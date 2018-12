Όταν μιλάμε για τις χειρότερες ταινίες οποιουδήποτε κινηματογραφικού είδους, η επιλογή είναι συνήθως δυσκολότερη σε αντιστοιχία με τις καλύτερες.

Ο χαρακτηρισμός «χειρότερη», πέρα από τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός, αφορά δύο πολύ διαφορετικές υποσχέσεις ταινιών, αυτές που λόγω έλλειψης χρημάτων και ταλέντου είναι τόσο κακές στο μάτι που καταντούν αποκρουστικές αλλά και αυτές που αν και ξοδεύτηκαν εκατομμύρια στην παραγωγή τους, είναι αδύνατο να τις παρακολουθήσει κάποιος πάνω από 10 λεπτά. Για πολλούς δηλαδή το χειρότερο κρίνεται με βάση την προσδοκία και όχι την πραγματική αξία, θεωρώντας πως δεν περιμένουν κάτι από ένα φιλμ που γυρίστηκε για πλάκα.

Στις χριστουγεννιάτικες ταινίες, που μονοπωλούν το ενδιαφέρον αυτό τον καιρό, προστίθεται άλλη μια παράμετρος. Είναι δικαιολογημένο ένας λάτρης της εορταστικής περιόδου να χλευάζει οτιδήποτε πάει κόντρα σε αυτήν, αλλά και ένας εχθρός της να φρικάρει με γλυκανάλατες ταινίες που μας διδάσκουν επίμονα το περιβόητο αληθινό πνεύμα των ημερών.

Η παρακάτω λίστα δεν φτιάχτηκε αποκλειστικά για έναν από τους δυο τύπους ανθρώπων, αλλά βασίστηκε σε ταινίες που ήταν πραγματικά κακές ιδέες, όποιο σκοπό και αν εξυπηρετούν. Οι περισσότερες είναι φθηνές, που έβαλαν τους όρους Christmas και Santa Claus μέσα μήπως και βγάλουν κέρδη οι παραγωγοί τους, άλλες είναι ακριβότερες αλλά σε κάνουν να λυπάσαι τα λεφτά που ξοδεύτηκαν γι' αυτές. Δίνονται με χρονολογική σειρά.

1.

Santa Claus Conquers the Martians (1964)

Στον πλανήτη Άρη έχουν αναπτύξει τεχνολογία ώστε να μπορούν να βλέπουν τηλεόραση από τη Γη, όμως αυτό δημιουργεί παρενέργειες. Μία από αυτές είναι πως τα μικρά αρειανάκια βλέπουν συνέχεια ιστορίες με τον Άι Βασίλη και τον θέλουν για δικό τους, με αποτέλεσμα μια ομάδα Αρειανών να καταφτάσει στη Γη για να τον απαγάγει. Τα καταφέρνει, όμως μόλις ο γέροντας φτάσει στον ξένο πλανήτη θα τους μαγέψει όλους και θα τους μάθει το νόημα των Χριστουγέννων. Θέλετε κάτι παραπάνω;

2.

Santa and the Ice Cream Bunny (1972)

Δεν είναι οι γελοίες σκηνές ενός Άι Βασίλη που ξεμένει σε μια παραλία γιατί χάλασε το έλκηθρό του. Ούτε ο creepy λαγός που συνοδεύει μια ομάδα παιδιών που θέλουν να βοηθήσουν. Ούτε το σχεδόν ερασιτεχνικό γύρισμα. Το χειρότερο όλων σε αυτή την ταινία είναι πως, από τη μέση και μετά, ο συμπαθής παππούλης ξεχνά τα προβλήματά του και αρχίζει να διηγείται στα παιδιά την ιστορία της Thumbellina, την οποία είχε κάνει παλιότερα ο σκηνοθέτης και τη φορτώνει εδώ μέσα με την ελπίδα ότι θα την δουν περισσότεροι λόγω του χριστουγεννιάτικου δολώματος.

3.

The Star Wars Holiday Special (1978)

Μπορεί να μη γιορτάζουν τα Χριστούγεννα in a galaxy far, far away, στον πλανήτη του Chewbacca όμως γιορτάζουν τη Life Day, την οποία ο συμπαθής Chewie πρέπει να προλάβει. Έναν χρόνο μετά τον σεισμό που προκάλεσε το φιλμ του Τζορτζ Λούκας, η εταιρεία παραγωγής του ένωσε υλικό από αυτό, μαζί με νέες σκηνές ώστε να παιχτεί στην τηλεόραση την περίοδο των Χριστουγέννων. Το αποτέλεσμα ήταν κάκιστο, ο Λούκας δήλωσε πως απλά έδωσε την άδεια και δεν είχε καμία σχέση και η ταινία δεν ξαναπαίχτηκε ποτέ καθώς το χάλι της ήταν ικανό να διαλύσει το franchise. Φυσικά κάποιοι fans τη βρήκαν και όσοι θεωρείτε ότι οι Τελευταίοι Τζεντάι ήταν ντροπή για τη saga, δείτε πρώτα αυτό και θα το ξανασκεφτείτε.

4.

