό μουσικό περιβάλλον σε τρία stages, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με τελευταίας τεχνολογίας ηχοσυστήματα και ειδικά σχεδιασμένες φωτιστικές και εικαστικές εγκαταστάσεις.

Το line-up περιλαμβάνει: AME Live, Barac, Deep Dish, Forest Swords Live, Gerd Janson, Kiasmos, Christian Löffler Live, Mind Against, Kittin, Nastia, Photon Showcase w/ Marcel Dettman, DVS1, Ben Klock, Etapp Kyle κ.ά.

26/5

Υμηττός

Πεζοπορία και γιόγκα στον Υμηττό

Την ευκαιρία να περπατήσουν σε ένα από τα πιο όμορφα βουνά της Αθήνας και παράλληλα να κάνουν γιόγκα στην ηρεμία της φύσης θα έχουν όσοι συμμετάσχουν στη δράση που διοργανώνει η Hiking Meditation. Θυμηθείτε να έχετε μαζί σας και στρωματάκι για την πρακτική της γιόγκα.

27/5

Τεχνόπολη

Athens Technopolis Jazz Festival

Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο γίνεται 19 ετών και φιλοξενεί, όπως κάθε χρόνο, ποικίλες τάσεις της τζαζ, μπάντες και σχήματα με διεθνή καριέρα και αναγνώριση από κάθε γωνιά του πλανήτη. Φέτος, για 7 ημέρες στη σκηνή της Τεχνόπολης θα εμφανιστούν 21 μουσικά σχήματα από 19 χώρες, ενώ το φεστιβάλ πλαισιώνει μια σειρά παράλληλων δράσεων, ομιλιών, workshops, εκθέσεων, το Meet Market και όχι μόνο. Την πρώτη μέρα ανοίγει το Petros Klampanis Trio που θα μας μεταφέρει στα σύγχρονα τζαζ στέκια της αμερικανικής μεγαλούπολης και οι πειραματικοί ήχοι των Grey Paris, ενός πολλά υποσχόμενου σχήματος που είναι η νέα μουσική πρόταση του φεστιβάλ.

Μέχρι 2/6

Το Rocketman φιλοδοξεί να γίνει μια πολύχρωμη, έντονη και φαντασιακή καταγραφή της απότομης ανόδου του Έλτον Τζον τη δεκαετία του '70.

ΑΠΟ 30/5

Rocketman

Με τις ευλογίες του ίδιου του Έλτον Τζον και τη σαρωτική ερμηνεία του Τάρον Έγκερτον, το Rocketman φιλοδοξεί να γίνει μια πολύχρωμη, έντονη και φαντασιακή καταγραφή της απότομης ανόδου του καλλιτέχνη τη δεκαετία του '70, χάρη και στην επιτυχία του ομώνυμου τραγουδιού. Παράλληλα, αποτελεί το νέο προσωπικό στοίχημα του Ντέξτερ Φλέτσερ, του σκηνοθέτη που ανέλαβε και κράτησε ζωντανό το Bohemian Rhapsody μετά την επεισοδιακή φυγή του Μπράιαν Σίνγκερ.

30-31/5

ΑΣΚΤ

Το Βauhaus και η Ελλάδα, η νέα ιδέα της σύνθεσης στις τέχνες και την αρχιτεκτονική

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας και η Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών Στουτγάρδης οργανώνουν διεθνές συνέδριο με τίτλο «Το Βauhaus και η Ελλάδα» με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Βauhaus στη Βαϊμάρη. Το συνέδριο θα κινηθεί γύρω από δύο γενικές θεματικές περιοχές: «Σημασία και επιρροή του Βauhaus στις τέχνες και την αρχιτεκτονική στην Ελλάδα» και «Συγκριτική αποτίμηση της επιρροής του Βauhaus σε άλλες χώρες και η διδακτική των τεχνών».

