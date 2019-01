Αν κρίνουμε από το ποδαρικό που έκανε με το Τhe Mule του Κλιντ Ίστγουντ και το Green Book, το 2019 θα είναι μια δυνατή κινηματογραφική χρονιά, εκτός κι αν οι καλύτερες ταινίες έχουν συσσωρευτεί στο πρώτο και το τελευταίο δίμηνο, όπως, πλην σεβαστών εξαιρέσεων, συνέβη πέρυσι.

Στα χαρτιά πάντως έχουμε πολύ ωραία πράγματα να περιμένουμε. Νέες ταινίες δημιουργών όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Ανγκ Λι, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο Κουέντιν Ταραντίνο, οι τυπικές υπερηρωικές υπερπαραγωγές, οι live action διασκευές αγαπημένων ντισνεϊκών τίτλων, αλλά και φεστιβαλικοί τίτλοι, για τους οποίους ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα, συνθέτουν μια ευρεία γκάμα επιλογών για τον σινεφίλ που πασχίζει να ξεγελάσει την (κατά βάθος ακόρεστη) δίψα του για σινεμά.



Παρακάτω συγκέντρωσα (με αλφαβητική σειρά) τις 20 πολυαναμενόμενες ταινίες για φέτος, με κριτήριο το hype, το fanbase και τις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού, όπως αναδεικνύονται από τα εισιτήρια μέσα στα χρόνια.

Ad Astra

Δεν μας έχει δώσει ακόμα τη μεγάλη ταινία που κυνηγά ο Τζέιμς Γκρέι, του πιστώνεις όμως πως θα καταπιαστεί από το αγνό μελόδραμα ως το εξωτικό έπος, προσεγγίζοντάς τα με τρόπο ώστε να διαψεύσει όσους διατείνονται πως οι ταινίες δεν γυρίζονται όπως παλιά. Ίσως αυτή η μεγάλη ταινία να είναι το Ad Astra, μια διαστημική περιπέτεια όπου ο Μπραντ Πιτ αναζητά τον πατέρα του στο έργο Τόμι Λι Τζόουνς (24/5 στην Αμερική).

At Eternity's Gate (Στην πύλη της αιωνιότητας)

Τα χρόνια της αυτοεξορίας του Βίνσεντ βαν Γκογκ στην Αρλ της Γαλλίας, το φως που βρήκε και τα αριστουργήματα που δημιούργησε έχουν τον πρώτο λόγο σε μια φρέσκια ματιά πάνω στη ζωή και τις σκέψεις του μεγάλου ζωγράφου που αποτελεί συχνή πηγή έμπνευσης (και) για το σινεμά. Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Τζούλιαν Σνάμπελ, ένας άνθρωπος που προσπάθησε στην καριέρα του να αποκρυπτογραφήσει ιδιοφυή δημιουργικά μυαλά, ξεκινώντας από το ξεχασμένο σήμερα Basquiat και φτάνοντας ως το φιλμ Το σκάφανδρο και η πεταλούδα (17/1).

Avengers:End Game

Δεύτερο μέρος του εμπορικότερου τίτλου του 2018, όπου αναμένουμε, κυρίως, να δούμε με ποιόν τρόπο η Marvel θα επαναφέρει στη ζωή όσους ήρωες σκότωσε ο Θάνος και πώς θα κάνει reboot στο διευρυμένο σύμπαν της. Ας ελπίσουμε μόνο αυτήν τη φορά να δουλέψουν την αφήγηση, ώστε να θυμίζει λίγο περισσότερο σινεμά, αντί για κολάζ από σκηνές με δημοφιλείς υπερήρωες (25/4).

Ένα όμορφο αγόρι (Beautiful Boy)

Ο τίτλος αντιπροσωπεύει την εικόνα που βλέπει και θα βλέπει για πάντα στα μάτια του ένας πατέρας, τις στιγμές που ο γιος του μεγαλώνει και αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα εθισμού. Οι ερωτήσεις, οι καβγάδες, οι συγγνώμες και οι εξομολογήσεις, μια σειρά από γεγονότα που επανακαθορίζουν μια δυνατή σχέση σε μια αληθινή ιστορία που βασίστηκε σε ένα ζεύγος απομνημονευμάτων που κυκλοφόρησαν μαζί πατέρας και γιος για να καταγράψουν τη θυελλώδη αυτή περίοδο της σχέσης τους. Στιβ Καρέλ και Τιμοτέ Σαλαμέ σε εξαιρετική φόρμα (31/1).