Silent Night, Deadly Night 2 (1987)

Το 1984 προβλήθηκε το πρώτο φιλμ της σειράς, που προσπαθούσε να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη απενοχοποίηση του horror, βάζοντας έναν προβληματικό νέο να εκδικείται κόσμο ντυμένος ως Άι Βασίλης. Το sequel που ακολούθησε έχει ως ήρωα τον μικρό αδερφό του και υποφέρει από την αδιανόητη ερμηνεία του Έρικ Φρίμαν, του οποίου οι εκφράσεις και οι κραυγές απέκτησαν φανατικούς οπαδούς με τα χρόνια. Μεταξύ άλλων, λέει και το περίφημο «Garbage Day», γνωστό meme ως σήμερα και ο μοναδικός λόγος ίσως για κάποιον να δει το φιλμ.

5.

Elves (1989)

Νεαρές κοπέλες συμμετέχουν σε παγανιστική τελετή κατά των Χριστουγέννων και το αίμα τους που πέφτει στο δάσος ξυπνά μια δαιμονική φιγούρα. Τώρα αρχίζει το καλύτερο, αφού η φιγούρα αυτή είναι ένα είδος ανθρώπων-ξωτικών που προέκυψαν από πειράματα των Ναζί, καθώς αυτό ήταν το υπέρτατο όνειρο του Χίτλερ. Βγαίνοντας ξανά στην επιφάνεια, ετοιμάζονται να κατακτήσουν τον κόσμο. Μόνο το τρέιλερ να δείτε, φτάνει.

6.

Santa With Muscles (1996)

Όσοι θυμάστε τον Χαλκ Χόγκαν και διαβάσατε τον τίτλο, μπήκατε ήδη στο νόημα. Ο άλλοτε αστέρας των ρινγκ υποδύεται έναν εκατομμυριούχο πρώην bodybuilder που μεταμφιέζεται σε Άγιο Βασίλη για να αποφύγει την αστυνομία, χτυπά σε ατύχημα και λόγω αμνησίας νομίζει πως είναι όντως ο Άγιος Βασίλης. Φρικτό χιούμορ σε μια φιλόδοξη τότε παραγωγή που καταποντίστηκε μετά από 2 εβδομάδες στις αμερικανικές αίθουσες και φιγουράρει σήμερα σε πολλές λίστες με χειρότερες ταινίες (γενικώς, όχι μόνο χριστουγεννιάτικες). Κυκλοφορεί ελεύθερη στο YouTube για όποιον αντέχει και θέλει να δει πως ήταν η Μίλα Κούνις στα 13 της.

7.

I Saw Mommy Kissing Santa Claus (2002)

Υπήρξαν άνθρωποι που σκέφτηκαν να φτιάξουν ταινία έχοντας ως έμπνευση το διάσημο τραγούδι που πρωτοείπε ο μικρός Τζίμι Μπόιντ το 1952 και μάλιστα υπό ένα πρίσμα σοβαρής προσπάθειας με θέμα τη διαχείριση ενός ενδεχόμενου διαζυγίου από ένα παιδί. Ο ήρωας της ταινίας δεν ξέρει πως οι γονείς του προσπαθούν να τα ξαναβρούν και σε αυτό το πλαίσιο ο πατέρας ντύνεται ένα βράδυ με το κοστούμι του Άι Βασίλη. Βλέπει λοιπόν τη μητέρα του να τον φιλά και αποφασίζει να τον εκδικηθεί, στήνοντας πραγματικά επικίνδυνες παγίδες σε έναν κακόμοιρου Άι Βασίλη που συναντά στο τοπικό εμπορικό κέντρο.

8.

Deck the Halls (2006)

Ο χειρότερος εκπρόσωπος των ταινιών με αναγνωρίσιμους stars που δέχονται να χαλαρώσουν λίγο, παίζοντας σε μια ανάλαφρη οικογενειακή κωμωδία με εορταστικό background, βάζει τον Μάθιου Μπρόντερικ και τον Ντάνι ΝτεΒίτο να τσακώνονται για το ποιος θα έχει τα πιο πολλά στολίδια στο σπίτι του. Διαγωνισμός κιτς, μακάρι τουλάχιστον να έκαναν κάτι χρήσιμο με τα λεφτά που κέρδισαν όσοι συμμετείχαν.

9.

Saving Christmas (2014)

Ο Κερκ Κάμερον ήταν γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του '80 με τη συμμετοχή του στη σειρά Growing Pains, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο. Αντιθέτως, βρέθηκε σε πολλές ταινίες β' διαλογής αλλά και σε τερατουργήματα όπως αυτό, όπου υποδύεται τον εξωφρενικά feel good τύπο που αναλαμβάνει να συνετίσει έναν γκρινιάρη συγγενή του που θεωρεί τα Χριστούγεννα μια απάτη. Το κάνει με μια σειρά από απίθανα επιχειρήματα, όπως ότι ο Χριστός θέλει να αγοράζουμε υλικά αγαθά αυτές τις μέρες γιατί και αυτός μετατράπηκε από πνεύμα σε ύλη(!), φτάνοντας σε αδιανόητα συμπεράσματα για τη σημασία των γιορτών σήμερα.

10.

Jingle All the Way 2 (2014)

Ψάχνοντας περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, έπεσα σε ένα άρθρο όπου ο συγγραφέας είχε την ίδια απορία με αυτήν που είχα όταν πρωτάκουσα τον τίτλο. Γιατί να κάνει κάποιος ένα σίκουελ του Jingle All the Way, μια κακή κωμωδία των '90s με τον Σβαρτζενέγκερ που συνήθως έμπαινε ως τώρα σε παρόμοιες λίστες; Μάλλον για να πάρει τη θέση της, καθώς ο Αμερικανός «κωμικός» Larry the Cable Guy κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα.