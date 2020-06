Η Kristen Stewart ως Jean Seberg στην ταινία "Seberg" (2019) του αυστραλού σκηνοθέτη Benedict Andrews.

Στην ταινία Seberg, το FBI επιτίθεται στην Kristen Stewart

Stephanie Eckardt

W Magazine, 14.11.2019

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας Seberg ξεκινάει όπως κάθε συνηθισμένο biopic για μία στάρλετ του Χόλιγουντ, με την Kristen Stewart στο ρόλο της Jean Seberg, στην οποία αποδίδεται δικαιωματικά ο τίτλος της icon του γαλλικού Νέου Κύματος. Απαντάει στους δημοσιογράφους που της παίρνουν συνέντευξη και την ρωτούν για τον ρόλο της στην ταινία Με κομμένη την ανάσα του Jean-Luc Godard αλλά και για την πραγματική της προσωπική ζωή όταν δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Όπως αποδεικνύεται, οι ρεπόρτερ δεν είναι οι μόνοι που προσπαθούν απεγνωσμένα να μάθουν κάτι περισσότερο για την προσωπική ζωή της Seberg. Το ίδιο ισχύει και για το FBI. Δεν θεωρεί ότι η Seberg, όταν υψώνει τη γροθιά της σε αλληλεγγύη με το Black Panther Party, είναι "μία τυχαία ηθοποιός που απλώς εκμεταλλεύεται μία εύκολη δημοσιότητα", και ξεκινάει μία πλήρη έρευνα σχετικά με την υποστήριξή της στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων.

Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg στην ταινία "A bout de souffle" (1960) του Jean-Luc Godard. Φωτ. Raymond Cauchetier

Ανακαλύπτοντας ότι η Seberg έχει "μία ιστορία δωρεών σε ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων" όπως το NAACP, [National Association for the Advancement of Colored People - σ.σ.] το FBI στήνει μία επιχείρηση: "Η δουλειά μας είναι να κατασκευάσουμε την εικόνα της στα μάτια του κοινού", λέει ένας πράκτορας - λέξεις που εμφανίζονται σχεδόν κατά λέξη σε ένα υπηρεσιακό σημείωμα του FBI που αναφέρεται στην πραγματική ζωή της Seberg. Βασική επιδίωξη αυτού του σχεδίου ήταν να υπογραμμιστεί η (σύντομη) σχέση της Seberg με τον Hakim Jamal, έναν παντρεμένο Μαύρο Πάνθηρα και ξάδελφο του Malcolm X -τον οποίο ενσαρκώνει ο Anthony Mackie- φτάνοντας μέχρι του σημείου να "φυτεύουν" ψευδείς ιστορίες, όπως ότι ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού της Seberg .

Φυσικά, καθώς το FBI εντείνει τις προσπάθειές του, θέτοντας το σπίτι της Seberg καθώς και τα τηλέφωνά της υπό παρακολούθηση, η ηθοποιός κυριεύεται όλο και περισσότερο από πανικό. Σύντομα υποψιάζεται την κυβέρνηση - με το δίκιο της, βέβαια. (Υπάρχουν ακόμη και μαγνητοφωνημένες συνομιλίες του J. Edgar Hoover με τον Πρόεδρο Νίξον που την αφορούν, στο πλαίσιο πολλών παράνομων μυστικών επιχειρήσεων παρακολούθησης που στόχευαν ακτιβιστές σαν τον Martin Luther King Jr.).

"Actor deserts his career and takes up with an armed band of Negro militants" (Sunday News, 12.05.1968). O Marlon Brando στην κηδεία του Bobby Hutton, aka L'il Bobby, τον ταμία του Black Panther Party που σκοτώθηκε από αστυνομικούς. Oakland, 17.04.1968. Φωτ. Roger-Viollet Collection

EXTRA: Το ντοκιμαντέρ της Agnès Varda για τους Black Panthers

Υπάρχει διαδικτυακά μόνο στο Ubu web: Black Panthers (1968)

Η ταινία Black Panthers είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους της Agnès Varda που γυρίστηκε το 1968 στο Όκλαντ της Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών για τη σύλληψη του Huey P. Newton, ο οποίος κατηγορούνταν για τη δολοφονία του John Frey το 1967.

Το καλοκαίρι του 1968, συγκεντρώνεται κόσμος στο Όκλαντ για να διαμαρτυρηθεί για τη σύλληψη του Huey P. Newton. Ο ίδιος ο Newton δίνει συνέντευξη και μιλά για την κακή μεταχείριση που υπέστη στη φυλακή και για τα ιδανικά του κινήματος των Black Panthers, που περιλαμβάνουν την προστασία της μαύρης κοινότητας από την αστυνομία και την ενημέρωσή της για τα δικαιώματά της. Επίσης οι Πάνθηρες κάνουν χρήση του δικαιώματος στην οπλοφορία για να οπλίζονται και να αστυνομεύουν έτσι την αστυνομία.

Υπάρχουν κι άλλοι που δίνουν συνέντευξη, όπως η Kathleen Cleaver που μιλά για το κίνημα για τα φυσικά μαλλιά και την όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις γυναίκες να καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στο κίνημα των Black Panthers. Η ταινία τελειώνει με την καταδίκη του Newton για ανθρωποκτονία και ένα έγκλημα μίσους με τη συμμετοχή δύο αστυνομικών που πυροβολούν το παράθυρο ενός γραφείου των Black Panthers όπου η εικόνα του Newton είχε κρεμαστεί στο μπροστινό παράθυρο.

Η Varda και το συνεργείο της γύρισαν την ταινία το 1968 κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καλιφόρνια, ενώ ο σύζυγός της Jacques Demy ήταν στο Χόλιγουντ όπου δούλευε την ταινία του Model Shop (1969).