Βenedetta

Η ολική επαναφορά του αγαπημένου προβοκάτορα Πολ Βερχόφεν –αγαπημένου γιατί στο σινεμά του η ειρωνεία και η χιουμοριστική υπονόμευση προηγούνται της διάθεσης για σοκ– συνεχίζεται μετά το Elle με τη νέα του ταινία, που εκτυλίσσεται κατά τον 17ο αιώνα και αφορά καλόγρια που ταλανίζεται από ερωτικά όνειρα και φαντασιώσεις για μίαν άλλη καλόγρια, με την τελευταία να ανταποκρίνεται στο ερωτικό της κάλεσμα. Βούτυρο στο ψωμί του.

Downton Abbey

Το υπηρετικό προσωπικό στίλβωσε τα ασημικά, τα σμόκιν και οι τουαλέτες βγήκαν από τη ναφθαλίνη και ο πύργος του Ντάουντον είναι έτοιμος να μας υποδεχτεί και πάλι φέτος τον Σεπτέμβριο, αυτήν τη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε, μένει να δούμε αν το θέαμα θα αφορά μόνο τους φαν της σειράς ή αν θα απευθύνεται και σε παρθένο κοινό (13/9 στη Βρετανία).

Dumbo

Ο χορός των live-action μεταφορών αγαπημένων τίτλων κινουμένων σχεδίων της Disney φέτος ανοίγει με τον Dumbo, o οποίος θα πετάξει υπό τις οδηγίες του Τιμ Μπάρτον. Ο τελευταίος προτιμά σταθερά τη συντροφιά διαφορετικών, κοινωνικά παραγκωνισμένων χαρακτήρων, όπως το ελεφαντάκι με τα γαλάζια μάτια και τα μεγάλα αυτιά που έκανε τον κόσμο γύρω του να πάψει να βλέπει το «κουσούρι» του ως τέτοιο (28/3).

Ford v. Ferrari

Ο Κρίστιαν Μπέιλ στα γυρίσματα της ταινίας.

Το project πέρασε από τα χέρια του Κλιντ Ίστγουντ και του Μάικλ Μαν, για να καταλήξει στον Τζέιμς Μάνγκολντ του Copland και του Wolverine, αξιόπιστο επαγγελματία, με αγάπη για το σινεμά είδους και για το σινεμά γενικότερα. Δύσκολα θα βρεις πιο ελκυστική ερμηνευτική μονομαχία φέτος από εκείνη των Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ, μένει να δούμε αν το Rush του Ρον Χάουαρντ, η καλύτερη ταινία μυθοπλασίας με θέμα τη Φόρμουλα 1, θα αποκτήσει αδερφάκι (28/6 στην Αμερική).

Gemini Man

O Γουίλ Σμιθ και o Ανγκ Λι.

Γουίλ Σμιθ εναντίον μιας νεότερης εκδοχής του εαυτού του σε μια περιπέτεια με πρωτοποριακά, όπως λέγεται, οπτικά εφέ «αντιγήρανσης» και τον ταϊβανέζο Ανγκ Λι, που ουδέποτε είπε όχι σε τεχνολογική πρόκληση, να αναλαμβάνει τα ηνία μιας υπερπαραγωγής, επτά χρόνια μετά τον θρίαμβο της Ζωής του Πι. Μόνο μελανό σημείο το όνομα του Τζέρι Μπρουκχάιμερ στην παραγωγή (4/10 στην Αμερική).