Το διεθνές σκέλος του συνεδρίου θα επικεντρωθεί κυρίως στην πρόσληψη του Βauhaus από άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα εξεταστούν ζητήματα όπως η γερμανική εμπειρία του Βauhaus (1919-1933) αλλά και η πρώτη έκθεση του κινήματος στο ΜοΜΑ της Νέας Υόρκης (1938), το σχέδιο ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Μεσογειακής Ακαδημίας των Mendelsohn-Wijdeveld-Ozenfant (1933), το Black Mountain College στη Βόρεια Καρολίνα, το New Bauhaus στο Σικάγο κ.ά. Το συνέδριο, που πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, θα πλαισιωθεί από παράλληλες εκδόσεις και εκδηλώσεις σχετικές με την κουλτούρα του κινήματος που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

bauhaus2019.asfa.gr

30-31/5, 1/6

31/5

Fuzz Live Music Club

dEUS - «The ideal crash» 20th anniversary

Την Παρασκευή 31 Μαΐου οι Βέλγοι που κέρδισαν από την αρχή της πορείας τους μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ελληνικού κοινού θα γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του αριστουργηματικού «The ideal crash», το οποίο θα παίξουν ολόκληρο ζωντανά, αναγγέλλοντας ταυτόχρονα την επιστροφή τους με το 8ο άλμπουμ τους! Τραγούδια όπως τα αξέχαστα «Sister Dew», «Instant Street», «Everybody's Weird», «Dream Sequence #1», μαζί με τα κλασικά στάνταρ τους «Suds & Soda», «Little Arithmetics», «For the Roses» και «Hotellounge (Be the Death of Me)», υπόσχονται μια μοναδική βραδιά.

Οι Deus θα γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του αριστουργηματικού «The ideal crash».

ΑΠΟ 31/5

Θέατρο Οδού Κυκλάδων

Elephant Song

Η παράσταση της ομάδας momentum που σκηνοθετεί ο Αργύρης Πανταζάρας είναι βασισμένη στο έργο του Καναδού συγγραφέα Nicolas Billon. Ένας ψυχίατρος εξαφανίζεται από το γραφείο του. Το τελευταίο πρόσωπο που τον έχει δει είναι ο νεαρός ασθενής του, ο Μάικλ, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευφυής και παθιασμένος με τους ελέφαντες. Ο διευθυντής του ιδρύματος, αποφασισμένος να ανακαλύψει τα ίχνη του ψυχιάτρου, ξεκινά με τον ασθενή ένα παιχνίδι ανάκρισης, στο οποίο τελικά εγκλωβίζεται ο ίδιος. Μαζί τους, η προϊσταμένη νοσοκόμα, πάντα παρούσα, αφουγκράζεται, παρακολουθεί, παρεμβαίνει.

Παίζουν: Μάξιμος Μουμούρης, Ίρις Πανταζάρα, Αργύρης Πανταζάρας

Παρ.-Κυρ. 21:00

ΕΩΣ 1/6

Gallery Rodeo, Πολυδεύκους 41, Πειραιάς

Ψυχοσάββατο - Μέρος ΙΙ

Το Ψυχοσάββατο ΙΙ, που ακολουθεί την πρώτη έκθεση με την ομώνυμη θεματική, είναι μια ομαδική παρουσίαση με νέα έργα καλλιτεχνών που έγιναν ειδικά για την έκθεση σε ανοιχτό διάλογο με ένα έργο του Duncan Campbell το οποίο πραγματεύεται τη βιογραφία και το έργο του τεχνοκράτη, οικονομολόγου Ηans Tietmeyer (1931-2016) μέσα από μια περιεκτική ιστορική καταγραφή της μεταπολεμικής Γερμανίας, την ισχυροποίηση του γερμανικού μάρκου και τη γένεση του ευρώ. Εκτός από τον Duncan Campbell, συμμετέχουν οι Μενέλαος Καραμαγγιώλης, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Ευτύχης Πατσουράκης και ΣΕΡΑΠΙΣ MARITIME, μια in situ εγκατάσταση σε ένα κτίριο μνημειακού χαρακτήρα στο λιμάνι, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά.

Η θρυλική Γιαπωνέζα μουσικός Midori Takada.

2/6

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Midori Takada

Μία από τις πρωτοπόρους της ambient μουσικής, η θρυλική Γιαπωνέζα μουσικός Midori Takada, δεν είχε βγει έξω από τα σύνορα της χώρας της μέχρι που επανακυκλοφόρησαν δύο κλασικά άλμπουμ της το 2017, το «Through the looking glass» (1981) και το «Lunar Cruise», σε συνεργασία με τον Masahiko Satoh (1991). Από τότε αναγνωρίστηκε ως μία από τις πιο σημαντικές καλλιτέχνιδες κρουστών που δρουν αυτήν τη στιγμή στον κόσμο αλλά και ως μία από τις κορυφαίες συνθέτριες ηλεκτρονικής μουσικής. Πέρσι, μάλιστα, μετά την αναγέννηση της καριέρας της, κυκλοφόρησε νέα δουλειά μετά από 20 χρόνια σε συνεργασία με τη Νεοϋορκέζα Lafawndah.

ΕΩΣ 5/6

Θέατρο Νέου Κόσμου

Το ξύπνημα της άνοιξης

Μετά τον Γυάλινο Κόσμο και τους Βρικόλακες και πριν κατηφορίσει με τις αριστοφανικές Νεφέλες του στην Επίδαυρο, ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί το Ξύπνημα της άνοιξης του Φρανκ Βέντεκιντ, ένα ρέκβιεμ για τον στραγγαλισμό της αθωότητας και των πρώτων παρορμήσεων που καταγγέλλει τη συντηρητικότητα της κοινωνίας μας. Μέσα από σύντομες, αποσπασματικές εικόνες παρακολουθούμε μια γενιά εφήβων να έρχεται αντιμέτωπη με τη διερεύνηση της σεξουαλικότητας, τη φιλία, τον ρομαντισμό, τη βία, την αυτοκτονία, τον έρωτα και να ωθείται, εν τέλει, στον αφανισμό.

Παίζουν: Βαγγέλης Αμπατζής, Ασημίνα Αναστασοπούλου, Κορίνα-Άννα Γκουγκουλή, Γιώργος Δικαίος, Αναστάσης Λαουλάκος, Μάνος Πετράκης, Νάνσυ Σιδέρη, Μαρία Σκουλά.

Δευτ.-Τετ., Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00

Το ξύπνημα της άνοιξης. Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

ΕΩΣ 6/6

X-Men: Dark Phoenix

Το τέλος μιας εποχής, καθώς αυτή είναι η τελευταία ιστορία των μεταλλαγμένων ηρώων που δημιουργήθηκε πριν από την οριστική εξαγορά της Fox από την Disney, έχει ως επίκεντρο την Τζιν Γκρέι και τη μεταμόρφωσή της σε μια παρουσία με πανίσχυρες δυνάμεις, τις οποίες και καλείται να διαχειριστεί. Με την παρουσία όλων των ηθοποιών της νεότερης φουρνιάς των ταινιών X-Men, προεξάρχοντος του Τζέιμς ΜακΑβόι ως Καθηγητή Χ, με την Τζέσικα Τσαστέιν ως κερασάκι στην τούρτα, το κλείσιμο της σειράς αναμένεται να μην παραδοθεί αποκλειστικά στη δράση αλλά να είναι γεμάτο έντονα συναισθήματα και συγκινητικές στιγμές.

7/6

Πλατεία Νερού

Release Athens 2019: Damian Jr. Gong Marley, Third World, Hollie Cook

To Release Festival αφιερώνει μία μέρα στη ρέγκε, στο dancehall και στους «βαρείς» ήχους από την Τζαμάικα, προσκαλώντας τον πιο πετυχημένο γιο του Bob Marley, τον Damian Jr. Gong (που παίζει με ένα ψευδώνυμο του πατέρα του). Θα ερμηνεύσει τις προσωπικές του επιτυχίες «Welcome to jamrock» αλλά και κλασικά του πατέρα του. Τον πλαισιώνουν οι θρυλικοί Third World με 45 χρόνια πορείας, αλλά και μία από τις πιο συναρπαστικές νέες γυναικείες φωνές του είδους, η Hollie Cook, κόρη του ντράμερ των Sex Pistols και πνευματικό παιδί του Boy George, που θα φέρει μαζί της την «tropical pop» της.

Ο Iggy Pop στις 13 Ιουνίου 1970

8/6

Πλατεία Νερού

Release Athens 2019: Iggy Pop, James, Shame

Μια βραδιά με ροκ ήρωες που το ελληνικό κοινό έχει λατρέψει και δεν βαριέται ποτέ να βλέπει ζωντανά: Iggy Pop, James, αλλά και οι νεότεροι Shame, μία από τις κορυφαίες νέες ροκ μπάντες της Μεγάλης Βρετανίας, που έρχονται με νεανική ορμή, θυμό και ένα καταπληκτικό ντεμπούτο, το «Songs οf Praise» για να «κάψει» την πλατεία Νερού.

Έως 9/6

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο κύκλος του έρωτα

Με το έργο του Αυστριακού συγγραφέα Άρθουρ Σνίτσλερ καταπιάνεται ο Θωμάς Μοσχόπουλος, μετά την επιτυχία του Φαρενάιτ 451, βάζοντας δέκα ζευγάρια σε μια σκυταλοδρομία σεξουαλικών συναντήσεων. Η αιώνια εναλλαγή συντρόφων είναι στο επίκεντρο της παράστασης, είτε αποτυπώνει τη σεξουαλική υποκρισία της Βιέννης του 19ου αι. είτε την εξάπλωση του ασέξουαλ σήμερα. Όλα ξεκινούν από μια φτωχή πόρνη και καταλήγουν πάλι σ' αυτήν, καθώς κάθε σκηνή παίρνει ένα πρόσωπο από την προηγούμενη και το εισάγει στην επόμενη.

Παίζουν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Αυγουστίνος Κούμουλος, Άννα Μάσχα, Κίττυ Παϊταζόγλου, Νικόλας Παπαγιάννης, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Σίσσυ Τουμάση, Κώστας Φιλίππογλου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Τετ.-Παρ. 20:30, Σάβ. 18:00 & 21:00, Κυρ. 19:00

Ο κύκλος του έρωτα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

15/6

Ηρώδειο

50 χρόνια Jethro Tull

Έχοντας διαγράψει ξεχωριστή πορεία στη ροκ σκηνή, καθοδηγούμενοι από τη μουσική ευφυΐα του πολυτάλαντου Ian Anderson, οι Jethro Tull έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές. Με πληθωρικό μουσικό ύφος που κινείται από το μπλουζ και το hard rock μέχρι τις progressive φόρμες, το art rock και πολύπλοκες συνθέσεις με τη χρήση κλασικών οργάνων, η βρετανική μπάντα από το Λούτον δίκαια συγκαταλέγεται στη λίστα με τα σημαντικότερα σχήματα της ροκ μουσικής. Δεκαέξι χρόνια μετά την ιστορική τους συναυλία στο Ηρώδειο, επιστρέφουν για μία αναδρομή στη μακρόχρονη καριέρα τους.

ΕΩΣ 27/6

Μουσείο Παιχνιδιών Μουσείου Μπενάκη

Έκθεση «Παραδοσιακές κούκλες και παιχνίδια από την Ιαπωνία»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της 120ής επετείου των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας - Ιαπωνίας (1899-2019) η Πρεσβεία της Ιαπωνίας, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζει μια συλλογή από ιαπωνικά παραδοσιακά παιχνίδια και κούκλες που συνδέονται με εθιμικές γιορτές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού της Ιαπωνίας ανά τους αιώνες.

Oι Jethro Tull δεκαέξι χρόνια μετά την ιστορική τους συναυλία στο Ηρώδειο, επιστρέφουν για μία αναδρομή στη μακρόχρονη καριέρα τους.

Νέα Άλμπουμ

Ο Mac De Marco θα κυκλοφορήσει το «Here comes the cowboy» στις 10/5 με τους κλεμμένους τίτλους από τη Mitski, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Στον αντίποδα, το πολυσυζητημένο «California Son» με τις διασκευές του Morrissey σε διάσημα κομμάτια θα κυκλοφορήσει στις 24/5 και μένει να δούμε αν άξιζε τον κόπο η κριτική στους μουσικούς που συνεργάζονται μαζί του. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες κυκλοφορούν νέους δίσκους την ίδια ημερομηνία. Στις 14/6 η Mαντόνα αποκαλύπτει τη διαβόητη «Madame X» της, ενώ ταυτόχρονα ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιστρέφει στη δισκογραφία με το 19ο άλμπουμ του «Western Stars» που περιέχει το πρώτο του οriginal υλικό από το 2012.