It: Chapter Two

Εκμεταλλευόμενο την '80s νοσταλγία και το hot streak στο οποίο βρίσκεται εσχάτως το είδος του τρόμου, το πρώτο κεφάλαιο του Αυτού εξελίχθηκε σε event τον Σεπτέμβριο του '17, σπάζοντας τα ταμεία. Το δεύτερο μέρος έρχεται τον φετινό Σεπτέμβριο σε ερμηνευτικά αναβαθμισμένη εκδοχή, χάρη στην ευγενική συνδρομή των Τζέσικα Τσαστέιν και Τζέιμς ΜακΑβόι. Προσωπικά ευελπιστώ σε λιγότερη φασαρία και περισσότερο υπαινιγμό, κατανοώ όμως πως συνταγή που κερδίζει, δεν αλλάζει (6/9 στην Αμερική).

Joker

Πιθανότατα επηρεασμένο από το Killing Joke του Άλαν Μουρ –μέσα στις δυο, τρεις εμβληματικές γραφικές νουβέλες των '80s–, το origin story του δημοφιλέστερου κακού της 9ης τέχνης έχει πρωταγωνιστή πρωτοκλασάτης ερμηνευτικής στόφας, στο πρόσωπο του Χοακίν Φίνιξ, έχει ολόκληρο Ντε Νίρο σε δεύτερο ρόλο και, αν όλα πάνε καλά, θα εγκαινιάσει ένα νέο label για την DC, υπό το οποίο θα στεγάζονται πιο ενήλικες μεταφορές κόμικ (4/10 στην Αμερική).

Once upon a time in Hollywood

Χολιγουντιανή λάμψη, ελευθεριάζοντα ήθη, πολιτικός αναβρασμός και τελετουργικές δολοφονίες από την οικογένεια Μάνσον. Σε αυτό το περιβάλλον εκτυλίσσεται το νέο σπονδυλωτό φιλμ του Ταραντίνο που συγκεντρώνει πάσης φύσεως εκπροσώπους υποκριτικής για να εκτοξεύσουν ευφυολογήματα, να λογομαχήσουν με ποπ αναφορές και να καταστούν θύτες και θύματα γραφικής κινηματογραφικής βίας (26/7 στην Αμερική).

Rocketman

Ποιος πίστευε στις αρχές του περασμένου έτους πως η πολύπαθη βιογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι θα κατέληγε μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της περασμένης χρονιάς; Κάπως έτσι η βιογραφία του Έλτον Τζον μετατράπηκε από «ακόμα ένα biopic» σε ένα από τα μεγάλα εμπορικά στοιχήματα του 2019. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Τάρον Έτζερτον του Kingsman:The Secret Service (17/5 στην Αμερική).

Shadows

Ιδιαίτερα αγαπητά (και) στη χώρα μας ο Ήρωας και τα Ιπτάμενα Στιλέτα του Ζανγκ Γιμού, συνεπώς απολύτως δικαιολογημένη η ανυπομονησία για την επιστροφή του σκηνοθέτη στο είδος του wu xia με μια χορογραφημένη επική καλλιγραφία, αισθητικά εμπνευσμένη από το γιν και το γιανγκ. Οι πρώτες κριτικές θετικότατες, το τρέιλερ εντυπωσιακό (28/2).

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Η απορία μερικών από εμάς εάν τα σενάρια του Ευθύμη Φιλίππου είναι εκείνα που υπαγορεύουν τη φόρμα στο σινεμά του Γιώργου Λάνθιμου θα λυθεί σύντομα με το The Favourite, την πρώτη (αν δεν υπολογίσουμε στο βιογραφικό του τον Καλύτερό μου Φίλο) ταινία του σκηνοθέτη που στηρίζεται σε σενάριο άλλου. Κατά τα άλλα οι κριτικές είναι ενθουσιώδεις και η ταινία μαζεύει διαρκώς υποψηφιότητες και βραβεία από Ενώσεις και Σωματεία, κυρίως για την ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν (7/2).

The Irishman

Σκορσέζε και Ντε Νίρο ξανά μαζί, δύο δεκαετίες και κάτι μετά το Καζίνο, σε γκανγκστερικό δράμα. Θα ήθελες να το δεις άμεσα, ακόμα κι αν δεν πρόσθετα πως εδώ ο Mάρτι συνεργάζεται εκ νέου με Τζο Πέσι και Χάρβει Καϊτέλ και για πρώτη φορά με Αλ Πατσίνο. Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί από πέρσι, μοναδικά ερωτηματικά αν τα ψηφιακά εφέ που ξανανιώνουν τους πρωταγωνιστές θα είναι πειστικά και αν θα το δούμε στις αίθουσες, δεδομένου πως πρόκειται για παραγωγή του Netflix.

The Lion King

Την κότα με τα χρυσά αυγά έχει βρει η Ντίσνεϊ με τις live action διασκευές αγαπημένων ταινιών κινουμένων σχεδίων της. Η συγκινησιακή φόρτιση, οι σαιξπηρισμοί και η βασιλοφροσύνη του Lion King αγαπιούνται με σφοδρότητα, ο Τζον Φαβρό της αντίστοιχης διασκευής του The Jungle Book εγγυάται το ποιοτικό αποτέλεσμα, συνεπώς ουδεμία απορία υφίσταται για το ποιο θα είναι το μεγάλο hit της χρονιάς. Ο «κύκλος της ζωής» ανοίγει ξανά τον Ιούλιο (19/7 στην Αμερική).

Toy Story 4

Η παιδικότητα της παλιάς Disney και η ανθρωπιά του Τσάπλιν και του Κάπρα κατοικούν πια στις εικόνες της Pixar, μιας παιδαγωγού αλά Mary Poppins, που προσέχει μεν τα παιδιά, αποσκοπεί όμως στη φροντίδα και την ψυχική σωτηρία των ενηλίκων. Κι αν πιστεύεις ότι το Τοy Story έκλεισε αρμονικά τον κύκλο του και απορείς τι παραπάνω μπορεί να προσθέσει ένα ακόμα σίκουελ, κατά βάθος ξέρεις ότι η Pixar μπορεί να σε διαψεύσει με τον πιο ευχάριστο τρόπο (21/6 στην Αμερική).

Pain and Glory

Διαρκώς μειώνονται οι δημιουργοί που μπορούν να ξεκολλήσουν το άλλοτε θερμότερο εγχώριο σινεφίλ κοινό από τον καναπέ, ο Πέδρο Αλμοδοβάρ παραμένει ανάμεσα τους και αναμένεται να το πράξει και φέτος με ένα πρότζεκτ ενδοσκόπησης και ημι-αυτοβιογραφικής διάθεσης, σε πρώτη ματιά συγγενές προς τις Ραγισμένες Αγκαλιές του, με πρωταγωνιστές του συνήθεις υπόπτους Πενέλοπε Κρουζ και Αντόνιο Μπαντέρας. Λογικά θα προβληθεί αρχικά στο φεστιβάλ των Καννών και στη χώρα μας θα το δούμε κατά το φθινόπωρο.

Star Wars IX

Οι φαν ελάλησαν, το θέαμα δεν πρέπει να παρεκκλίνει καθόλου από τα πλαίσια της original τριλογίας, κι έτσι ο J.J. Abrams του ασφαλούς Τhe Force Awakens, που περισσότερο σε πιστό ριμέικ έφερνε παρά σε σίκουελ, επιστρέφει για τη συνέχεια της ιστορίας. Η υπερπροσφορά των αστρικών ταξιδιών στον μακρινό γαλαξία προκάλεσε κατακόρυφη πτώση του ενδιαφέροντος του κοινού, τα εισιτήρια του Han Solo το πιστοποιούν, για το φανατικό κοινό της σειράς, όμως, μια νέα ταινία Star Wars παραμένει μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός (20/12 στην Αμερική).

Us

Τον σκόπελο της δύσκολης δεύτερης ταινίας καλείται να ξεπεράσει ο Τζόρνταν Πιλ με το νέο του φιλμ τρόμου, όπου τα μέλη μιας οικογενείας στοιχειώνονται από τους δαιμονικούς doppelgangers τους. Αναμενόμενα κάποιοι θα πουν ότι επαναλαμβάνει τον εαυτό του, αν το Us μοιάζει με το Get Out, άλλοι θα γκρινιάξουν γιατί δεν είναι σαν αυτό, αν δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, δυστυχώς δεν μπορείς να τα έχεις καλά με όλους. Το ζητούμενο είναι να του έχει βγει καλή η ταινία (14/3).